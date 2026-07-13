Les arbitres ont mauvaise presse sur Internet. C’est l’un des inconvénients des réseaux sociaux. Tout le monde a son avis, mais très peu de gens comprennent réellement ce qu’ils voient. Et cette Coupe du monde n’a pas fait exception. Il n’y a pas nécessairement plus de décisions arbitrales controversées ici. Mais celles qui le sont font davantage parler d’elles. La colère est mise en avant.

C’est précisément ce que David Gerson – dont le pseudo sur TikTok est refsneedlovetoo – entend corriger. Arbitre licencié par la FIFA, il anime un compte qui décrypte les décisions arbitrales.

« Ma plateforme n’a pas pour but de convaincre les gens que les arbitres ont toujours raison. Son objectif est de créer un espace positif et solidaire pour tous les amoureux du beau jeu. Les arbitres sont le groupe qui me tient le plus à cœur, mais j’ai aussi été entraîneur, joueur et spectateur », explique Gerson.

Il a constaté qu’une explication posée vaut mieux qu’une colère partagée : elle crée un climat plus sain autour du jeu. Un rapide coup d’œil dans les commentaires suffit pour voir que les trolls sont rapidement remis à leur place dès qu’ils personnalisent leurs attaques.

« Je n’insulte jamais. Je ne dis jamais rien de négatif. Même si je ne suis pas d’accord avec la décision de l’arbitre, je ne vais pas dire que c’est une mauvaise personne. J’aide à expliquer ce qui s’est passé : voici son point de vue, voici les éléments à prendre en compte, voici pourquoi il a peut-être pris une telle décision », explique Gerson. « J’aide simplement les gens à mieux comprendre. »

Cette approche l’expose inévitablement à des attaques personnelles. Au début, le retour de flamme a été rude : si certains internautes l’encouragent en privé, d’autres lui adressent des messages particulièrement haineux.

« Un internaute m’a écrit, assez tôt dans mon parcours sur les réseaux sociaux, qu’il connaissait mon adresse et qu’il viendrait m’attendre devant chez moi, devant ma famille. J’ai donc dû déposer plusieurs plaintes auprès de la police dès le début », reconnaît-il.

Aujourd’hui, Gerson s’en sort bien : sa chaîne TikTok approche les 400 000 abonnés, il a été consulté à trois reprises par U.S. Soccer et il mène un combat déterminé contre les insultes visant les arbitres.

Dans un paysage numérique où les détracteurs pullulent, Gerson se distingue par son authenticité et son équilibre. Cet été, il s’est rendu dans plusieurs stades, vêtu de son maillot d’arbitre, pour interroger les supporters sur l’arbitrage. Chaque décision controversée est ensuite décortiquée sur sa chaîne.

« Il y a quelques années, un billet pour la Coupe du monde aurait peut-être été considéré comme un succès. Aujourd’hui, on est vraiment en train de changer la culture d’un sport et de rendre ce beau jeu beau pour tout le monde », conclut-il.