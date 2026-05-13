Tout a commencé par une interview accordée à DAZN par Hoeneß, la veille du match au sommet de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. Avec son franc-parler habituel, l'homme de 74 ans a marqué le coup d'une manière qui a sérieusement ébranlé l'estime que lui porte Laimer et qui pourrait mener les négociations actuelles concernant son contrat dans une impasse.
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Faut-il craindre une rupture ? Konrad Laimer aurait été agacé par les propos tenus par un dirigeant du FC Bayern lors d’une récente interview
Cette situation irrite visiblement l’international autrichien.
Devant les caméras, Hoeneß a fixé publiquement la limite financière qu’il s’était fixée pour la prolongation de contrat envisagée (le contrat actuel court jusqu’en 2027). Le dirigeant a certes salué l’abattage du milieu autrichien, mais il a aussitôt nuancé son propos : « Konny est un joueur que j’apprécie beaucoup. Il est extrêmement important pour l’équipe, tant sur le plan sportif que pour l’image du club. Il travaille énormément pour le groupe. Mais il n’est tout simplement pas Maradona. »
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Hoeneß à propos de Laimer : « Ce n'est tout simplement pas un Harry Kane »
Mais ce n'est pas tout : Hoeneß a également établi un parallèle avec la superstar Harry Kane afin de consolider la hiérarchie au sein de la grille salariale. Selon Hoeneß, si la valeur sportive et économique de Laimer est certes élevée, il n'est « tout simplement pas un Harry Kane ».
Cette dévalorisation publique semble calculée : après les contrats coûteux de Joshua Kimmich, Jamal Musiala et Alphonso Davies, la direction bavaroise veut faire un exemple. Le message est clair : le FC Bayern ne se laissera plus dicter ses conditions sous prétexte de conserver ses meilleurs éléments.
FC Bayern : 20 millions d'euros, un nouveau seuil critique ?
En coulisses, le fossé semble plus profond qu’on ne le pensait. Selon Sky, Laimer réclamait déjà un salaire annuel d’environ 15 millions d’euros (contre quelque 10 millions, primes comprises). Des chiffres encore plus exorbitants circulent désormais.
Selon le rapport, la barre des 15 millions d’euros ne suffirait désormais plus au camp de Laimer. En ajoutant les primes et une prime à la signature, le montant total demandé atteindrait 20 millions d’euros, un niveau de salaire habituellement réservé aux joueurs d’exception.
Hoeneß a commenté la situation : « Très peu de clubs en Europe peuvent lui offrir ce qu’il gagne actuellement. Je ne sais pas ce que Max et Christoph lui ont concrètement proposé, mais ce n’est certainement pas ce que ses conseillers réclamaient au départ. »
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Laimer : de simple remplaçant à joueur incontournable
Sur le plan sportif, Laimer, sous la houlette de l’entraîneur Vincent Kompany, est devenu un élément incontournable. Arrivé à l’été 2023 en provenance de Leipzig, sans indemnité de transfert, pour servir de remplaçant au milieu de terrain, il s’est transformé en défenseur polyvalent. Que ce soit à droite ou à gauche, sa puissance de course et son intensité impressionnent toujours.
Pourtant, à la Säbener Straße, la valeur sportive et la réalité financière sont aujourd’hui très éloignées. Les discussions sont au point mort, et un accord semble de plus en plus hypothétique.
La saison 2025/26 de Konrad Laimer en chiffres
Jeux 45 minutes de jeu minutes jouées 3162 Buts 3 Passes décisives 13 passes décisifs.