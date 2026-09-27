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« Faites simplement votre travail » : Eduardo Camavinga envoie un message clair aux attaquants de la France avant le choc contre la Belgique
Attentes tactiques pour les attaquants
S’exprimant en conférence de presse, Camavinga a clarifié sa position sur les responsabilités défensives des joueurs offensifs au sein de l’équipe nationale. La France a décroché une victoire 1-0 contre la Turquie lors de son match d’ouverture sous les ordres de Zinedine Zidane, et le groupe se prépare désormais pour un match décisif de la phase de groupes contre la Belgique demain.
Évoquant l’équilibre de l’équipe, le milieu de terrain a déclaré clairement : « Je ne demande pas aux attaquants de faire un travail défensif fou. Nous leur demandons seulement de faire leur travail. » Cette approche pragmatique met en lumière une volonté de structure sans surcharger le secteur offensif.
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Raviver la rivalité avec la Belgique
La France affrontera demain soir une Belgique en confiance, après son impressionnante victoire 2-0 contre l’Italie. Cette affiche ravive naturellement les souvenirs des précédentes confrontations, mais Camavinga n’a pas tardé à glisser une pointe de chambrage dans l’avant-match. Interrogé sur la tension persistante entre les deux nations, il a répondu : « [Rires] C’est un match très important, parce que la Belgique reste une grande nation. Quant à ce qui s’est passé, c’est vous les Belges qui l’avez encore en travers de la gorge [sourires]. Mais non, c’est un très bon match à jouer, nous avons tous hâte de disputer ce type de match. »
La vie sous Zidane et face à des adversaires familiers
La présence de Zidane sur le banc marque un changement significatif pour le groupe. Camavinga a reconnu que voir cette figure légendaire prendre les commandes avait d’abord été surprenant, déclarant : « Nous savons tous ce qu’il représente pour la France. Au début, c’était assez particulier et bizarre de se retrouver face à lui. » Dans le même temps, le camp français a reçu un léger coup de pouce avec l’absence du gardien du Real Madrid Thibaut Courtois dans la composition adverse. Évoquant l’absence de son coéquipier en club, Camavinga a plaisanté : « Nous avons parlé ensemble avant la sélection et oui, je suis très heureux qu’il ne soit pas là [sourire]. »
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Quelle suite pour la France ?
La France affrontera la Belgique demain soir avec la première place du groupe en jeu. Une deuxième victoire consécutive offrirait à Zidane un début parfait dans son mandat d’entraîneur et créerait une dynamique importante. Après ce choc crucial, Camavinga et ses coéquipiers retrouveront leurs clubs respectifs pour reprendre leurs obligations nationales.
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