FC Bayern, actualités et rumeurs : catastrophe majeure pour Kimmich et Olise ? « Tout autre verdict qu'une suspension serait surprenant »

Manuel Gräfe, arbitre de haut niveau depuis de nombreuses années, a prédit au FC Bayern une longue suspension pour Joshua Kimmich et Michael Olise suite à leurs cartons jaunes reçus contre l'Atalanta Bergame pour avoir fait perdre du temps.

Kimmich et Olise ont reçu leur troisième avertissement dans la compétition en cours lors de situations standard et alors que le score était de 6-0, et ils manqueront donc très probablement le match retour sans enjeu de mercredi prochain. Une absence exceptionnellement supportable pour le Bayern, qui peut désormais aborder sans souci un éventuel quart de finale contre le Real Madrid ou Manchester City.

Mais si l'on en croit Gräfe, les deux joueurs manqueront au moins le match aller si le Bayern se qualifie comme prévu pour les quarts de finale. L'homme de 52 ans a fait référence au règlement disciplinaire de l'UEFA, qui stipule que des suspensions supplémentaires, comme celle infligée à Sergio Ramos en 2019, ne peuvent être prononcées qu'en cas de « tentative délibérée d'obtenir un carton jaune ou rouge ». « Or, l'intention est tout aussi difficile à prouver que la main, car on ne peut pas lire dans les pensées, mais c'est pour cela qu'il existe une preuve indirecte », a écrit Gräfe sur Twitter.

Bien que l'explication de Kimmich sur la situation dans laquelle il a reçu le carton jaune soit une « bonne tentative », elle ne résistera pas à un examen de l'UEFA. Kimmich avait indiqué qu'il n'avait pas de coéquipier libre et qu'il ne voulait pas jouer dans le pressing adverse. « L'UEFA va examiner les images et constater que le ballon était facilement jouable au début (Tah était libre) », a expliqué Gräfe à ce sujet.

Kimmich « aurait également pu frapper loin et, comme le Bayern construit généralement son jeu très près de sa propre surface de réparation et avec beaucoup de pressing, cet argument ne devrait pas être convaincant », a estimé Gräfe. Le score de 6-0, qui ne justifie pas de gagner du temps, complique encore les choses, c'est pourquoi « tout autre résultat qu'une enquête et une suspension serait surprenant ».

Toutefois, Gräfe a également admis que l'UEFA souhaitait peut-être « avoir les meilleurs joueurs à bord » pour ses matchs phares en quarts de finale et que l'argumentation de Kimmich pouvait donc être « suffisante ». Mais : « L'UEFA n'est pas composée d'amateurs et tout le monde sait ce qui s'est passé là-bas. »

Pour l'instant, il semble toutefois que les deux stars du Bayern ne risquent pas de passer un autre match dans les tribunes. D'une part, l'UEFA a annoncé que le rapport officiel du match serait d'abord évalué. « Dès que des incidents sont signalés, des procédures sont engagées. Si celles-ci donnent lieu à des mesures disciplinaires, celles-ci seront publiées sur la page d'accueil de la commission disciplinaire de l'UEFA », indique un communiqué de l'association.

Cependant, L'Équipe a déjà rapporté que l'arbitre norvégien Espen Eskas n'avait rien remarqué d'anormal chez Kimmich ou Olise. Dans cette mesure, une suspension serait donc très surprenante, contrairement à ce qu'affirme Gräfe.

Commentaire : abolissons cette règle ! Les cas Kimmich et Olise doivent réveiller l'UEFA.