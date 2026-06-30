Faut-il encore compter sur eux ? Ces cinq joueurs, qui totalisent 367 sélections, reviendront-ils un jour en Oranje ?

La Coupe du monde 2026 s’est terminée sur une grosse déception pour les Pays-Bas. L’objectif était d’atteindre le dernier carré, avec l’ambition de remporter le titre suprême. Les Oranje ont toutefois été éliminés dès les seizièmes de finale par un Maroc trop fort. Ronald Koeman devrait quitter son poste de sélectionneur, ce qui entraînera un remaniement de l’effectif sous la houlette d’un nouvel entraîneur. Voetbalzone dresse la liste des joueurs qui ont peut-être disputé leur dernier match international sous les couleurs des Oranje.

Si Koeman venait effectivement à quitter son poste de sélectionneur des Pays-Bas, il reviendrait à Nigel de Jong, directeur du football de haut niveau de la KNVB, de nommer un successeur approprié. Au lendemain de l’élimination en Coupe du monde, un nom revient avec insistance : Arne Slot. Cet entraîneur de 47 ans, limogé de Liverpool fin mai, est actuellement sans club.

« Je lui passerais immédiatement un coup de fil », écrit Hans Kraay junior dans sa chronique pour Voetbal International. Martijn Krabbendam, observateur d’Oranje pour l’hebdomadaire, avance également son nom. Koeman s’est longtemps appuyé sur des joueurs expérimentés. Certains devraient prendre leur retraite internationale de leur propre chef, tandis que d’autres sortiront progressivement du groupe après des années de sélection.



