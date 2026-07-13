Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
TikTok World CupGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

« Faire participer encore plus de monde à la conversation » - La Coupe du monde sur TikTok : comment les créateurs de contenu transforment la façon dont l'Amérique du Nord regarde le football

FEATURES
Analysis
Coupe du monde

Le programme « Creator Correspondent » de la FIFA a offert à 30 créateurs de contenu TikTok un accès privilégié à la Coupe du monde, illustrant la façon dont les réseaux sociaux redessinent la couverture médiatique du football en Amérique du Nord.

Rachel DeMita a été avertie : elle se tenait un peu trop près du but. Une heure avant le match de phase de groupes de la Coupe du monde entre le Portugal et la RD Congo, Cristiano Ronaldo s’entraînait à tirer des coups francs vers les filets, contraignant le gardien à multiplier les arrêts. Postée juste derrière le poteau droit, téléphone en main, DeMita immortalisait chaque frappe – jusqu’à ce qu’un gardien lui demande de reculer. Un seul tir manqué aurait pu l’atteindre.

Cette proximité illustre parfaitement son rôle. DeMita, connue sur TikTok sous le pseudonyme @rademita, fait partie des 30 créateurs sélectionnés comme « Creator Correspondents » de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Leur niveau d’accès incarne une nouvelle dimension de la compétition : des contenus courts, cliquables, pensés pour le second écran, et qui rapprochent parfois les créateurs des joueurs et de la pelouse plus que les médias traditionnels. À bien des égards, il s’agit de la Coupe du monde des réseaux sociaux, et DeMita en est la preuve vivante, tout comme les 29 autres créateurs sélectionnés.

« Ce qui est passionnant, c’est que sur TikTok, on ne se contente pas de regarder le football : on y participe », déclare Rollo Goldstaub, responsable mondial des sports chez TikTok, dans un e-mail. « Les fans célèbrent les buts, débattent des compositions d’équipe, partagent leurs réactions, enseignent des techniques, revivent des moments emblématiques et créent leurs propres traditions autour du tournoi. Cela crée un cercle vertueux où la passion de la communauté contribue à attirer encore plus de monde dans la conversation. »

  • FBL-WC-2026-MATCH93-POR-ESPAFP

    « La tendance est en train de s’inverser »

    L'accès à la Coupe du monde est difficile à obtenir. Depuis toujours, un conflit oppose les médias traditionnels (presse écrite et audiovisuelle) aux extraits de 60 secondes ou moins privilégiés par les créateurs de TikTok. Ce contraste se manifeste aussi bien dans les tribunes de presse, sur le bord du terrain qu'en ligne. Aujourd'hui, cependant, les frontières s'estompent.

    « Le vent est en train de tourner, et on le voit même chez certains grands médias. Ils se tournent vers les créateurs pour voir ce qu’ils font, car nous sommes à l’écoute non seulement du sport lui-même, mais aussi de ce que disent les fans, et je pense que c’est exactement ce dont on a besoin », déclare DeMita.

    Cette approche est d’autant plus pertinente dans le contexte d’une Coupe du monde nord-américaine, où le football reste un sport de niche au Canada et aux États-Unis. Le partenariat avec TikTok s’inscrit donc dans une stratégie de la FIFA – qui ne rémunère pas directement les créateurs de contenu – pour toucher un public plus large. Pour attirer de nouveaux fans, il faut leur offrir un format qu’ils peuvent consommer facilement.

    « Le football est incroyablement visuel et émotionnel. Un but spectaculaire, un arrêt incroyable ou une célébration mémorable peuvent raconter une histoire complète en quelques secondes seulement, ce qui le rend naturellement captivant dans un format court », explique Goldstaub.

    Pourtant, des analyses plus approfondies trouvent aussi leur public.

    « Ce qui stimule réellement la croissance, c’est que les gens ne se contentent pas de regarder les temps forts. Ils consultent aussi les réactions, les analyses tactiques, les coulisses, les commentaires des créateurs et les points de vue des supporters du monde entier. Ces différents points d’entrée rendent le football plus accessible, en particulier pour les nouveaux ou les supporters occasionnels », ajoute M. Goldstaub.

    • Publicité
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Je vais t’expliquer ce qu’il s’est passé sur le terrain. »

    Les arbitres ont mauvaise presse sur Internet. C’est l’un des inconvénients des réseaux sociaux. Tout le monde a son avis, mais très peu de gens comprennent réellement ce qu’ils voient. Et cette Coupe du monde n’a pas fait exception. Il n’y a pas nécessairement plus de décisions arbitrales controversées ici. Mais celles qui le sont font davantage parler d’elles. La colère est mise en avant.

    C’est précisément ce que David Gerson – dont le pseudo sur TikTok est refsneedlovetoo – entend corriger. Arbitre licencié par la FIFA, il anime un compte qui décrypte les décisions arbitrales.

    « Ma plateforme n’a pas pour but de convaincre les gens que les arbitres ont toujours raison. Son objectif est de créer un espace positif et solidaire pour tous les amoureux du beau jeu. Les arbitres sont le groupe qui me tient le plus à cœur, mais j’ai aussi été entraîneur, joueur et spectateur », explique Gerson.

    Il a constaté qu’une explication posée vaut mieux qu’une colère partagée : elle crée un climat plus sain autour du jeu. Un rapide coup d’œil dans les commentaires suffit pour voir que les trolls sont rapidement remis à leur place dès qu’ils personnalisent leurs attaques.

    « Je n’insulte jamais. Je ne dis jamais rien de négatif. Même si je ne suis pas d’accord avec la décision de l’arbitre, je ne vais pas dire que c’est une mauvaise personne. J’aide à expliquer ce qui s’est passé : voici son point de vue, voici les éléments à prendre en compte, voici pourquoi il a peut-être pris une telle décision », explique Gerson. « J’aide simplement les gens à mieux comprendre. »

    Cette approche l’expose inévitablement à des attaques personnelles. Au début, le retour de flamme a été rude : si certains internautes l’encouragent en privé, d’autres lui adressent des messages particulièrement haineux.

    « Un internaute m’a écrit, assez tôt dans mon parcours sur les réseaux sociaux, qu’il connaissait mon adresse et qu’il viendrait m’attendre devant chez moi, devant ma famille. J’ai donc dû déposer plusieurs plaintes auprès de la police dès le début », reconnaît-il.

    Aujourd’hui, Gerson s’en sort bien : sa chaîne TikTok approche les 400 000 abonnés, il a été consulté à trois reprises par U.S. Soccer et il mène un combat déterminé contre les insultes visant les arbitres.

    Dans un paysage numérique où les détracteurs pullulent, Gerson se distingue par son authenticité et son équilibre. Cet été, il s’est rendu dans plusieurs stades, vêtu de son maillot d’arbitre, pour interroger les supporters sur l’arbitrage. Chaque décision controversée est ensuite décortiquée sur sa chaîne.

    « Il y a quelques années, un billet pour la Coupe du monde aurait peut-être été considéré comme un succès. Aujourd’hui, on est vraiment en train de changer la culture d’un sport et de rendre ce beau jeu beau pour tout le monde », conclut-il.

  • Ecuador v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « J'essaie de leur donner un visage humain »

    Cody Nguyen – connu de ses plus de 400 000 abonnés sous le nom de matchday.fc – a commencé il y a trois ans en publiant des messages provocateurs. Il essayait de s’immiscer dans les discussions autour du football par tous les moyens possibles. Cela impliquait parfois d’adopter un ton négatif, a-t-il admis.

    Mais au fil des publications, ce supporter de Chelsea a réalisé que ce style ne lui ressemblait pas. Naturellement positif, il se tourne alors vers des histoires plus feel-good, constatant qu’elles rencontrent un meilleur écho auprès de son audience. Il conserve toutefois sa passion pour les maillots. Le 23 mars, il publie ainsi une vidéo sur le maillot domicile de Curaçao, expliquant le lien entre les couleurs du maillot et celles de Willemstad, la capitale.

    La vidéo totalise de nombreuses vues et il comprend que des analyses approfondies, condensées en moins de 90 secondes, suscitent un réel intérêt. Il enchaîne alors avec un reportage sur Eloy Room, le gardien de but de Curaçao qui a battu le record du nombre d’arrêts en une rencontre (15 face à l’Équateur). Ce nouveau contenu rencontre lui aussi un franc succès.

    « Les médias grand public couvrent évidemment les Messi, les Ronaldo, les joueurs bénéficiant d’un important soutien en matière de relations publiques. Mais j’aime simplement raconter des histoires sur les joueurs qui sont sur le terrain. Ce sont des héros. Ils excellent dans ce qu’ils font. Ce sont des professionnels », explique Nguyen.

    Sa Coupe du monde a pris de l’ampleur à partir de là. Le clean sheet de Vozinha, le point arraché par le Qatar, ainsi qu’une analyse approfondie des liens entre la star de l’équipe nationale américaine Alex Freeman et la NFL ont tous été de grands succès.

    Ses coulisses, aussi, font mouche : tout le monde peut produire du contenu depuis son canapé, mais expliquer ce que ressent un journaliste qui rencontre des stars du ballon rond s’avère payant.

    L’ironie ? Il n’avait jamais rencontré de footballeur en chair et en os.

    « J’essaie de les humaniser. On voit vraiment qui ils sont, et on se dit que ces gars-là pourraient être mes amis en dehors du football. C’est comme ça que j’essaie de les voir », explique Nguyen.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Je me sens responsable. » Cette déclaration brève et directe, souvent prononcée dans le vestiaire après une défaite, résume à elle seule la prise de conscience d’un joueur de football face à ses obligations sur le terrain. En quelques mots, l’international français assume pleinement son rôle dans le résultat collectif, rappelant que la responsabilité individuelle est le fondement de la performance collective.

    Gerson et Nguyen défendent la cause du football depuis un certain temps déjà. D’autres, cependant, savent faire preuve de polyvalence et adapter leur contenu d’un sport à l’autre. DeMita illustre bien ce profil. Spécialiste du basket-ball – elle a joué à l’université et couvert les Finales NBA –, DeMita s’est tournée vers le football à l’approche de la Coupe du monde. Elle maîtrisait déjà les grands noms et avait assisté à de nombreux matchs de MLS. Elle savait surtout que son style de contenu pouvait s’adapter d’un sport à l’autre, avec quelques ajustements ciblés.

    « J’adore utiliser des vidéos amusantes où je commente en voix off depuis le terrain. Je suis aussi très attachée à mes tenues. Ça demande beaucoup de préparation, parce que c’est tout simplement quelque chose que j’adore : me procurer des tenues différentes, voire des maillots, pour divers événements et occasions. Il s’agit donc vraiment de faire passer cette voix authentique », explique-t-elle.

    Cette transition l’a toutefois obligée à s’adapter. Elle a pu interviewer des joueuses juste après les matchs, une expérience nouvelle dans le milieu du football. Fort de sa formation en médias traditionnels, elle a simplement dû faire un peu de recherche.

    Elle a rapidement compris que chaque information recueillie auprès des joueurs nourrissait l’appétit des fans.

    « Tous ces joueurs sont incroyablement célèbres, et ils évoluent dans différents clubs en dehors de la Coupe du monde ; leurs fans sont donc constamment à la recherche de tout contenu qu’ils peuvent obtenir », explique-t-elle.

    Ce mélange unique d’une patte personnelle et d’un accès privilégié, dont très peu de personnes bénéficient aujourd’hui, a fait de cet été une véritable réussite, même si certains estiment qu’elle est encore relativement novice dans ce sport.

    « Je suis consciente d’avoir obtenu un accès dont ne pourraient que rêver des personnes qui travaillent dans les médias depuis 50 ans », a-t-elle déclaré. « Je mesure toute la portée de cela. Mais en même temps, je ressens la responsabilité de m’assurer que je propose un contenu vraiment divertissant à tous ceux qui le suivent. »

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « TikTok est devenu le deuxième écran des supporters. »

    Bien sûr, cette tendance suscite des critiques. Certains estiment que les contenus courts ne capturent pas pleinement l’essence du football. Condenser 90 minutes de jeu – plus les deux pauses hydratation – en 90 secondes risque de faire perdre une partie de la compréhension globale du match.

    Goldstaub estime que les deux formats peuvent coexister.

    « Les fans viennent sur TikTok parce qu’ils veulent renforcer leur lien avec ce sport, pas pour remplacer le match en direct », explique-t-il. « La retransmission reste au cœur de l’expérience. Ce que TikTok apporte, c’est tout ce qui l’entoure : l’anticipation avant le coup d’envoi, les discussions et les analyses pendant le match, les réactions et les célébrations après coup.

    « Pour de nombreux fans, TikTok est le deuxième écran qui rend le visionnage du football plus captivant. Il crée des expériences partagées avec des amis, des créateurs de contenu et des supporters du monde entier, tout en faisant découvrir ce sport à de nouveaux publics. »

    La FIFA participe à cette dynamique en diffusant gratuitement les 10 premières minutes de chaque match sur TikTok, incitant ensuite les utilisateurs à s’abonner pour regarder la suite sur d’autres plateformes. Ce dispositif vise à attirer un nouveau public tout en répondant aux critiques.

    L’enjeu n’est pas de multiplier les reprises de volée, les arrêts réflexes ou les temps forts. La chaîne officielle de la FIFA s’en occupe déjà. TikTok sert plutôt de marché des idées où chacun peut s’exprimer.

    « [Les fans] partagent leurs réactions, enseignent des techniques, revivent des moments emblématiques et créent leurs propres traditions autour du tournoi. Cela crée un cercle vertueux où la passion de la communauté attire encore plus de monde dans la conversation », conclut Goldstaub.

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Ces derniers temps, je sens que le respect m’est accordé plus souvent sur le terrain. »

    Au final, DeMita n’a pas été touchée par un coup franc. Elle s’est simplement écartée de quelques mètres et a totalisé 300 000 vues (et ce n’est pas fini) sur une vidéo où Ronaldo enchaîne les tirs sur le gardien.

    D’autres créateurs, comme Nguyen, Gerson et 27 autres, ont également vu leurs chaînes s’envoler durant l’été. La FIFA ne les rémunère pas à la vidéo ; ce n’est donc pas une manne financière colossale.

    En revanche, on leur confie une nouvelle forme de responsabilité qui, d’une certaine manière, allait de toute façon finir par leur incomber. Une Coupe du monde « socialisée » allait forcément avoir ses détracteurs, et les traditionalistes ne seront peut-être pas entièrement convaincus. Mais la puissance de la plateforme, lorsqu’on en tire parti, est évidente. Peut-être s’agit-il simplement de la nouvelle frontière du contenu footballistique.

    Et cela n’est peut-être pas une si mauvaise chose.

    « Je suis un pionnier dans ce domaine. J’ai en quelque sorte dominé Internet ces dix dernières années », déclare DeMita. « Et j’ai l’impression de gagner davantage de respect ces derniers temps. »