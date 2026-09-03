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« Faire les choses sérieusement ! » : Roberto Mancini salue Cesc Fabregas et l’ascension remarquable de Côme jusqu’à la Ligue des champions
Mancini impressionné par le projet de Côme
Mancini a ouvertement encensé la nouvelle force émergente qu’est Côme et son entraîneur Fabregas. Au micro de Sky Sport, le technicien chevronné a présenté le club comme un exemple éclatant à suivre pour les autres dans le football moderne. Côme a connu une ascension fulgurante, couronnée par une étonnante qualification pour la Ligue des champions.
Pour Mancini, cet accomplissement exceptionnel prouve que des projets sérieux et bien planifiés peuvent mener au plus haut niveau, quel que soit le statut historique d’un club. Le sélectionneur de l’Italie a été particulièrement impressionné par l’approche tactique bien définie mise en place par Fabregas. Il estime que l’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea est en train de bâtir une équipe redoutable et séduisante dans le nord de l’Italie.
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Saluant un état d’esprit tactique offensif
Fabregas a rapidement instauré une identité claire depuis sa prise de fonctions à Côme. Mancini n’a pas tardé à souligner la philosophie progressiste de l’entraîneur espagnol comme un facteur clé de leurs récents succès.
« J’aime Fabregas, son équipe de Côme joue avec une mentalité très offensive », a reconnu Mancini.
En plus de ses éloges à l’égard de l’entraîneur, Mancini a mis en avant le très prometteur Mattia Liberali en déclarant : « C’est un jeune joueur technique, il est sur la bonne voie. »
Un coup de pouce pour l’équipe nationale
Au-delà de son évolution tactique, la stratégie de recrutement de Côme a fortement attiré l’attention de la sélection nationale. Le club a investi dans des talents nationaux lors du récent mercato estival, en s’attachant les services de quatre joueurs italiens afin de renforcer son effectif. Mancini estime que cette politique de transferts aura d’énormes bénéfices à long terme pour l’Italie.
« Je pense que c’est merveilleux que Côme soit en Ligue des champions, cela montre que l’on peut atteindre le sommet n’importe où si l’on fait les choses correctement », a déclaré Mancini. « Le fait qu’ils aient recruté quatre joueurs italiens cet été est significatif, c’est très positif pour nous en ce qui concerne l’équipe nationale. »
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À l’assaut des clubs d’élite européens
Como va désormais se préparer à mettre sa philosophie offensive à l’épreuve face aux poids lourds du continent en Ligue des champions. Fabregas fait face au test ultime pour un entraîneur, alors qu’il doit gérer les exigences éprouvantes de l’élite de la compétition européenne.
Lors de la phase de ligue, Como affrontera le RB Leipzig, Feyenoord, Manchester United, Lens, l’AEK Athènes, le Real Betis, le Paris Saint-Germain et Barcelone.
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