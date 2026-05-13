Faut-il craindre une rupture ? Konrad Laimer aurait été agacé par les propos tenus par un dirigeant du FC Bayern lors d’une récente interview

Mais ce n'est pas tout : Hoeneß a également établi un parallèle avec la superstar Harry Kane afin de consolider la hiérarchie au sein de la grille salariale. Selon Hoeneß, si la valeur sportive et économique de Laimer est certes élevée, il n'est « tout simplement pas un Harry Kane ».

Cette dévalorisation publique semble calculée : après les contrats coûteux de Joshua Kimmich, Jamal Musiala et Alphonso Davies, la direction bavaroise veut faire un exemple. Le message est clair : le FC Bayern ne se laissera plus dicter ses conditions sous prétexte de conserver ses meilleurs éléments.