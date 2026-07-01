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Memphis Depay, Nigel de Jong, Ronald KoemanIMAGO/Voetbalzone

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Faut-il encore compter sur eux ? Ces cinq joueurs, qui totalisent 367 sélections, porteront-ils un jour à nouveau le maillot de l’équipe des Pays-Bas ?

FEATURES
Pays-Bas vs Maroc
Pays-Bas
Maroc
Coupe du monde

La Coupe du monde 2026 s’est conclue sur une grande déception pour l’équipe nationale des Pays-Bas. L’objectif initial était d’atteindre les demi-finales, avec l’ambition de remporter le titre mondial. Les Oranje ont toutefois été éliminés dès les seizièmes de finale par un Maroc trop fort. Ronald Koeman en a tiré les conclusions et a démissionné le lendemain. Son successeur devrait conserver l’ossature de la sélection.

Suite au départ de Koeman, c’est à Nigel de Jong, directeur du football de haut niveau de la KNVB, qu’il revient de nommer un successeur approprié. Au lendemain de l’élimination en Coupe du monde, un nom revient avec insistance : Arne Slot. L’entraîneur de 47 ans, limogé de Liverpool fin mai, est actuellement sans club.

« Je lui passerais immédiatement un coup de fil », a écrit Hans Kraay junior lundi dans sa chronique pour Voetbal International. Martijn Krabbendam, observateur d’Oranje pour l’hebdomadaire, avance également son nom comme successeur potentiel. Koeman s’est longtemps appuyé sur plusieurs joueurs expérimentés. Certains devraient prendre leur retraite internationale de leur propre chef, tandis que d’autres sortiront progressivement des radars après des années en sélection.


  • Marten de RoonGetty

    Marten de Roon (44 sélections)

    Koeman a créé la surprise lors de l'annonce de sa sélection pour la Coupe du monde en rappelant Marten de Roon. Le milieu de terrain, qui n’avait plus porté le maillot orange depuis plus de deux ans, a été rappelé en raison de la grave blessure au genou de Jerdy Schouten. Entré en jeu à dix minutes de la fin lors de la défaite contre le Maroc, il a aussitôt compris qu’il avait probablement disputé sa dernière Coupe du monde avec les Pays-Bas.

    « Ça aurait dû être la dernière danse. Mais ça se termine par une lourde déception. Il faut ravaler la pilule et appeler les enfants, puis peut-être qu’un petit sourire reviendra. » Interrogé sur un possible dernier match en Coupe du monde, il a été catégorique : « Je pense que oui. » L’arrivée d’un nouveau sélectionneur, soucieux de bâtir sur le long terme, pourrait à nouveau l’écarter du groupe.


    • Publicité
  • Wout WeghorstImago

    Wout Weghorst (53 sélections)

    Wout Weghorst avait été sélectionné très tôt par Koeman pour la Coupe du monde, malgré une saison décevante à l’Ajax, ce qui avait surpris plus d’un observateur. Lors de la phase finale, l’attaquant a dû se contenter d’un rôle de remplaçant, mais face au Maroc il a une nouvelle fois prouvé son efficacité en sortie de banc.

    À peine entré en jeu, il a prolongé de la tête un long ballon de Bart Verbruggen vers Crysencio Summerville. Allongé au sol, l’ailier droit a servi Cody Gakpo qui arrivait en course, et celui-ci a marqué d’une frappe puissante : 1-0. Mais l’avantage n’a pas suffi : le Maroc a égalisé dans les dernières minutes avant de l’emporter au terme d’une séance de tirs au but haletante.

    Après la rencontre, l’attaquant, en larmes, s’est confié à la journaliste de SBS6 Noa Vahle : « J’aurai 34 ans cet été, donc je pense que c’était ma dernière chance de remporter cette coupe. Nous voulions tellement réaliser quelque chose que notre pays n’avait encore jamais réussi. C’est vraiment dommage que cela n’ait une nouvelle fois pas fonctionné. »

    Malgré son âge, il pourrait encore apporter son expérience comme supersub lors de l’Euro 2028. Mais à presque 36 ans au coup d’envoi de la compétition, et face à l’émergence probable de jeunes talents plus brillants, son retour sous le maillot orange reste incertain.


  • Nathan AkéIMAGO

    Nathan Aké (62 sélections)

    Pendant plusieurs saisons, Nathan Aké a été un titulaire incontournable sous les ordres de Ronald Koeman. Toutefois, depuis que le défenseur central voit son temps de jeu diminuer à Manchester City, son statut en équipe nationale des Pays-Bas s’est peu à peu érodé. Micky van de Ven s’est imposé comme titulaire au poste d’arrière gauche, tandis que Jorrel Hato, grand talent, a l’avenir devant lui. On peut donc se demander si Aké jouera encore un rôle de premier plan au sein des Oranje d’ici l’Euro 2028. Sa polyvalence reste un atout, mais son temps de jeu la saison prochaine, ainsi que les éventuelles blessures de ses concurrents, déterminera son rôle futur en Oranje.


  • FBL-WC-2026-MATCH75-NED-MARAFP

    Virgil van Dijk (96 sélections)

    Virgil van Dijk porte le brassard de l’équipe des Pays-Bas depuis plus de huit ans. Une longévité qui l’expose en permanence aux regards scrutateurs. Lors de la phase de groupes face au Japon, le défenseur s’est montré décisif en ouvrant le score d’une tête puissante, mais il a ensuite affiché un niveau de jeu plus irrégulier au fil de la compétition.

    Van Dijk fêtera ses 35 ans début juillet et il est fort probable qu’il mette un terme à sa carrière internationale dans les semaines à venir. C’est en tout cas ce que prévoit Martijn Krabbendam. « Le capitaine termine une Coupe du monde mitigée et ne reviendra probablement plus en équipe nationale néerlandaise », écrit le journaliste du VI dans un éditorial.

  • Memphis DepayImago

    Memphis Depay (112 sélections)

    Avec 55 buts, Memphis Depay est le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale néerlandaise. En amont de la Coupe du monde, l’état de forme de l’attaquant des Corinthians a suscité de nombreuses interrogations. Privé de rythme compétitif, il a tout de même été retenu pour la phase finale du Mondial nord-américain.

    Après avoir brillé lors des précédentes phases finales, il s’est contenté cette fois de trois brèves apparitions en tant que remplaçant durant la phase de groupes. Dans la hiérarchie des attaquants, il a été doublé par Brian Brobbey et Donyell Malen, tandis qu’Emmanuel Emegha espère s’imposer comme un pilier de la sélection néerlandaise la saison prochaine. Si les blessures continuent de le freiner, il est probable que Memphis ait déjà disputé son dernier match international sous le maillot orange.

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