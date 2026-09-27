« Faites simplement votre travail » : Eduardo Camavinga envoie un message clair aux attaquants de la France avant le choc contre la Belgique

S’exprimant en conférence de presse, Camavinga a clarifié sa position sur les responsabilités défensives des joueurs offensifs au sein de l’équipe nationale. La France a décroché une victoire 1-0 contre la Turquie lors de son match d’ouverture sous les ordres de Zinedine Zidane, et le groupe se prépare désormais pour un match décisif de la phase de groupes contre la Belgique demain.

Évoquant l’équilibre de l’équipe, le milieu de terrain a déclaré clairement : « Je ne demande pas aux attaquants de faire un travail défensif fou. Nous leur demandons seulement de faire leur travail. » Cette approche pragmatique met en lumière une volonté de structure sans surcharger le secteur offensif.