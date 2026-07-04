SEATTLE — Alors que des feux d’artifice éclataient en arrière-plan, les supporters, massés dans les tribunes du T-Mobile Park, scandaient sans relâche « USA ». Les joueurs de l’équipe nationale masculine américaine, sélectionnés pour la Coupe du monde estivale, ont été présentés un à un. Enfin, le tour est venu de Cristian Roldan, le héros local, accueilli par un tonnerre d’applaudissements tandis qu’il brandissait un trident au-dessus de sa tête, provoquant l’enthousiasme des supporters des Mariners de Seattle.

Enfin, l’homme du moment est entré en scène : Mauricio Pochettino, vêtu d’un maillot des Mariners, a pris place sur le monticule pour lancer la première balle cérémonielle. Bien qu’il n’ait jamais pratiqué le baseball, son lancer s’est révélé étonnamment précis ; pas tout à fait une strike, mais suffisamment proche pour satisfaire la foule.

À la veille du 250e anniversaire des États-Unis, l’équipe nationale masculine américaine (USMNT) s’est adonnée au passe-temps national américain. Pourtant, ce 4 juillet n’appartient pas au baseball : cet été est résolument celui du football.

Cet été historique pour le pays tout entier appartient à l’équipe nationale masculine de football. Elle a conquis le cœur du pays grâce à son parcours dans cette Coupe du monde, et l’aventure se poursuivra au moins jusqu’à lundi, date à laquelle elle affrontera la Belgique en huitièmes de finale. Son parcours a battu des records d’audience, offert d’innombrables moments forts et déclenché une avalanche de « Country Roads ». Cet été leur appartient, et tant qu’il dure, ils incarnent le sujet majeur du sport américain lors de la plus grande fête nationale des États-Unis.

Personne ne l’ignore : depuis des années, l’équipe nationale masculine et le football tout entier luttent pour s’imposer dans le paysage sportif américain. Cette fois, c’est elle la star. Des supporters de tout le pays veulent participer à l’aventure que ce groupe est en train d’écrire, et plus il avance, plus il rallie de nouveaux adeptes dans un élan appelé à grossir encore.

« Je suis argentin à 200 %. Je ne vais pas mentir : je me sens argentin à 100 % », a déclaré Pochettino mercredi. « Mais je pense que quand on est ici, on a le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, de ce que nous sommes en train de construire. J’apprécie de faire partie de ce projet incroyable. Et, bien sûr, quand cette chanson [Take Me Home, Country Roads] commence à retentir dans le stade, il est impossible de ne pas la chanter. C’est impossible, car c’est une chanson incroyable et très émouvante.

« Après une victoire et après un an et demi de préparation pour en arriver là, c’est exactement pour cela que nous avons signé avec ce pays et cette fédération : parce que nous voulions ressentir cette émotion. S’impliquer est une chose. J’adore m’impliquer et faire partie de la fête. »

La fête ne fait que commencer et elle est sans précédent dans l’histoire du football américain.