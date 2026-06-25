Faites confiance à Thomas Tuchel ! La prestation catastrophique du Ghana n’a pas infirmé le choix du sélectionneur anglais d’écarter Cole Palmer : les Three Lions conservent assez de talent pour trouver des solutions et viser un parcours de longue haleine en Coupe du monde

La première réaction est de se demander pourquoi d’autres choix n’ont pas été faits, et c’est exactement ce qui se passe après le match nul sans relief (0-0) de l’Angleterre face au Ghana mardi : de nombreux supporters et commentateurs remettent en question la décision de Thomas Tuchel d’écarter plusieurs joueurs polyvalents capables de changer la donne et d’« apporter quelque chose de différent » en attaque, comme Palmer.

Le meneur de jeu de Chelsea a été écarté de la liste des Three Lions pour le Mondial, principalement en raison de ses performances médiocres et répétées au niveau du club au cours des 18 derniers mois. Phil Foden, un profil similaire – bien qu’il n’ait jamais vraiment brillé en sélection sur la plus grande scène –, regarde lui aussi le tournoi depuis son canapé après deux saisons de prestations décevantes avec Manchester City. Après ce match nul sans saveur à Boston, les détracteurs de Tuchel remettent donc en question ces choix.

Pourtant, cette critique est hâtive. Si l’Angleterre a peiné face au Ghana, c’est surtout en raison d’un manque d’idées au milieu de terrain. Mais les Three Lions ont aussi croisé un adversaire peu enclin à « jouer au football », comme l’a reconnu son sélectionneur, Carlos Queiroz, après la rencontre. Soixante-dix minutes ternes ont vu un système buter sur la contre-attaque la plus naturelle.

Lorsque les adversaires veulent jouer, que des espaces s’ouvrent et que le ballon circule, le dispositif de Tuchel peut s’avérer efficace. Il n’y a donc aucun mal à lui accorder encore un peu de temps.