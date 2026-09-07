Dreesen a confirmé que le Bayern Munich n’a reçu aucune offre officielle pour Olise lors du mercato estival, malgré des informations persistantes liant l’ailier à un transfert au Real Madrid. Le joueur de 24 ans, qui a rejoint le Bayern en provenance de Crystal Palace à l’été 2024 pour un montant de 60 millions d’euros, bonus compris, s’est imposé comme l’un des plus grands talents offensifs du football mondial, avec 45 buts en 111 apparitions toutes compétitions confondues pour le géant allemand.

Évoquant les rumeurs précises selon lesquelles le géant espagnol aurait formulé une offre pour l’international français, Dreesen s’est empressé de clarifier la situation. « Ce n’était tout simplement pas vrai », a déclaré Dreesen au diffuseur allemand Sport1 lorsqu’il a été interrogé sur les supposées offres. « Nous n’avons eu aucune offre sur la table. Nous avons toujours dit que cela ne nous intéressait pas. C’est donc exactement notre position. Olise est extrêmement important pour cette équipe. C’est un magicien sur le terrain, et cette équipe fonctionne tellement bien ensemble. »