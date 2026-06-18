Le début de match plutôt serein de Tuchel pour sa première Coupe du monde sur le banc de touche a été perturbé dès la dix-septième minute du match d’ouverture de l’Angleterre dans le groupe L, au Dallas Stadium. Alors que les « Three Lions » menaient 1-0, l’ancien entraîneur de Chelsea a explosé de colère parce que le gardien Jordan Pickford n’a pas respecté ses consignes très précises sur la relance du ballon.

Selon le journaliste de Fox Geoff Shreeves, présent sur la ligne de touche et relaté par The Sun, le point de rupture est survenu alors que Pickford se déséquilibrait sur son flanc gauche. Au lieu de servir le latéral droit comme prévu, le portier des Toffees a choisi une autre option, déclenchant l’ire de son entraîneur. Tuchel s’est alors précipité au bord de sa zone technique pour signifier son mécontentement au joueur de 32 ans.