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Adhe Makayasa

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« Faites-vous un câlin » - Comment l'Espagne compte apaiser les tensions entre Lamine Yamal et Dani Carvajal après les affrontements houleux du Clásico entre les stars du FC Barcelone et du Real Madrid

Espagne
L. Yamal
D. Carvajal
L. de la Fuente
FC Barcelone
LaLiga
Real Madrid

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, s'est empressé d'apaiser les inquiétudes concernant les tensions entre Lamine Yamal et Dani Carvajal. Le jeune prodige du FC Barcelone et le capitaine du Real Madrid ont eu une vive altercation à l'issue du Clásico très disputé qui s'est déroulé en octobre au Santiago Bernabéu. Malgré cette animosité au niveau national, le sélectionneur insiste sur le fait que les obligations internationales transcendent les rivalités entre clubs, alors que la Roja se prépare pour ses prochains matchs.

  • Les esprits s'échauffent au Bernabéu

    La rivalité de longue date entre Barcelone et Madrid a atteint son paroxysme lors du premier Clásico de la saison, où les Blancos se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Après le coup de sifflet final, une bagarre générale a éclaté, avec Yamal, âgé de 18 ans, au cœur de l'action. Le défenseur vétéran Carvajal aurait interpellé le jeune joueur, lui disant : « Tu parles trop », en réponse aux commentaires de Yamal sur Twitch avant le match, où il avait laissé entendre que Madrid « volait » des matchs. Frenkie de Jong a ensuite critiqué l'équipe madrilène pour sa colère « exagérée » envers son coéquipier adolescent, exacerbant ainsi la tension.

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  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un message de coexistence

    De la Fuente a adopté une attitude calme et posée, considérant ces tensions comme une conséquence naturelle de la charge émotionnelle qui pèse sur le plus grand classique du football espagnol. Il estime que les deux joueurs sont suffisamment professionnels pour faire la distinction entre leur loyauté envers leur club et leurs responsabilités au sein de l'équipe nationale.

    S'adressant à DAZN, le sélectionneur espagnol a expliqué : « Dans un Clásico, on défend des couleurs, et la responsabilité est grande ; avec l'équipe nationale, on défend une cause différente et là aussi, il faut savoir se montrer à la hauteur, et c'est ce qu'ils font. Et je n'ai aucun doute que lorsqu'ils se verront, ils auront hâte de s'embrasser, c'est certain, et je fêterai cela avec eux à ce moment-là. »

  • Mettre de côté la rivalité

    La nécessité d'une réconciliation est autant d'ordre tactique que social, étant donné que Yamal et Carvajal évoluent tous deux sur le même flanc droit en équipe nationale. Leur complicité a été l'un des points forts de la campagne victorieuse de l'Espagne à l'Euro 2024, notamment lorsque l'ailier du FC Barcelone a délivré la passe décisive qui a permis au capitaine du Real Madrid d'inscrire son seul but international lors de la victoire 3-0 contre la Croatie en phase de groupes.

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    Une épreuve d'unité

    L'accent reste résolument mis sur l'unité de l'équipe nationale espagnole alors que la sélection de De la Fuente se prépare pour ses deux prochains matchs amicaux. La Roja accueille la Serbie ce vendredi à l'Estadio de la Cerámica avant d'affronter l'Égypte mardi au RCDE Stadium ; ces deux rencontres constitueront un test décisif pour évaluer la maturité et la cohésion tactique de l'équipe. Si Carvajal et Yamal parviennent à passer du statut de rivaux à celui de coéquipiers, cela renforcera la culture d'unité que le sélectionneur s'est efforcé de construire sans relâche alors qu'il prépare son équipe aux défis à venir.