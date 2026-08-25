Un sujet majeur de cette visite a été la mission en cours de la FIFA visant à rééquilibrer les forces entre les différents continents. Infantino a évoqué une décennie de changements positifs, tout en soulignant l’importance de poursuivre le développement.

« J’ai reçu un accueil très, très chaleureux ici, en République dominicaine, un magnifique, magnifique pays… à l’occasion d’une réunion de l’Union caribéenne de football, pour discuter de projets, d’idées », a déclaré Infantino.

« C’est donc une raison de plus d’être fier d’être ici. Et heureux aussi, parce qu’il est important de s’impliquer, d’avoir un dialogue, d’exprimer des points de vue et des opinions. Il s’est passé beaucoup de choses au cours des dernières semaines et il est important que vous entendiez, que vous écoutiez et que vous puissiez aussi exprimer ce que vous ressentez. Donc, je pense que dans l’ensemble, c’est positif, je suis très, très heureux de tout le soutien que je reçois ici.

« Nous voulons faire grandir le football dans chacun de nos 211 pays à travers le monde. Nous devons réduire cet écart entre les très, très grands pays et tous les autres... nous devons donner une chance à tous les autres ».



