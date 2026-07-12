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« Fais tout ce qu’il faut ! » : Inès Garcia, la compagne de Lamine Yamal, lance un appel inspiré de Justin Bieber à la star espagnole et barcelonaise, à l’occasion de la Coupe du monde
Un appel viral hilarant a été lancé sur les réseaux sociaux.
L'impressionnant parcours de l'Espagne jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde a captivé toute une nation, mais pour la compagne de Yamal, les enjeux viennent de prendre une toute autre dimension. Suite à l'annonce de la FIFA concernant la programmation des animations pour la finale, l'influenceuse a clairement fait savoir qu'elle comptait bien être présente au MetLife Stadium le 19 juillet.
L’influenceuse originaire de Séville a publié un message à destination de son compagnon, rapidement devenu viral : « Mon amour, fais tout ce qu’il faut pour atteindre la finale. Tu m’entends ?! Tout ce qu’il faut ! »
L’« effet Bieber »
La raison de la requête de Garcia est claire : elle se revendique « Belieber ». L’icône pop canadienne étant officiellement l’une des têtes d’affiche du tout premier show de la mi-temps du tournoi, calqué sur le modèle du Super Bowl, la joueuse espère vivement assister à la performance de son idole sur la plus grande scène sportive mondiale.
Bieber, auteur de tubes planétaires comme « Baby », « Sorry » ou « Love Yourself », demeure l’un des artistes préférés d’une génération de supporters. Sa présence au programme de la FIFA a ajouté une touche de frénésie pop à une compétition déjà très médiatisée, offrant à Yamal une motivation supplémentaire pour guider la Roja jusqu’en finale.
Un spectacle historique à la mi-temps
La FIFA innove pour la finale 2026 à New Jersey avec un show musical réunissant plusieurs stars. Oubliées, les cérémonies traditionnelles : l’instance mondiale prépare un spectacle de 11 minutes taillé pour rivaliser avec le grand rendez-vous annuel de la NFL, et alignant un plateau international.
La liste des artistes confirmés témoigne de l’ampleur de l’événement. Aux côtés de Justin Bieber, on retrouvera Shakira, une habituée de longue date des grands tournois de football, ainsi que la reine de la pop Madonna et le groupe phare de la K-pop BTS. Le spectacle mettra également à l’honneur la star africaine Burna Boy, Chris Martin de Coldplay accompagné du chœur PS22, et le chef d’orchestre de renommée mondiale Gustavo Dudamel.
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Focus sur l’objectif au New Jersey
L'objectif principal de Yamal reste de ramener le trophée en Espagne pour la première fois depuis 2010. Cependant, l'Espagne doit d'abord venir à bout de la France lors d'une demi-finale très attendue, un match qui revêt une importance particulière pour le jeune joueur de 18 ans.
C’est justement face aux Bleus qu’il avait inscrit son but époustouflant en demi-finale de l’Euro 2024, avant que la Roja ne domine l’Angleterre en finale pour soulever le trophée. Un souvenir marquant qui devrait booster la jeune pépite du FC Barcelone, déjà incontournable dans le secteur offensif de Luis de la Fuente, alors que l’Espagne vise un nouveau titre majeur.
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