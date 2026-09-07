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« Faire des promesses, c’est compliqué » : le PDG du Bayern Munich évoque les liens entre Michael Olise et le Real Madrid et fait le point sur le contrat de Harry Kane
Aucune offre officielle reçue pour la star française
Dreesen a confirmé que le Bayern Munich n’a reçu aucune offre officielle pour Olise lors du mercato estival, malgré des informations persistantes liant l’ailier à un transfert au Real Madrid. Le joueur de 24 ans, qui a rejoint le Bayern en provenance de Crystal Palace à l’été 2024 pour un montant de 60 millions d’euros, bonus compris, s’est imposé comme l’un des plus grands talents offensifs du football mondial, avec 45 buts en 111 apparitions toutes compétitions confondues pour le géant allemand.
Évoquant les rumeurs précises selon lesquelles le géant espagnol aurait formulé une offre pour l’international français, Dreesen s’est empressé de clarifier la situation. « Ce n’était tout simplement pas vrai », a déclaré Dreesen au diffuseur allemand Sport1 lorsqu’il a été interrogé sur les supposées offres. « Nous n’avons eu aucune offre sur la table. Nous avons toujours dit que cela ne nous intéressait pas. C’est donc exactement notre position. Olise est extrêmement important pour cette équipe. C’est un magicien sur le terrain, et cette équipe fonctionne tellement bien ensemble. »
- AFP
Dreesen prudent concernant les garanties à long terme
Si la direction du Bayern reste ravie des performances d'Olise sur le terrain, après avoir remporté le titre de meilleur débutant de Bundesliga en 2024-2025 avant d'être sacré joueur de la saison en Bundesliga pour 2025-2026, Dreesen s'est montré nettement plus réservé lorsqu'on lui a demandé de garantir de manière définitive l'avenir à long terme du joueur au club. La nature du marché des transferts signifie que même les plus grands clubs doivent rester réalistes quant à leur capacité à conserver leurs joueurs lorsque des prétendants d'élite comme le Real Madrid sont évoqués.
Invité à dire s'il pouvait apaiser l'anxiété grandissante des supporters du Bayern Munich concernant un éventuel départ lors de futurs mercatos, le PDG a admis que rien n'était gravé dans le marbre dans le football professionnel. Dreesen a expliqué sa position en déclarant : « Dans ce milieu, faire des promesses est une affaire délicate. » Cette incertitude demeure malgré le fait qu'Olise soit sous contrat jusqu'à l'été 2029 et qu'il se soit imposé comme un gagneur en série en Bavière, remportant deux titres de Bundesliga, une DFB-Pokal et deux Supercoupes Franz Beckenbauer depuis son arrivée en Allemagne.
Les discussions contractuelles et l’avenir d’Harry Kane
Au-delà des inquiétudes immédiates concernant Olise, Dreesen a également évoqué la situation de l’attaquant emblématique Harry Kane. Le capitaine de l’Angleterre est une révélation depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur, avec deux Souliers d’or européens remportés et un total stupéfiant de 148 buts en seulement 151 matches. Au vu de ce rendement phénoménal, le club semble déterminé à faire en sorte qu’il reste le point de référence de son attaque pour les années à venir. Le PDG a laissé entendre que les discussions concernant l’avenir de l’avant-centre se déroulent dans un climat de grand respect mutuel et de positivité.
Interrogé sur la possibilité d’une prolongation de contrat pour l’attaquant vétéran, dont le bail actuel expire à l’été 2027, Dreesen a souligné le lien fort entre le joueur et le conseil d’administration. « Nous avons une relation très détendue l’un avec l’autre. Cela se remarque... Que les deux parties le veulent. La [durée du contrat] fait partie des petites choses dont je ne peux pas parler ici », a-t-il déclaré
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Le focus se tourne vers les échéances européennes
Le Bayern Munich a connu un début de saison tonitruant, remportant la Franz Beckenbauer Supercup aux dépens de son rival de toujours, le Borussia Dortmund, avant de lancer la défense de son titre en Bundesliga par un large succès 5-1 contre Stuttgart. Cependant, l'équipe de Vincent Kompany a connu un coup d'arrêt surprise lors de sa dernière sortie, tenue en échec sur un score nul et vierge par le promu Schalke. Le géant allemand cherchera désormais à vite retrouver son élan victorieux lorsqu'il recevra le FK Bodo/Glimt en Ligue des champions de l'UEFA jeudi.
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