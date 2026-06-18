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« Fais ce que je t'ai dit ! » – La tirade de Thomas Tuchel sur le terrain à l'encontre d'une star de l'équipe d'Angleterre a été révélée, le sélectionneur des Three Lions s'étant montré furieux contre un joueur clé lors de la victoire en Coupe du monde contre la Croatie
Tuchel perd son sang-froid face à Pickford
Le début de match plutôt serein de Tuchel pour sa première Coupe du monde sur le banc de touche a été perturbé dès la dix-septième minute du match d’ouverture de l’Angleterre dans le groupe L, au Dallas Stadium. Alors que les « Three Lions » menaient 1-0, l’ancien entraîneur de Chelsea a explosé de colère parce que le gardien Jordan Pickford n’a pas respecté ses consignes très précises sur la relance du ballon.
Selon le journaliste de Fox Geoff Shreeves, présent sur la ligne de touche et relaté par The Sun, le point de rupture est survenu alors que Pickford se déséquilibrait sur son flanc gauche. Au lieu de servir le latéral droit comme prévu, le portier des Toffees a choisi une autre option, déclenchant l’ire de son entraîneur. Tuchel s’est alors précipité au bord de sa zone technique pour signifier son mécontentement au joueur de 32 ans.
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« Fais exactement ce que je t’ai indiqué ! » Le message de l’entraîneur est clair et autoritaire : l’instruction doit être appliquée sans détour ni hésitation, sous peine de compromettre l’efficacité collective.
L’échange, capté par les micros placés sur la touche et relaté par Shreeves, illustre l’intensité de la confrontation. Après la réplique de Pickford à son entraîneur, Tuchel a immédiatement coupé court à la discussion d’un ton sévère. Shreeves a rapporté : « À l’instant, Jordan Pickford se trouvait sur son flanc gauche, en déséquilibre, mais il a tout de même intercepté le ballon. Thomas Tuchel s’est aussitôt rué sur la ligne de touche pour lancer : « Non, renvoie au latéral droit, tu ne vas pas de ce côté ! » Pickford a légèrement protesté, ce qui a agacé l’Allemand. Ce dernier a alors coupé court : « Tu sais ce que tu dois faire, exécute ! »
L’entraîneur adjoint Anthony Barry a confirmé cette frustration lors d’une interview à la mi-temps avec ITV, estimant que l’équipe avait affiché un « jeu timoré » et avait peiné à choisir entre la passe longue et la passe courte durant une première période très nerveuse.
Kane explique le revirement opéré à la mi-temps
La première période s’était conclue sur un passionnant match nul (2-2), grâce à un but du capitaine Harry Kane pour l’Angleterre et aux réalisations des Croates Martin Baturina et Petar Musa. Au retour des vestiaires, les Three Lions étaient méconnaissables. Kane, qui a égalé lors de cette rencontre le record de buts de Gary Lineker en Coupe du monde, a expliqué que Tuchel avait profité de la mi-temps pour recentrer le groupe grâce à un discours décisif.
Interrogé sur l’impact de l’entraîneur, Kane a expliqué : « Il nous a dit de nous libérer, de garder notre calme et d’y aller. Il a ajouté : “Qu’est-ce qu’on risque de pire ? Montrons au monde de quoi on est capables.” Nous sommes revenus en deuxième période à fond et ils n’ont pas pu suivre le rythme ; c’est le niveau que nous devons atteindre à chaque match. Une fois devant au score, nous avons parfaitement contrôlé la rencontre, sans jamais sembler en danger, puis nous avons frappé en contre-attaque. Il y a eu un moment où nous aurions pu inscrire trois ou quatre buts. Bravo à tout le monde : c’était le premier match du tournoi et un excellent résultat face à une équipe coriace. »
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Pas de rebondissement pour Bellingham
Jude Bellingham, auteur d’un but sensationnel qui a permis à l’Angleterre de mener 3-2, a relativisé l’idée d’une mi-temps explosive, malgré l’altercation sur la touche. La star du Real Madrid a souligné que, malgré la tension précédente entre Tuchel et Pickford, le vestiaire est resté un espace de concentration professionnelle plutôt que de colère.
Il a également livré un aperçu de l’approche de l’entraîneur : « Ce n’était pas un de ces moments de grand drame ou où l’on se lève pour crier ; c’était exactement ce dont l’équipe avait besoin. Nous avons un groupe mature avec d’excellents leaders, tout le monde savait quel niveau nous devions atteindre. Le début de la seconde mi-temps nous a donné une excellente base. » L’Angleterre s’est finalement imposée 4-2 grâce à un but tardif de Marcus Rashford, et elle cherchera désormais à poursuivre sur cette lancée lors de son prochain match contre le Ghana, le 23 juin.