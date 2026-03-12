Fashion FC a encore frappé ! Arsenal et adidas s'associent à PLACES+FACES pour une nouvelle collection célébrant la culture londonienne

Restant proche de chez lui, Arsenal s'est associé à la marque lifestyle londonienne pour une nouvelle collection qui ne manquera pas d'attirer l'attention, reliant le football, la mode, la communauté et l'individualité « à travers le prisme » de la capitale. PLACES+FACES était le partenaire idéal pour cela, une marque qui place toujours la richesse culturelle de Londres au cœur de ses créations.

La campagne met en scène les stars des Gunners Bukayo Saka, Noni Madueke et Riccardo Calafiori, aux côtés de personnalités culturelles importantes telles que la chanteuse Joy Crookes et des gens ordinaires dans des décors familiers, puisant dans l'énergie unique de la capitale et s'appuyant une fois de plus sur l'amour profond que les fans passionnés portent au club.