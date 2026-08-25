AFP
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« Faire du football un sport véritablement mondial ! » - Le président de la FIFA, Gianni Infantino, présente un ambitieux plan de croissance lors de sa visite à l'Union caribéenne de football
Infantino se rend en République dominicaine
Le président de la FIFA, Infantino, s'est rendu en République dominicaine pour rencontrer les associations membres de la CFU. Cette visite a eu lieu en marge de la CFU U-14 Challenge Series, un tournoi de jeunes soutenu par le programme FIFA Forward. Au cours de son déplacement, Infantino a eu un dialogue constructif avec des représentants de la CFU, dont le président Lyndon Cooper et le président de la Concacaf, Victor Montagliani.
Il a également rencontré des responsables locaux du gouvernement et du sport, soulignant que cet événement de jeunes mettait parfaitement en évidence les bénéfices d'investir dans le football à l'échelle mondiale. Le patron de la FIFA a fait part de sa satisfaction d'avoir échangé avec des acteurs de la région. Il a noté que ce rassemblement offrait une plateforme importante pour écouter les avis et partager des idées concernant l'avenir de ce sport.
Réduire l’écart mondial dans le football
Un sujet majeur de cette visite a été la mission en cours de la FIFA visant à rééquilibrer les forces entre les différents continents. Infantino a évoqué une décennie de changements positifs, tout en soulignant l’importance de poursuivre le développement.
« J’ai reçu un accueil très, très chaleureux ici, en République dominicaine, un magnifique, magnifique pays… à l’occasion d’une réunion de l’Union caribéenne de football, pour discuter de projets, d’idées », a déclaré Infantino.
« C’est donc une raison de plus d’être fier d’être ici. Et heureux aussi, parce qu’il est important de s’impliquer, d’avoir un dialogue, d’exprimer des points de vue et des opinions. Il s’est passé beaucoup de choses au cours des dernières semaines et il est important que vous entendiez, que vous écoutiez et que vous puissiez aussi exprimer ce que vous ressentez. Donc, je pense que dans l’ensemble, c’est positif, je suis très, très heureux de tout le soutien que je reçois ici.
« Nous voulons faire grandir le football dans chacun de nos 211 pays à travers le monde. Nous devons réduire cet écart entre les très, très grands pays et tous les autres... nous devons donner une chance à tous les autres ».
Financer la prochaine génération
Fondée en 1978, la CFU compte 31 membres et reçoit un soutien financier important de l’instance dirigeante du football mondial. Dans le cadre du cycle actuel du programme FIFA Forward, jusqu’à 5 millions de dollars sont versés à chaque organisation régionale pour financer des initiatives cruciales. Infantino a salué ce système, le décrivant comme l’un des meilleurs investissements réalisés par la FIFA. Il a rappelé que de nombreuses associations régionales ne disposaient auparavant pas des ressources nécessaires pour organiser des activités footballistiques pour les enfants.
« Nous devions trouver des ressources, et nous devions trouver toujours plus de ressources, parce que ce qu’ils font en organisant ces événements pour les enfants, cette année c’est le U-14 ici à la CFU, dans les Caraïbes, U-14 garçons, l’année prochaine, U-14 filles », a-t-il ajouté.
« Pourquoi ne ferions-nous pas, chaque année, garçons et filles, par exemple ? Eh bien, cela coûte de l’argent, bien sûr. Notre travail consiste à aider à trouver cet argent pour que plus de filles et plus de garçons puissent profiter du football.
« Nous allons organiser cette année, pour la première fois à la FIFA, une Coupe du monde U-15 à laquelle les 211 pays de la FIFA sont invités. Un festival de la jeunesse, avec plus de 4 000 enfants jouant au football ensemble. C’est pourquoi nous avons besoin de ces ressources, de sponsors, de diffuseurs pour réinvestir 100 % de ce que nous générons dans le football, parce que nous voulons faire du football un sport véritablement mondial dans chaque coin du monde. »
- Getty Images
Un nouveau festival mondial de la jeunesse
Tourné vers l’avenir, Infantino a révélé des plans pour une nouvelle compétition de jeunes d’envergure, qui sera ouverte aux 211 associations membres de la FIFA. Cette initiative s’inscrit dans l’objectif de l’organisation de faire de ce sport un véritable sport mondial.
La première Coupe du monde U-15 doit être organisée cette année, en réunissant plus de 4 000 enfants pour jouer au football. Infantino a décrit avec enthousiasme le prochain tournoi international comme un « festival de la jeunesse ».
Pour concrétiser de tels projets ambitieux, le président de la FIFA a souligné le besoin constant de ressources, de sponsors et de diffuseurs. Il a promis que 100 % des fonds générés seraient directement réinvestis dans le football afin d’en assurer la croissance continue.
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