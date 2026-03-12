adidas/GOAL
Fashion FC a encore frappé ! Arsenal et adidas s'associent à PLACES+FACES pour une nouvelle collection célébrant la culture londonienne
L'ode d'Arsenal à la capitale
Restant proche de chez lui, Arsenal s'est associé à la marque lifestyle londonienne pour une nouvelle collection qui ne manquera pas d'attirer l'attention, reliant le football, la mode, la communauté et l'individualité « à travers le prisme » de la capitale. PLACES+FACES était le partenaire idéal pour cela, une marque qui place toujours la richesse culturelle de Londres au cœur de ses créations.
La campagne met en scène les stars des Gunners Bukayo Saka, Noni Madueke et Riccardo Calafiori, aux côtés de personnalités culturelles importantes telles que la chanteuse Joy Crookes et des gens ordinaires dans des décors familiers, puisant dans l'énergie unique de la capitale et s'appuyant une fois de plus sur l'amour profond que les fans passionnés portent au club.
- adidas
La collection respire la classe
La nouvelle collection élégante avec PLACES+FACES propose des modèles fonctionnels sous la forme de chemises à manches longues et courtes, d'une veste de survêtement, d'un pantalon de survêtement, d'un short, d'un t-shirt graphique et d'une veste à capuche en GORE-TEX, ainsi qu'une multitude d'accessoires élégants. La palette de couleurs familière s'inspire des rouges et des bordeaux qui sont synonymes d'Arsenal, contrastés avec du noir et rehaussés par des imprimés graphiques saisissants et des détails réfléchissants.
Des impressions qui ont du punch
C'est une capsule qui ne manquera pas de vous faire remarquer sur les terrasses. Les chemises et la veste de survêtement satinée arborent un imprimé « AFCP+F » presque intégral, dans une police gothique rouge sur fond noir, avec le trèfle adidas Originals centré sur la poitrine et le canon d'Arsenal sur chaque épaule, accompagné d'un chérubin. Ces motifs sont repris sur la veste et le sweat à capuche GORE-TEX.
- adidas
Le Fashion FC frappe à nouveau
Depuis qu'Arsenal a renouvelé son contrat avec adidas en tant que fournisseur d'équipements et de vêtements en 2019, les deux marques sont pratiquement inarrêtables ensemble. Le club est devenu un géant dans le domaine de la mode, avec d'innombrables collaborations et lancements de vêtements streetwear au cours des sept dernières années, dont celui-ci n'est que le dernier exemple en date. Leur partenariat lucratif a encore quatre ans à courir, et on peut s'attendre à ce qu'il soit prolongé, donc il y a encore beaucoup à venir.
La collection Arsenal x adidas x PLACES+FACES est disponible dès maintenant dans la boutique officielle d'Arsenal et sur adidas.co.uk/arsenal.
