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Trust in Tuchel GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Faites confiance à Thomas Tuchel. La prestation catastrophique du Ghana n’a pas infirmé la décision du sélectionneur anglais de ne pas appeler Cole Palmer : les Three Lions conservent assez de talent pour trouver des solutions et viser un parcours de longue haleine en Coupe du monde

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
T. Tuchel
C. Palmer
FEATURES
Panama vs Angleterre

Les supporters anglais ont déjà vu Cole Palmer faire ses preuves en équipe nationale. En effet, il a failli sauver une prestation par ailleurs médiocre lors de la finale de l'Euro 2024, en marquant le but égalisateur et en redonnant un peu d'élan aux Three Lions alors qu'ils semblaient au bord de la défaite face à l'Espagne. Bien sûr, ils ont tout de même fini par perdre ce match, comme cela leur est arrivé lors d'innombrables tournois au fil des ans.

La première réaction est de s’interroger sur les choix effectués, et c’est précisément ce qui se produit après le match nul sans relief (0-0) de l’Angleterre face au Ghana mardi : nombreux sont les supporters et les commentateurs qui remettent en question la décision de Thomas Tuchel d’écarter plusieurs joueurs polyvalents capables de changer la donne et d’« apporter quelque chose de différent » en attaque, comme Palmer.

Le meneur de jeu de Chelsea a été écarté de la sélection pour le Mondial, principalement en raison de ses performances médiocres et répétées au niveau du club au cours des 18 derniers mois. Phil Foden, un profil proche – bien qu’il n’ait jamais vraiment brillé avec les Three Lions sur la plus grande scène –, suit lui aussi le tournoi depuis son canapé après deux saisons décevantes avec Manchester City. Après ce match nul sans saveur à Boston, les détracteurs de Tuchel remettent donc en question ces choix.

Pourtant, ces critiques sont prématurées. Si les Three Lions ont manqué de créativité au milieu de terrain, ils ont aussi affronté une sélection ghanéenne plus soucieuse de détruire le jeu que de le construire, comme l’a reconnu son sélectionneur Carlos Queiroz après la rencontre. Pendant 90 minutes ternes, le système de Tuchel a buté sur la contre-attaque la plus naturelle qui soit.

Lorsque les adversaires acceptent le jeu, que des espaces se créent et que la circulation de balle devient possible, le dispositif du sélectionneur peut alors s’avérer redoutable. Il semble donc prématuré de remettre en cause sa philosophie, et légitime de lui accorder encore un peu de temps.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Match nul

    L'Angleterre a dominé la possession à 80 % face aux Black Stars, a effectué près de 600 passes et a tiré 19 fois au but. Seuls trois ont trouvé le cadre. Il a fallu attendre la 36^e minute pour voir la première occasion en jeu ouvert, lorsque Declan Rice a expédié une tête bien au-dessus. En réalité, les Three Lions n’ont pas créé d’occasion franche avant la 87^e, lorsque Nico O’Reilly a vu sa tête heurter la barre transversale et qu’Harry Kane a envoyé le rebond dans les tribunes.

    Les passes latérales ont pullulé, les ailiers Anthony Gordon et Noni Madueke étant immédiatement pris en tenaille dès qu’ils touchaient le ballon. Jude Bellingham et Rice, eux, n’avaient guère plus que l’espace d’une respiration pour se mouvoir, encore moins pour lancer une passe, lorsqu’ils tentaient de s’infiltrer entre les lignes.

    « Je suis très fier de la manière dont nos joueurs se sont battus pendant le match et de leur adhésion totale au plan de jeu », a déclaré Queiroz après la rencontre. « Quand il faut défendre, on défend. Je ne peux pas jouer la samba quand eux jouent du rock'n'roll. »

    Le Ghana, lui, ne montrait que peu d’appétit pour l’attaque : le plan de Queiroz consistait à passer les 45 premières minutes à frustrer l’Angleterre, en bloquant bas avec onze joueurs derrière le ballon et en éliminant tout espace sur les ailes. Les Three Lions pouvaient bien conserver le cuir, mais uniquement sur les côtés ou à la ligne médiane.

    Le spectacle évoquait les journées sombres des Three Lions : rythme lent, animation timide, idées rares. Les Three Lions semblaient craindre de prendre les risques nécessaires pour forcer la décision.

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  • FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP

    Une composition surprenante

    Tuchel a essuyé de vives critiques, tant de la part des spectateurs présents dans le stade que de ceux situés de l’autre côté de l’Atlantique. Ces réactions étaient prévisibles après le premier résultat décevant de l’Angleterre, au vu de la composition alignée par le sélectionneur allemand.

    Dès l’annonce de sa liste initiale, excluant Foden et Palmer, ainsi que les passeurs de précision Adam Wharton et Trent Alexander-Arnold, les avis étaient partagés.

    Le sélectionneur a en effet privilégié un groupe taillé pour son 4-2-3-1, avec un véritable numéro 10, des ailiers capables de créer des brèches par leur dribble et des arrières latéraux polyvalents pour occuper les half-spaces. Ce schéma exige des mouvements chorégraphiés et des courses millimétrées : quand Kane se projette entre les lignes, les ailiers accélèrent dans son dos. Lorsque Rice et Elliot Anderson attirent les défenseurs hors de l’axe, des intervalles se libèrent pour Bellingham.

    Ces principes, certes basiques au plus haut niveau, rompent toutefois avec le statu quo anglais, notamment la philosophie de fin de règne de Sir Gareth Southgate. Ce dernier prônait un jeu « à l’instinct », convaincu qu’aligner ses meilleurs éléments suffisait pour l’emporter.

    Les résultats ont été impressionnants, avec deux finales d’Euro atteintes, mais le jeu a souvent été terne durant les quatre tournois dirigés par Southgate. Tuchel incarnait donc la réponse évidente, ce qui n’a pas fait l’unanimité.

  • FBL-EURO-2024-MATCH50-NED-ENGAFP

    Des erreurs qui coûtent cher ?

    Southgate n’aurait probablement jamais laissé Palmer ou Foden à la maison, même si aucun des deux meneurs de jeu n’avait retrouvé son rythme, en raison de pépins physiques et d’une baisse de forme.

    Palmer n’a pas confirmé à Chelsea la saison passée, tandis que Foden semble loin du milieu offensif étincelant couronné joueur de l’année par la PFA en 2024. Tuchel l’a rappelé : la forme prime, et aucun des deux ne pouvait prétendre à une place sur ce critère.

    Reste que leur talent est indéniable : dans une sélection des meilleurs joueurs anglais, Palmer et Foden figureraient toujours en haut de liste, et leur capacité à faire basculer un match demeure précieuse.

    Reste à savoir où les intégrer dans le système de Tuchel. Bellingham est le meneur de jeu titulaire, devançant Morgan Rogers et Eberechi Eze, ce dernier pouvant aussi jouer à gauche. Ni Palmer ni Foden ne correspond donc au profil d’ailier droit recherché par l’entraîneur.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Des raisons d'espérer

    En conférence de presse, Tuchel est revenu à plusieurs reprises sur la première sortie de l’Angleterre face à la Croatie. Pour lui, cette rencontre a été « difficile » à sa manière. Pendant 45 minutes, les Three Lions ont en effet semblé en difficulté, mais, durant un intervalle de 20 minutes en seconde période, leur jeu offensif a affiché un potentiel prometteur. L’ouverture des espaces a favorisé leur expression, et une intensité accrue aurait permis de concrétiser davantage d’occasions.

    Bellingham a ouvert le score d’une belle frappe, puis les Three Lions ont dominé et multiplié les occasions. Score final : 4-2, mais le tableau d’affichage aurait pu grimper à 5 ou 6. Conclusion : quand les espaces s’ouvrent, ce système permet à l’Angleterre de submerger son adversaire.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une qualité exceptionnelle

    Malgré les débats sur les absences, cette sélection conserve un effectif de grande qualité. Si Bellingham n’est pas un numéro 10 dans le style classique, il a tout de même battu à son arrivée au Real Madrid plusieurs records de buts jusqu’alors détenus par Cristiano Ronaldo. Kane, lui, vise le Ballon d’Or (même si son destin dépendra largement de l’été à venir), tandis que l’Angleterre peut toujours compter sur des atouts offensifs capables de faire la différence : Rogers, Marcus Rashford, Eze et Bukayo Saka.

    Ils sont même trop nombreux pour prétendre à une place dans le onze de départ. Jusqu’ici, Tuchel a ainsi laissé Rogers, Eze, Saka et Rashford sur le banc. Peu de nations – peut-être seulement la France et l’Espagne – peuvent se targuer d’un tel réservoir de talent offensif parmi leurs remplaçants. Il n’est donc pas surprenant que l’Allemand ait évoqué les notions de « lanceurs » et de « finisseurs », invitant son groupe à une concurrence saine.

    En cas d’élimination, l’Angleterre ne pourra donc pas invoquer un manque de talent.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Changement de programme

    En conférence de presse d’après-match, Tuchel a laissé entendre qu’il pourrait avoir un plan alternatif pour percer les défenses aussi compactes que celle du Ghana.

    « J’ai eu une idée lors de la dernière pause pour s’hydrater », a-t-il déclaré, « mais j’ai un peu hésité. J’ai toutefois une idée qui permettrait peut-être d’engager un peu plus de joueurs dans l’axe. Je ne souhaite pas l’expliquer ici pour l’instant, car nous pourrions l’essayer plus tard dans le tournoi. Mais je ne pense pas que nous soyons devenus prévisibles. »

    Quel que soit le contenu de ce plan, Tuchel aurait intérêt à le déployer. Si ses qualités de coach ne sont pas à démontrer, sa capacité d’adaptation sur le banc de l’Angleterre reste à prouver. Malgré son goût pour l’expérimentation lors de ses débuts, il a rapidement opté pour un système et s’y est tenu. Si des ajustements ont bien eu lieu, la pression monte pour qu’il sorte de sa zone de confort. Prochain adversaire des Three Lions, le Panama devrait à nouveau chercher à se replier et à frapper en contre-attaque samedi.

    Tuchel a son groupe et son système ; il lui reste à prouver qu’il peut ajuster sa copie pour éviter une nouvelle déception nord-américaine.

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