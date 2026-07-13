Rachel DeMita a été avertie : elle se tenait un peu trop près du but. Une heure avant le match de phase de groupes de la Coupe du monde entre le Portugal et la RD Congo, Cristiano Ronaldo s’entraînait à tirer des coups francs vers les filets, contraignant le gardien à multiplier les arrêts. Postée juste derrière le poteau droit, téléphone en main, DeMita immortalisait chaque frappe – jusqu’à ce qu’un gardien lui demande de reculer. Un seul tir manqué aurait pu l’atteindre.
Cette proximité illustre parfaitement son rôle. DeMita, connue sur TikTok sous le pseudonyme @rademita, fait partie des 30 créateurs sélectionnés comme « Creator Correspondents » de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Leur niveau d’accès incarne une nouvelle dimension de la compétition : des contenus courts, cliquables, pensés pour le second écran, et qui rapprochent parfois les créateurs des joueurs et de la pelouse plus que les médias traditionnels. À bien des égards, il s’agit de la Coupe du monde des réseaux sociaux, et DeMita en est la preuve vivante, tout comme les 29 autres créateurs sélectionnés.
« Ce qui est passionnant, c’est que sur TikTok, on ne se contente pas de regarder le football : on y participe », déclare Rollo Goldstaub, responsable mondial des sports chez TikTok, dans un e-mail. « Les fans célèbrent les buts, débattent des compositions d’équipe, partagent leurs réactions, enseignent des techniques, revivent des moments emblématiques et créent leurs propres traditions autour du tournoi. Cela crée un cercle vertueux où la passion de la communauté contribue à attirer encore plus de monde dans la conversation. »