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Trust in Tuchel GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Faites confiance à Thomas Tuchel ! La prestation catastrophique du Ghana n’a pas infirmé le choix du sélectionneur anglais d’écarter Cole Palmer : les Three Lions conservent assez de talent pour trouver des solutions et viser un parcours de longue haleine en Coupe du monde

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
C. Palmer
FEATURES
Panama vs Angleterre

Les supporters anglais ont déjà vu Cole Palmer faire ses preuves en équipe nationale. En effet, il a failli sauver une prestation globalement médiocre lors de la finale de l'Euro 2024, en marquant le but égalisateur et en redonnant un peu d'élan aux Three Lions alors qu'ils semblaient au bord de la défaite face à l'Espagne. Bien sûr, ils ont tout de même fini par perdre ce match, comme cela leur est arrivé lors d'innombrables tournois au fil des ans.

La première réaction est de se demander pourquoi d’autres choix n’ont pas été faits, et c’est exactement ce qui se passe après le match nul sans relief (0-0) de l’Angleterre face au Ghana mardi : de nombreux supporters et commentateurs remettent en question la décision de Thomas Tuchel d’écarter plusieurs joueurs polyvalents capables de changer la donne et d’« apporter quelque chose de différent » en attaque, comme Palmer.

Le meneur de jeu de Chelsea a été écarté de la liste des Three Lions pour le Mondial, principalement en raison de ses performances médiocres et répétées au niveau du club au cours des 18 derniers mois. Phil Foden, un profil similaire – bien qu’il n’ait jamais vraiment brillé en sélection sur la plus grande scène –, regarde lui aussi le tournoi depuis son canapé après deux saisons de prestations décevantes avec Manchester City. Après ce match nul sans saveur à Boston, les détracteurs de Tuchel remettent donc en question ces choix.

Pourtant, cette critique est hâtive. Si l’Angleterre a peiné face au Ghana, c’est surtout en raison d’un manque d’idées au milieu de terrain. Mais les Three Lions ont aussi croisé un adversaire peu enclin à « jouer au football », comme l’a reconnu son sélectionneur, Carlos Queiroz, après la rencontre. Soixante-dix minutes ternes ont vu un système buter sur la contre-attaque la plus naturelle.

Lorsque les adversaires veulent jouer, que des espaces s’ouvrent et que le ballon circule, le dispositif de Tuchel peut s’avérer efficace. Il n’y a donc aucun mal à lui accorder encore un peu de temps.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Match nul

    L'Angleterre a dominé la possession à 80 % face aux Black Stars, a effectué près de 600 passes et a tiré 19 fois au but. Seuls trois ont trouvé le cadre. Il a fallu attendre la 36^e minute pour voir la première occasion en jeu ouvert, lorsque Declan Rice a expédié une tête bien au-dessus. En réalité, l’Angleterre n’a pas créé d’occasion franche avant la 87^e, quand Nico O’Reilly a vu sa tête heurter la barre et qu’Harry Kane a envoyé le rebond dans les tribunes.

    Les passes latérales se sont multipliées, tandis que les ailiers Anthony Gordon et Noni Madueke étaient immédiatement pris en sandwich dès qu’ils touchaient le ballon. Jude Bellingham et Rice n’avaient guère plus d’espace pour respirer, a fortiori pour lancer une passe, lorsqu’ils tentaient de s’infiltrer entre les lignes.

    « Je suis tellement fier de la façon dont nos joueurs se sont battus pendant le match, de leur adhésion totale au plan de jeu », a déclaré Queiroz après la rencontre. « Quand il faut défendre, on défend. Je ne peux pas jouer la samba quand eux jouent du rock'n'roll. »

    En effet, le Ghana ne montrait pratiquement aucun intérêt pour l’attaque. Queiroz a reconnu que l’objectif était de passer les 45 premières minutes à frustrer l’Angleterre, ce qui impliquait un bloc bas et profond, avec 11 hommes derrière le ballon, et aucun espace sur les ailes. Certes, l’Angleterre était autorisée à avoir la possession, mais uniquement sur les ailes ou à la ligne médiane.

    Le résultat évoquait les mauvais jours des Three Lions : un jeu lent, stéréotypé et pauvre en idées. L’Angleterre semblait craindre de prendre les risques nécessaires pour gagner.

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  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Une composition surprenante

    Tuchel a essuyé de nombreuses critiques, tant de la part des spectateurs présents dans le stade que de ceux situés de l’autre côté de l’Atlantique. Il faut toutefois reconnaître qu’une telle réaction était prévisible après ce premier résultat décevant de l’Angleterre, compte tenu de la composition de l’équipe choisie par le sélectionneur allemand.

    Les avis étaient partagés après l’annonce par Tuchel de sa sélection initiale, dans laquelle il avait écarté Foden et Palmer, ainsi que les passeurs hors pair Adam Wharton et Trent Alexander-Arnold.

    Le sélectionneur a privilégié un groupe taillé pour son 4-2-3-1, avec un véritable numéro 10, des ailiers capables de créer des brèches par leur dribble et des arrières latéraux polyvalents, aptes à couvrir les intervalles. Ce schéma exige des mouvements chorégraphiés et des courses bien huilées : quand Kane descend, les ailiers foncent dans son dos. Lorsque Rice et Elliot Anderson attirent leurs défenseurs hors du centre, des espaces s’ouvrent pour Bellingham.

    Ces principes, certes basiques au plus haut niveau, rompent toutefois avec le statu quo anglais, surtout après l’ère de Sir Gareth Southgate. Ce dernier privilégiait un jeu « à l’instinct », convaincu que aligner ses meilleurs joueurs suffirait pour l’emporter.

    Les résultats ont été impressionnants, avec deux finales d’Euro atteintes, mais l’équipe a aussi connu de longues périodes de jeu bien en deçà de son niveau lors des quatre tournois sous Southgate. Tuchel est donc apparu comme la réponse évidente, ce qui n’a pas fait l’unanimité.

  • FBL-EURO-2024-MATCH50-NED-ENGAFP

    Des erreurs qui coûtent cher ?

    Southgate n’aurait probablement jamais laissé Palmer ou Foden à la maison, même si aucun des deux meneurs de jeu n’avait retrouvé son rythme, en raison de pépins physiques et d’une baisse de forme.

    Palmer n’a pas porté Chelsea la saison dernière comme il l’avait fait par le passé, tandis que Foden semble à des années-lumière du milieu offensif qui avait remporté le titre de Joueur de l’année de la PFA en 2024 depuis qu’il a décroché ce prix. Tuchel a clairement indiqué que la forme comptait, et aucun des deux ne pouvait justifier sa sélection sous cet angle.

    Reste que leur talent est indéniable : si l’on établissait un classement des meilleurs footballeurs anglais, Palmer et Foden figureraient forcément en haut de liste. Pris isolément, leur capacité à faire basculer un match demeure précieuse.

    Reste à savoir où les intégrer dans le système de Tuchel. Bellingham est le titulaire au poste de milieu offensif, devancé dans la hiérarchie par Morgan Rogers et Eberechi Eze (ce dernier pouvant aussi jouer à gauche). Or Palmer n’est pas un ailier droit, et encore moins le profil que Tuchel recherche. Foden non plus.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des raisons d'espérer

    En conférence de presse, Tuchel est revenu à plusieurs reprises sur la première sortie de l’Angleterre face à la Croatie. Pour lui, la rencontre a été « difficile » à sa manière. Les Three Lions ont en effet semblé en difficulté pendant 45 minutes, mais, durant un quart d’heure en seconde période, leur football offensif a été très prometteur. L’ouverture du jeu a profité aux Anglais, qui n’ont eu besoin que d’un peu plus d’intensité pour concrétiser leurs occasions.

    Bellingham a inscrit un très beau but avant que l’Angleterre ne mitraille le but croate pendant un long moment. Le score final était de 4-2, mais il aurait pu être de cinq ou six. Plus important encore, cela a montré ce dont l’Angleterre est capable avec ce système particulier. Lorsque les espaces sont là, elle peut véritablement submerger un adversaire.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une qualité de jeu remarquable

    Malgré les débats sur les absences, cette sélection regorge de joueurs de talent. Bellingham n’est peut-être pas un numéro 10 classique, mais il a déjà battu certains records de buts de Cristiano Ronaldo à son arrivée au Real Madrid. Kane peut même prétendre au Ballon d’Or, même si son destin dépendra largement de ses performances estivales. Derrière lui, l’Angleterre aligne des atouts offensifs de premier plan : Rogers, Marcus Rashford, Eze et Bukayo Saka.

    Ils sont même trop nombreux pour prétendre à une place dans le onze de départ. Jusqu’ici, Tuchel a laissé Rogers, Eze, Saka et Rashford sur le banc. Peu d’autres nations – peut-être seulement la France et l’Espagne – peuvent se targuer d’un tel niveau de talent offensif parmi leurs remplaçants. Il n’est donc pas surprenant que l’Allemand ait évoqué les notions de « lanceurs » et de « finisseurs », encourageant ses joueurs à entretenir une concurrence saine.

    En somme, si l’Angleterre venait à échouer lors de cette Coupe du monde, elle ne pourrait pas invoquer un manque de talent individuel.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Changement de programme

    En conférence de presse d’après-match, Tuchel a laissé entendre qu’il pourrait avoir un plan alternatif pour percer les défenses aussi compactes que celle du Ghana.

    « J’ai eu une idée lors de la dernière pause pour s’hydrater », a-t-il déclaré, « mais j’ai un peu hésité. J’ai toutefois une idée qui permettrait peut-être d’engager un peu plus de joueurs dans l’axe. Je ne souhaite pas l’expliquer ici pour l’instant, car nous pourrions l’essayer plus tard dans le tournoi. Mais je ne pense pas que nous soyons devenus prévisibles. »

    Quel qu’en soit le contenu, Tuchel aurait tout intérêt à le déployer. Si ses qualités de coach ne sont pas à démontrer, sa capacité d’adaptation sur le banc anglais reste à prouver. Malgré ses essais initiaux avec l’effectif, il a rapidement ancré un système et s’y est tenu. Si des ajustements ont bien eu lieu, la pression monte pour voir émerger de nouvelles idées. Face au Panama, troisième adversaire des Three Lions dans la phase de groupes, un scénario similaire est attendu : un bloc bas et des contres rapides, samedi prochain.

    Tuchel a son groupe et son système ; il doit désormais prouver sa capacité d’ajustement pour éviter une nouvelle déception nord-américaine.

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