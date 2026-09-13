Benjamin Nygren tentera de maintenir son excellente forme lorsque le Celtic se déplacera à Ibrox pour un quart de finale de Premier Sports Cup à quitte ou double contre les Rangers. Hearts, Hibernian et Aberdeen, réduit à dix, ont déjà validé leur place dans le dernier carré à Hampden Park.

Le vainqueur du derby de dimanche complétera l'affiche des demi-finales, le tirage au sort ayant lieu immédiatement après le match.

Sans supporters visiteurs autorisés à la suite d'une décision de la SPFL, l'équipe de Martin O'Neill fera face à un mur de 50 000 supporters locaux hostiles.



