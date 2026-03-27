« Faites-vous un câlin » - Comment l'Espagne compte apaiser les tensions entre Lamine Yamal et Dani Carvajal après les affrontements houleux du Clásico entre les stars du FC Barcelone et du Real Madrid

De la Fuente a adopté une attitude calme et posée, considérant ces tensions comme une conséquence naturelle de la charge émotionnelle qui pèse sur le plus grand classique du football espagnol. Il estime que les deux joueurs sont suffisamment professionnels pour faire la distinction entre leur loyauté envers leur club et leurs responsabilités au sein de l'équipe nationale.

S'adressant à DAZN, le sélectionneur espagnol a expliqué : « Dans un Clásico, on défend des couleurs, et la responsabilité est grande ; avec l'équipe nationale, on défend une cause différente et là aussi, il faut savoir se montrer à la hauteur, et c'est ce qu'ils font. Et je n'ai aucun doute que lorsqu'ils se verront, ils auront hâte de s'embrasser, c'est certain, et je fêterai cela avec eux à ce moment-là. »