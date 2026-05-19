« Faire confiance au processus » a porté ses fruits ! Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Mikel Arteta mérite le respect pour avoir mis fin à la disette de titres de Premier League d’Arsenal

Comme Arteta l'a souvent rappelé, Arsenal se trouvait dans une situation délicate à son arrivée. La frustration qui a marqué la deuxième décennie des 22 ans de règne d'Arsène Wenger a laissé place à l'apathie lors des mois difficiles sous Unai Emery.

Certains estiment qu’un soutien équivalent à celui accordé à Arteta aurait permis à Emery d’obtenir des résultats comparables. Le technicien espagnol a d’ailleurs depuis prouvé, à Villarreal puis à Aston Villa, qu’il appartenait au cercle des entraîneurs de haut niveau.

Pourtant, il avait déjà perdu le soutien des supporters bien avant son limogeage, le 29 novembre 2019, et même la nomination de l’ancien ailier extrêmement populaire Freddie Ljungberg au poste d’entraîneur par intérim n’a pas réussi à dissiper le sentiment de morosité qui régnait autour du club. Arteta s’en souvient bien : lors de sa dernière visite à l’Emirates en tant qu’entraîneur de Manchester City, cinq jours seulement avant sa nomination comme nouvel entraîneur permanent d’Arsenal, il avait été marqué par le manque d’engouement.

« Cette image, cette atmosphère du stade, cette foule (avec) 50 % des places vides m’ont vraiment marqué », se souvient-il. « Je me suis dit : “Dans ces conditions, il n’y a pas de projet. Ça ne va pas marcher.”

La situation s’est ensuite dégradée avec l’arrivée de la Covid : au lieu de 50 % de tribunes vides, nous sommes passés à 100 %. La tâche est alors devenue encore plus ardue, et nous avons dû tout reconstruire. »