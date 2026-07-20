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Faisait-il exprès ? Cristian Romero a semblé ignorer Donald Trump lors d’une poignée de main devenue virale à l’issue de la cérémonie de remise des médailles de la Coupe du monde
Romero provoque une polémique autour d'une poignée de main
La campagne menée par l'Argentine pour conserver son titre mondial s'est soldée par une défaite déchirante, sur le score serré de 1-0 face à l'Espagne. Lors de la cérémonie d'après-match, une vidéo devenue virale a montré le défenseur de Tottenham, Romero, serrant la main de Gianni Infantino et de Claudia Sheinbaum, qui se tenaient de part et d'autre de Trump. Au lieu de saluer le dirigeant américain, le défenseur a regardé droit devant lui et est passé sans établir aucun contact visuel ni physique.
- Bildbyran
Une vidéo virale divise le monde du football
Malgré une prestation défensive décevante avant d'être remplacé par Facundo Medina à la 70e minute, le geste de Romero sur le podium a fait l'objet de toutes les conversations et a déclenché un vif débat public. Des extraits largement diffusés sur les plateformes numériques ont clairement capturé cet échange gênant sous plusieurs angles de caméra. Les utilisateurs des réseaux sociaux et les commentateurs de football restent profondément divisés entre ceux qui sont convaincus qu'il s'agissait d'une déclaration politique délibérée et ceux qui y voient une erreur accidentelle.
- Getty Images News
Un accueil hostile a terni la présentation finale.
L’incident de la poignée de main a conclu une soirée particulièrement embarrassante pour Donald Trump. Sa présence a provoqué une hostilité marquée de la part des dizaines de milliers de supporters présents dans le stade. Dès l’apparition de son image sur les écrans géants, avant le coup d’envoi, et tout au long de son parcours jusqu’à la pelouse, un concert de huées et de sifflets a fusé des deux camps.
La situation s’est encore dégradée après le coup de sifflet final : Trump a refusé de quitter le podium, contraignant Infantino à l’éloigner afin de ne pas éclipser les célébrations espagnoles.
- Anadolu Agency
Le défenseur profite d’une pause bienvenue
Romero doit désormais rapidement mettre de côté cette polémique internationale alors qu’il se prépare à profiter de vacances bien méritées après le tournoi. Après une défaite douloureuse en finale et une intense couverture médiatique mondiale, le défenseur aura le temps de se ressourcer avant de rejoindre le nord de Londres en vue d’une saison nationale exigeante. La direction du club aura à cœur de s’assurer que son défenseur central revienne totalement serein, sans se laisser affecter par ces polémiques extérieures au football, juste à temps pour le début de la nouvelle saison de Premier League.
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