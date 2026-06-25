La première réaction est de s’interroger sur les choix effectués, et c’est précisément ce qui se produit après le match nul sans relief (0-0) de l’Angleterre face au Ghana mardi : nombreux sont les supporters et les commentateurs qui remettent en question la décision de Thomas Tuchel d’écarter plusieurs joueurs polyvalents capables de changer la donne et d’« apporter quelque chose de différent » en attaque, comme Palmer.

Le meneur de jeu de Chelsea a été écarté de la sélection pour le Mondial, principalement en raison de ses performances médiocres et répétées au niveau du club au cours des 18 derniers mois. Phil Foden, un profil proche – bien qu’il n’ait jamais vraiment brillé avec les Three Lions sur la plus grande scène –, suit lui aussi le tournoi depuis son canapé après deux saisons décevantes avec Manchester City. Après ce match nul sans saveur à Boston, les détracteurs de Tuchel remettent donc en question ces choix.

Pourtant, ces critiques sont prématurées. Si les Three Lions ont manqué de créativité au milieu de terrain, ils ont aussi affronté une sélection ghanéenne plus soucieuse de détruire le jeu que de le construire, comme l’a reconnu son sélectionneur Carlos Queiroz après la rencontre. Pendant 90 minutes ternes, le système de Tuchel a buté sur la contre-attaque la plus naturelle qui soit.

Lorsque les adversaires acceptent le jeu, que des espaces se créent et que la circulation de balle devient possible, le dispositif du sélectionneur peut alors s’avérer redoutable. Il semble donc prématuré de remettre en cause sa philosophie, et légitime de lui accorder encore un peu de temps.