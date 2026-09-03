« Faire les choses sérieusement ! » : Roberto Mancini salue Cesc Fabregas et l’ascension remarquable de Côme jusqu’à la Ligue des champions

Mancini a ouvertement encensé la nouvelle force émergente qu’est Côme et son entraîneur Fabregas. Au micro de Sky Sport, le technicien chevronné a présenté le club comme un exemple éclatant à suivre pour les autres dans le football moderne. Côme a connu une ascension fulgurante, couronnée par une étonnante qualification pour la Ligue des champions.

Pour Mancini, cet accomplissement exceptionnel prouve que des projets sérieux et bien planifiés peuvent mener au plus haut niveau, quel que soit le statut historique d’un club. Le sélectionneur de l’Italie a été particulièrement impressionné par l’approche tactique bien définie mise en place par Fabregas. Il estime que l’ancien milieu d’Arsenal et de Chelsea est en train de bâtir une équipe redoutable et séduisante dans le nord de l’Italie.