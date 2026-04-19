Prochaine étape pour les Spurs : un déplacement à Molineux pour défier les Wolves, actuels derniers de la Premier League. Une rencontre devenue cruciale pour préserver leurs chances de maintien. Pour maintenir la concentration de son groupe, De Zerbi a adressé un avertissement sans équivoque à ses joueurs et à son staff : quiconque affichera une mauvaise attitude lors de la préparation sera immédiatement écarté.

« Je suis fier de leur performance – ils doivent être plus forts et se concentrer uniquement sur le match contre Wolverhampton, et se présenter au centre d’entraînement lundi après-midi avec le sourire, sinon ils rentrent chez eux immédiatement. Je n’ai pas de temps à consacrer aux personnes négatives, aux joueurs tristes ou aux assistants tristes », a conclu De Zerbi.