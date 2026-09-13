Focus Images
Traduit par
Faites monter le bruit ! En grande forme, Nygren promet de transformer l’hostilité rugissante d’Ibrox en énergie pour le Celtic
Nygren vise une place en demi-finales dans le derby
Benjamin Nygren tentera de maintenir son excellente forme lorsque le Celtic se déplacera à Ibrox pour un quart de finale de Premier Sports Cup à quitte ou double contre les Rangers. Hearts, Hibernian et Aberdeen, réduit à dix, ont déjà validé leur place dans le dernier carré à Hampden Park.
Le vainqueur du derby de dimanche complétera l'affiche des demi-finales, le tirage au sort ayant lieu immédiatement après le match.
Sans supporters visiteurs autorisés à la suite d'une décision de la SPFL, l'équipe de Martin O'Neill fera face à un mur de 50 000 supporters locaux hostiles.
- Getty Images Sport
L’ailier se nourrit de l’hostilité des tribunes
Avant cette rencontre, Nygren a révélé qu’il s’épanouit dans des atmosphères bruyantes et intenses, que les supporters soient derrière lui ou contre lui. L’international suédois de 25 ans a souligné que l’équipe restait pleinement concentrée sur l’exécution de son plan de jeu malgré l’absence de soutien en déplacement.
Il voit dans cet environnement partisan une motivation supplémentaire pour aller chercher la victoire.
« J’ai toujours aimé les foules bruyantes, donc j’ai adoré jouer à domicile comme à l’extérieur jusqu’à présent dans ma carrière, a expliqué Nygren. Je vois simplement cela comme de l’énergie dans le stade, et je puise dans cette énergie. Nous devons simplement nous concentrer sur le match et laisser nos supporters célébrer ailleurs. »
L’attaquant en forme vise son premier but dans le derby
Nygren aborde cette rencontre dans une forme redoutable, avec cinq buts et six passes décisives en neuf apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Avec un total de 26 buts pour le Celtic, l’ailier espère inscrire son tout premier but dans un derby Old Firm.
Cependant, il a insisté sur le fait que la création d’occasions et le succès collectif restaient sa priorité, davantage que les accomplissements individuels.
« Cela signifierait beaucoup, bien sûr, mais ce n’est pas vraiment à ça que je pense, a ajouté Nygren. Je veux simplement créer des occasions pour mes coéquipiers, donc si je peux faire une passe décisive et gagner le match, j’en serai tout aussi heureux. »
- Eibner Europa
Le Celtic veut prolonger sa domination en Coupe de la Ligue
Le Celtic entend s’appuyer sur son bilan parfait sur la scène nationale, après avoir remporté ses six matches de Scottish Premiership cette saison. Les Bhoys ont également gagné les six dernières confrontations de Coupe de la Ligue contre les Rangers, ce qui leur donne un net avantage historique.
Nygren reste convaincu que les ajustements tactiques en cours au sein de l’équipe porteront leurs fruits le jour J.
Une victoire enverra le Celtic en demi-finales à Hampden Park, prévues pour fin octobre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles