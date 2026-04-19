Getty Images Sport
Traduit par
Faut-il y voir de la audace ou de l’angélisme ? Roberto De Zerbi affirme que Tottenham est capable de « remporter cinq matchs consécutifs », alors que le club n’a pas gagné depuis 15 rencontres et vient de plonger dans la zone de relégation de la Premier League
Les Spurs ont concédé une défaite cruelle dans les arrêts de jeu.
Les Spurs semblaient enfin se diriger vers une victoire précieuse après la splendide frappe enroulée de Xavi Simons, qui avait momentanément redonné l’avantage à son équipe suite aux ouvertures du score de Pedro Porro et de Kaoru Mitoma pour Brighton. Mais ce but égalisateur tardif maintient le club sans la moindre victoire en championnat en 2026. Si De Zerbi a indéniablement apporté un jeu plus séduisant, la mission de sauver les Spurs de la relégation en Premier League reste colossale.
- AFP
Un plan de sauvetage audacieux dans le nord de Londres
De Zerbi ne cède pas à la pression ni à l’aura des adversaires que son équipe s’apprête à défier. « Il nous reste cinq matchs à jouer – c’est dur, nous savons tous que c’est un moment difficile, une situation délicate – mais il nous reste cinq matchs, 15 points, et ce groupe a le niveau pour enchaîner cinq victoires », a déclaré De Zerbi aux journalistes. « Je comprends que mes mots puissent sembler lointains en ce moment, mais si vous observez le niveau de nos joueurs, vous verrez que nous possédons les qualités nécessaires pour enchaîner cinq succès de suite. Je ne veux pas paraître arrogant – ce que je ne suis pas, surtout en cette période délicate – mais je crois fermement à notre capacité à nous battre et à enchaîner les victoires. »
De Zerbi refuse d'accepter la défaite
Ce match nul, que l’ancien défenseur des Spurs Michael Dawson qualifie de « quasi-défaite », laisse Tottenham à un point du maintien avec seulement cinq journées à jouer. Malgré cette situation délicate, l’ex-technicien de Brighton reste convaincu que son équipe peut encore terminer la saison en beauté. « Je crois toujours aux qualités de mes joueurs. Ils ont livré un bon match. Je suis convaincu que nous pouvons faire mieux, avec plus de qualité et de sang-froid, surtout quand nous avons le ballon. Mais pour l’instant, il nous faut conserver cet état d’esprit, cette attitude, cette mentalité, car rien n’est encore joué », a conclu De Zerbi.
- AFP
Tolérance zéro envers la négativité
Prochaine étape pour les Spurs : un déplacement à Molineux pour défier les Wolves, actuels derniers de la Premier League. Une rencontre devenue cruciale pour préserver leurs chances de maintien. Pour maintenir la concentration de son groupe, De Zerbi a adressé un avertissement sans équivoque à ses joueurs et à son staff : quiconque affichera une mauvaise attitude lors de la préparation sera immédiatement écarté.
« Je suis fier de leur performance – ils doivent être plus forts et se concentrer uniquement sur le match contre Wolverhampton, et se présenter au centre d’entraînement lundi après-midi avec le sourire, sinon ils rentrent chez eux immédiatement. Je n’ai pas de temps à consacrer aux personnes négatives, aux joueurs tristes ou aux assistants tristes », a conclu De Zerbi.