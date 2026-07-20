L’incident de la poignée de main a conclu une soirée particulièrement embarrassante pour Donald Trump. Sa présence a provoqué une hostilité marquée de la part des dizaines de milliers de supporters présents dans le stade. Dès l’apparition de son image sur les écrans géants, avant le coup d’envoi, et tout au long de son parcours jusqu’à la pelouse, un concert de huées et de sifflets a fusé des deux camps.

La situation s’est encore dégradée après le coup de sifflet final : Trump a refusé de quitter le podium, contraignant Infantino à l’éloigner afin de ne pas éclipser les célébrations espagnoles.