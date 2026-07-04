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USA Fourth of July GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Faire partie d’un tout plus grand » : comment Mauricio Pochettino et l’équipe nationale masculine des États-Unis sont devenus « l’équipe de l’Amérique » lors de ce 250e 4 juillet historique

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
M. Pochettino
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique

Pour le 250e anniversaire du 4 juillet, Mauricio Pochettino et l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) sont devenus « l’équipe de l’Amérique », transformant leur parcours en Coupe du monde en une véritable fête du football américain.

SEATTLE — Alors que des feux d’artifice éclataient en arrière-plan, les supporters, massés dans les tribunes du T-Mobile Park, scandaient sans relâche « USA ». Les joueurs de l’équipe nationale masculine américaine, sélectionnés pour la Coupe du monde estivale, ont été présentés un à un. Enfin, le tour est venu de Cristian Roldan, le héros local, accueilli par un tonnerre d’applaudissements tandis qu’il brandissait un trident au-dessus de sa tête, provoquant l’enthousiasme des supporters des Mariners de Seattle.

Enfin, l’homme du moment est entré en scène : Mauricio Pochettino, vêtu d’un maillot des Mariners, a pris place sur le monticule pour lancer la première balle cérémonielle. Bien qu’il n’ait jamais pratiqué le baseball, son lancer s’est révélé étonnamment précis ; pas tout à fait une strike, mais suffisamment proche pour satisfaire la foule.

À la veille du 250e anniversaire des États-Unis, l’équipe nationale masculine américaine (USMNT) s’est adonnée au passe-temps national américain. Pourtant, ce 4 juillet n’appartient pas au baseball : cet été est résolument celui du football.

Cet été historique pour le pays tout entier appartient à l’équipe nationale masculine de football. Elle a conquis le cœur du pays grâce à son parcours dans cette Coupe du monde, et l’aventure se poursuivra au moins jusqu’à lundi, date à laquelle elle affrontera la Belgique en huitièmes de finale. Son parcours a battu des records d’audience, offert d’innombrables moments forts et déclenché une avalanche de « Country Roads ». Cet été leur appartient, et tant qu’il dure, ils incarnent le sujet majeur du sport américain lors de la plus grande fête nationale des États-Unis.

Personne ne l’ignore : depuis des années, l’équipe nationale masculine et le football tout entier luttent pour s’imposer dans le paysage sportif américain. Cette fois, c’est elle la star. Des supporters de tout le pays veulent participer à l’aventure que ce groupe est en train d’écrire, et plus il avance, plus il rallie de nouveaux adeptes dans un élan appelé à grossir encore.

« Je suis argentin à 200 %. Je ne vais pas mentir : je me sens argentin à 100 % », a déclaré Pochettino mercredi. « Mais je pense que quand on est ici, on a le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, de ce que nous sommes en train de construire. J’apprécie de faire partie de ce projet incroyable. Et, bien sûr, quand cette chanson [Take Me Home, Country Roads] commence à retentir dans le stade, il est impossible de ne pas la chanter. C’est impossible, car c’est une chanson incroyable et très émouvante.

« Après une victoire et après un an et demi de préparation pour en arriver là, c’est exactement pour cela que nous avons signé avec ce pays et cette fédération : parce que nous voulions ressentir cette émotion. S’impliquer est une chose. J’adore m’impliquer et faire partie de la fête. »

La fête ne fait que commencer et elle est sans précédent dans l’histoire du football américain.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Une relation qui s’épanouit

    Quelques heures avant que l’équipe nationale masculine américaine de football (USMNT) n’entre sur le terrain pour son match de préparation à la fête nationale du 4 juillet, Folarin Balogun a résumé la situation en quelques mots.

    « Ce genre de choses ne peut arriver qu’en Amérique », a-t-il déclaré.

    Cet été, les États-Unis ont accueilli le monde entier, tout en affichant un visage résolument américain. L’ascension de cette équipe nationale, qui repousse les limites et dépasse les attentes, y est pour beaucoup.

    Tout a commencé par deux victoires : d’abord face au Paraguay, puis contre l’Australie. Grâce à ces deux succès, l’équipe nationale américaine a enchaîné deux victoires en Coupe du monde pour la première fois en 96 ans, et elle l’a fait avec panache. Ce n’était pas une formation qui se contentait de défendre et d’espérer ; elle a pris l’initiative, inscrivant six buts en 180 minutes pour envoyer un message au monde entier.

    Elle a aussi résonné aux États-Unis, et, juste après la rencontre face à l’Australie, le pays a répondu. Quelques instants après la victoire, le public a acclamé ses héros en entonnant « Take Me Home, Country Roads » de John Denver. Depuis, ce titre s’est transformé en hymne, un pont entre les joueurs et les supporters.

    « Au fond, on est là pour soi, pour l’équipe, mais aussi pour changer la donne aux États-Unis, pour transformer la perception du football en Amérique », a déclaré le défenseur Auston Trusty. « Entendre cette ambiance et ressentir toute l’énergie du match, je pense que pour ceux qui sont déjà fans de ce sport, mais aussi pour ceux qui deviennent fans en nous regardant jouer et en suivant cette Coupe du monde, c’est ça qui compte avant tout. »

    Depuis son arrivée en octobre 2024, c’est précisément ce que Pochettino espérait voir. Tout au long de son mandat, il a répété l’importance de créer un lien fort entre l’équipe et ses supporters. Pour lui, « c’est ça, le football ». Ayant grandi en Argentine, il a parfois été frustré par un soutien parfois partagé à parts égales dans les stades, pour employer un euphémisme.

    C’est en partie pour cela qu’il a fondu en larmes après la défaite de l’équipe nationale américaine face au Mexique lors de la Gold Cup l’été dernier, un match à l’issue duquel les supporters mexicains de Houston avaient acclamé l’équipe américaine en la raccompagnant hors du terrain. C’est aussi pourquoi il était ému après cette victoire contre l’Australie, lorsque c’est son équipe qui a été acclamée comme des héros.

    « Il ne s’agit pas seulement de préparer un match et d’aller affronter une autre équipe », a-t-il déclaré. « C’est représenter son pays. C’est se battre pour son drapeau. C’est l’émotion, la culture, la philosophie. C’est ce que l’on est. »

    Depuis près d’un an, le sélectionneur argentin s’est laissé séduire par la culture américaine, un fait marquant de cet été.

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  • Toronto Blue Jays v Seattle MarinersGetty Images Sport

    L'histoire d'amour de Poch avec les États-Unis

    Plusieurs facettes de la culture américaine ont séduit Pochettino. Il a longuement évoqué son amour pour la musique country, notamment Ella Langley. Il apprécie la cuisine locale, en particulier Chick-Fil-A. Mais plus que tout, ce sont les gens qu’il retient. Depuis son arrivée comme figure de proue du football américain, il en a rencontré des dizaines, et presque chaque échange lui a laissé la même impression.

    « Les gens sont très accessibles et vous mettent à l’aise », explique-t-il. « L’accueil est très chaleureux. Vous pouvez vous rendre, je ne sais pas, dans un endroit comme Nashville, aller dans un bar, et même si vous êtes seul, vous vous faites très vite des amis. En quelques minutes, vous avez l’impression d’être à votre place et de faire partie de cet endroit.

    « En parcourant les États-Unis, j’ai été surpris : chaque État est différent, mais on retrouve partout la même humanité. Les gens ont toujours envie d’accueillir. Ils font en sorte que l’on se sente rapidement chez soi… Je sais que le pays est immense et que ses habitants sont formidables. On apprend beaucoup. On est devenus de bien meilleures personnes grâce à notre connaissance du pays et de sa culture. »

    De nombreux supporters partageraient cet avis. Pochettino a répondu aux attentes suscitées par sa réputation de catalyseur de changement. Nommé sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis en 2024, il a pris les commandes d’un programme en perte de vitesse. Si quelques obstacles ont émaillé son parcours, certains assumés selon lui, ils se sont finalement révélés formateurs. L’équipe nationale américaine a atteint son apogée au bon moment, et c’est à Pochettino que revient le mérite d’avoir permis que cela se produise.

    Parallèlement, ceux qui ont travaillé avec lui ont vu leurs propres relations évoluer. Comme il le dit lui-même, son passage dans le football américain l’a transformé, et ses joueurs ont pris plaisir à observer cette évolution de près.

    « Je pense qu’il apprend vraiment beaucoup », a récemment déclaré la star Christian Pulisic à propos des nouvelles expressions américaines adoptées par son entraîneur. « Je trouve que la culture américaine est vraiment unique. Parfois, quelqu’un lui dit quelque chose lors d’une réunion ou autre, et ça ressemble carrément à de l’argot américain. Il fait genre “hein ?”, et je trouve ça tellement drôle.

    Hier, j’étais dans son bureau et il écoutait de la musique country. Cela prouve qu’il s’adapte bien, tout en partageant sa culture argentine avec le staff. Cette fusion crée un lien unique au sein du groupe. »

    Cette « américanisation » profite aussi aux joueurs non originaires du continent, que les guides officieux Chris Richards et Tim Weah initient aux sites emblématiques – mais pas toujours incontournables – du football local.

    « Je me souviens du premier stage de Balo : on les emmenait découvrir des incontournables américains, notamment en matière de cuisine, et je pense qu’il a apprécié ça. Il conserve toutefois l’idée reçue selon laquelle « les Américains ne sont pas authentiques », car certaines de nos habitudes ne passeraient pas à Londres. Il faut du temps pour s’y faire, d’autant plus quand on ne reste que quelques semaines. C’était sympa de découvrir différentes régions des États-Unis.

    « J’essaie de convaincre certains coéquipiers de venir en Alabama pour découvrir mes racines, mais déjà, c’était génial. Ils ont pu s’imprégner du Sud, de l’Ouest et du nord-ouest Pacifique. C’était aussi ma première à Seattle, donc c’était super de vivre ça avec tout le monde. »

    Si la sélection américaine a savouré sa propre tournée sur le sol national, le parcours des autres participants à la Coupe du monde a parallèlement conféré à cet été américain une résonance résolument internationale.

  • FBL-WC-2026-FANSAFP

    Impact de la Coupe du monde

    Si vous fréquentez les réseaux sociaux, ces images vous sont familières : des Écossais qui investissent les bars de Boston, des Anglais qui entonnent leurs chants pour les nouveaux héros des Braves d’Atlanta. Vous avez vu la Norvège ramer à travers Times Square ou la ville de Lawrence, au Kansas, adopter le slogan « Rock Chalk Algeria ». Chants argentins, opérations de nettoyage japonaises et saxophones allemands : tout cela fait partie d’une Coupe du monde qui a vu le monde entier débarquer sur le sol américain.

    À une époque où les divisions sont devenues la norme, le monde s’est réuni pendant quelques semaines pour célébrer le sport qu’il aime et rappeler qu’où que l’on soit né, le football mérite d’être aimé.

    « Je pense que, pour moi, cela aide les États-Unis à s’ouvrir à la diversité culturelle », confie à GOAL Anja Tillman, mère de Malik, star de l’équipe nationale masculine américaine. « Cela apporte énormément à ce pays. Je pense que ce tournoi y a particulièrement contribué. »

    Des liens uniques se sont tissés grâce à cet échange culturel. Pochettino en a fait l’expérience directe, puisqu’il vit dans ce pays depuis plus longtemps que ceux qui y sont venus cet été. Il espère que les Américains auront appris quelque chose du reste du monde, mais espère également que le reste du monde aura appris quelque chose des Américains qui ont accueilli le football à bras ouverts pour ce tournoi.

    « Quand les gens viennent ici, ils se rendent compte qu’ils avaient parfois une image faussée des Américains », explique-t-il. « Chaque pays a sa propre vision des États-Unis, mais la réalité est différente. »

    L’un de ses slogans de l’été, « ne courez jamais après la réalité », sert à rappeler à son équipe de viser grand et de croire en ses chances de remporter la Coupe du monde. Si elle y parvient, le football américain en sera transformé. Mais, au fond, cette équipe l’a déjà accompli.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'occasion de laisser une trace

    Chaque passage devant les médias ramène les joueurs de l’équipe nationale masculine des États-Unis à la question de l’héritage. Que restera-t-il de cet été ? Comment ce parcours peut-il façonner le football ? Et, plus largement, quel écho aura-t-il sur l’Amérique tout entière ?

    « J’essaie de saisir tout ça, mais les États-Unis sont un pays immense », explique Balogun. « C’est difficile, mais Weston [McKennie] m’a montré des vidéos depuis l’avion, où je suis assis à côté de lui. Il m’a montré des images de supporters, dans différentes régions, qui regardaient les matchs sur des écrans géants, dans des bars et ailleurs. À chaque but, la fête éclate un peu partout.

    « Je pense que c’est quelque chose qu’aucun d’entre nous ne peut vraiment saisir tant que nous sommes en plein dedans, mais je pense qu’une fois que ce sera terminé, et que nous reprendrons, je ne sais pas, notre vie de tous les jours, nous pourrons mesurer l’impact que nous avons eu. C’est magnifique. »

    Ce groupe, surnommé depuis des années la « génération d’or », a toujours visé cet impact. Avant l’ère Pochettino, l’objectif fixé par Gregg Berhalter était déjà de transformer durablement la perception du football américain. L’occasion est donc idéale cet été.

    Pour l’instant, l’équipe a tenu ses promesses, séduit de nouveaux supporters et rallumé la flamme des anciens. À l’issue de cette campagne, cet héritage devrait rester gravé : ces joueurs auront offert au pays une raison de célébrer, qu’il s’agisse d’une première ou d’une millième fois.

    « En tant qu’équipe, nous voulons laisser notre empreinte sur ce sport et transmettre un héritage », affirme Tyler Adams. « Je veux que cela aille au-delà de l’engouement du moment. Si, dans deux ans, on parle encore de cette équipe et de son succès, alors nous aurons réussi. »

    Mais ce bilan attendra. Pour l’instant, il reste un match à préparer et une fête à célébrer. Pochettino a d’ailleurs lancé les hostilités en s’adressant au public de Seattle quelques instants après avoir effectué son premier lancer. Puis, micro en main, Pochettino et Roldan ont lancé un message :

    « Allons gagner la Coupe du monde. »

    En ce 4 juillet, 250 ans après la Déclaration d’indépendance des États-Unis, la Coupe du monde semble plus proche que jamais, tout comme le football américain et ceux qui l’aiment.

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