« Fais tout ce qu’il faut ! » : Inès Garcia, la compagne de Lamine Yamal, lance un appel inspiré de Justin Bieber à la star espagnole et barcelonaise, à l’occasion de la Coupe du monde

L'impressionnant parcours de l'Espagne jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde a captivé toute une nation, mais pour la compagne de Yamal, les enjeux viennent de prendre une toute autre dimension. Suite à l'annonce de la FIFA concernant la programmation des animations pour la finale, l'influenceuse a clairement fait savoir qu'elle comptait bien être présente au MetLife Stadium le 19 juillet.

L’influenceuse originaire de Séville a publié un message à destination de son compagnon, rapidement devenu viral : « Mon amour, fais tout ce qu’il faut pour atteindre la finale. Tu m’entends ?! Tout ce qu’il faut ! »