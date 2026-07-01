Faut-il encore compter sur eux ? Ces cinq joueurs, qui totalisent 367 sélections, porteront-ils un jour à nouveau le maillot de l’équipe des Pays-Bas ?

La Coupe du monde 2026 s’est conclue sur une grande déception pour l’équipe nationale des Pays-Bas. L’objectif initial était d’atteindre les demi-finales, avec l’ambition de remporter le titre mondial. Les Oranje ont toutefois été éliminés dès les seizièmes de finale par un Maroc trop fort. Ronald Koeman en a tiré les conclusions et a démissionné le lendemain. Son successeur devrait conserver l’ossature de la sélection.

Suite au départ de Koeman, c’est à Nigel de Jong, directeur du football de haut niveau de la KNVB, qu’il revient de nommer un successeur approprié. Au lendemain de l’élimination en Coupe du monde, un nom revient avec insistance : Arne Slot. L’entraîneur de 47 ans, limogé de Liverpool fin mai, est actuellement sans club.

« Je lui passerais immédiatement un coup de fil », a écrit Hans Kraay junior lundi dans sa chronique pour Voetbal International. Martijn Krabbendam, observateur d’Oranje pour l’hebdomadaire, avance également son nom comme successeur potentiel. Koeman s’est longtemps appuyé sur plusieurs joueurs expérimentés. Certains devraient prendre leur retraite internationale de leur propre chef, tandis que d’autres sortiront progressivement des radars après des années en sélection.



