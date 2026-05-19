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Arsenal champions GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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« Faire confiance au processus » a porté ses fruits ! Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Mikel Arteta mérite le respect pour avoir mis fin à la disette de titres de Premier League d’Arsenal

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Premier League
FEATURES

Il y a un an, Gary Neville estimait que la plus grande réussite de Mikel Arteta à Arsenal n’était pas son triomphe en FA Cup 2020, mais le fait d’avoir conservé son poste malgré cinq saisons consécutives sans remporter de titre majeur. « Nous pensions que l’époque où l’on pouvait se permettre ce genre de patience était révolue », a déclaré l’ancien défenseur de Manchester United sur Sky Sports.

Le succès d’Arsenal en Premier League doit beaucoup au club lui-même. Malgré les échecs répétés d’Arteta dans les moments clés, les dirigeants ont maintenu leur confiance en l’entraîneur, notamment lors des fenêtres de transfert. Cet investissement en temps et en argent a fini par payer, comme l’a confirmé la défaite de Manchester City à Bournemouth mardi.

Il s’avère qu’ils avaient raison de « faire confiance au processus ». Arteta avait promis d’« y arriver » avec un peu de « temps ». Le processus a été plus long que prévu, mais l’Espagnol a tenu parole. Au final, ce titre met fin à 22 ans de disette et récompense non seulement la patience des dirigeants, mais aussi la persévérance et le pragmatisme du technicien.

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    « Tout reconstruire » : un impératif qui, dans le jargon du football, signifie repenser intégralement l’effectif, le jeu et l’organisation du club pour retrouver une dynamique gagnante.

    Comme Arteta l'a souvent rappelé, Arsenal se trouvait dans une situation délicate à son arrivée. La frustration qui a marqué la deuxième décennie des 22 ans de règne d'Arsène Wenger a laissé place à l'apathie lors des mois difficiles sous Unai Emery.

    Certains estiment qu’un soutien équivalent à celui accordé à Arteta aurait permis à Emery d’obtenir des résultats comparables. Le technicien espagnol a d’ailleurs depuis prouvé, à Villarreal puis à Aston Villa, qu’il appartenait au cercle des entraîneurs de haut niveau.

    Pourtant, il avait déjà perdu le soutien des supporters bien avant son limogeage, le 29 novembre 2019, et même la nomination de l’ancien ailier extrêmement populaire Freddie Ljungberg au poste d’entraîneur par intérim n’a pas réussi à dissiper le sentiment de morosité qui régnait autour du club. Arteta s’en souvient bien : lors de sa dernière visite à l’Emirates en tant qu’entraîneur de Manchester City, cinq jours seulement avant sa nomination comme nouvel entraîneur permanent d’Arsenal, il avait été marqué par le manque d’engouement.

    « Cette image, cette atmosphère du stade, cette foule (avec) 50 % des places vides m’ont vraiment marqué », se souvient-il. « Je me suis dit : “Dans ces conditions, il n’y a pas de projet. Ça ne va pas marcher.”

    La situation s’est ensuite dégradée avec l’arrivée de la Covid : au lieu de 50 % de tribunes vides, nous sommes passés à 100 %. La tâche est alors devenue encore plus ardue, et nous avons dû tout reconstruire. »

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    « Un régal pour les yeux »

    Personne ne peut nier qu’Arteta a réalisé un travail remarquable en posant les fondations d’une équipe capable de jouer le titre. Persistait toutefois un doute tenace : était-il vraiment l’homme de la situation pour propulser Arsenal du statut de prétendant à celui de champion ?

    Comme l’a récemment admis la légende du club Thierry Henry sur Sky : « Je vais être honnête, à un moment donné, je remettais en question tout ce discours sur le fait de "faire confiance au processus". Je voulais savoir : "Où allons-nous ?" »

    Même cette saison, certains craignaient que le club ne termine à nouveau deuxième pour la quatrième fois consécutive, surtout après la défaite à domicile contre Bournemouth le 11 avril, lorsque les joueurs semblaient affectés par la nervosité du public local.

    Pourtant, les supporters ont maintenu leur confiance en Arteta et en Arsenal au moment où ils en avaient le plus besoin, et l’atmosphère à l’Emirates lors de la rencontre de championnat contre Fulham, puis lors du match retour de demi-finale de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid, a offert une démonstration exaltante de la métamorphose subie par le club depuis sa défaite 3-0 à domicile contre City en décembre 2019.

    « Quand c’est plus difficile au début », a déclaré Arteta avant la rencontre de lundi contre Burnley, « cela rend d’autant plus agréable de voir cette transformation et cette joie parmi les gens. C’est quelque chose de magnifique à voir. »

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Plus dans l’esprit de Mourinho que dans celui de Pep

    Il est vrai que le jeu d’Arsenal n’a pas toujours été « un régal pour les yeux » cette saison, ce qui a suscité de vifs débats.

    Disciple de Guardiola, on attendait d’Arteta qu’il reproduise le même style de jeu que son mentor ; les Gunners ont d’abord semblé être une « version allégée de Manchester City », dixit Jamie Carragher, après les arrivées de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko lors du mercato estival 2022.

    Or, depuis trois saisons, et plus encore cet exercice, l’Espagnol a surpris en privilégiant la « victoire à tout prix », un style désormais plus proche de José Mourinho que de son mentor.

    Les Gunners sont désormais aussi adroits pour gagner du temps sur coups de pied arrêtés que pour en tirer profit. David Raya s’allonge régulièrement au sol afin que son coach puisse délivrer ses consignes depuis la touche, tandis que le club a aussi exploité le protocole commotion pour effectuer un remplacement défensif contre les Wolves en janvier, illustrant le cynisme récemment assumé de l’entraîneur.

  • Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL

    « Fais simplement ce qu'ils veulent » En d’autres termes, applique sans discuter les consignes de l’entraîneur pour garantir la cohésion tactique et maximiser l’efficacité collective sur le terrain.

    Spécialiste de la gestion du temps, Arsenal s’est attiré les foudres de ses adversaires et d’une partie du public neutre. Après la victoire 1-0 des Gunners à l’Amex Stadium en mars, l’entraîneur de Brighton, Fabian Hurzeler, a vertement critiqué la tactique de MikelArteta en conférence de presse : « Je ne serai jamais le genre d’entraîneur qui cherche à gagner de cette manière.

    Bien sûr, toutes les équipes gèrent le temps et en perdent, mais il doit y avoir une limite, et cette limite doit être fixée par la Premier League et les arbitres. Pour l’instant, Arsenal fait ce qu’il veut.

    Où cela nous mènera-t-il à l’avenir ? Je le demande. Sur un match, on joue 60 minutes nettes, puis on affronte Arsenal et on n’en joue que 50. Cette différence de 10 minutes, c’est pour elle que les supporters paient.

    Si je demandais à toute cette salle : “Avez-vous vraiment apprécié ce match ?”, je suis sûr qu’une seule personne lèverait la main, et ce serait forcément un grand fan d’Arsenal ; sinon, aucune chance. »


  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    « Il faut bien sûr le respecter »

    Figure emblématique des « Invincibles » d’Arsenal, Thierry Henry a reconnu ne pas être totalement convaincu par le style de jeu mis en place par Mikel Arteta. Toutefois, l’ancien international français a aussitôt précisé qu’en tant que supporter de toujours du club, son unique souhait était de voir les Gunners enfin franchir la ligne d’arrivée.

    « Pendant longtemps, on nous a traités comme des gamins incapables de gérer un avantage ou de répondre présent dans les moments chauds », a-t-il expliqué sur Sky. « On nous demandait : “Savez-vous gagner sans briller ?” Aujourd’hui, cette équipe le fait, et elle le fait avec une maîtrise impressionnante. Maintenant que c’est le cas, certains s’en trouvent gênés.

    « Je n’ai pas à aimer ça, mais je le respecte, et c’est l’essentiel. Après 22 ans d’attente, peu importe la manière : je respecterai toujours ce club. »


  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'équipe a finalement trouvé la clé pour l'emporter.

    Henry a rappelé, à juste titre, que le changement de style d’Arteta ne constitue pas une trahison : il n’existe pas de « méthode Arsenal » stricte, puisque les équipes championnes de Wenger étaient l’exact opposé de celles de George Graham, spécialistes des victoires 1-0. Les deux générations ont été fêtées avec la même ferveur par les supporters, malgré des philosophies de jeu radicalement différentes.

    Restera dans les mémoires de nombreux neutres comme le « Set Piece FC », mais aussi comme l’équipe ayant mis fin à l’une des plus longues périodes de disette du football anglais. Le club a réussi en soutenant fermement Arteta, souvent raillé pour ses méthodes de motivation peu orthodoxes, mais qui a mené le groupe au titre malgré la défaite à l’Etihad le mois dernier, alors que beaucoup voyaient les joueurs répéter leurs erreurs du passé.

    Pourtant, l’Espagnol a démontré qu’il était en avance sur son temps en façonnant un groupe bien huilé, solide défensivement, physiquement imposant, travailleur et cynique, uni par une volonté farouche de tout donner pour l’emporter. En ce sens, les Gunners incarnent à la perfection le champion type de la Premier League 2025-2026, miroir fidèle de l’usure propre au football anglais contemporain.

    Le processus n’a peut-être pas été très agréable à regarder, mais il a été efficace. Comme l’a déclaré Henry sur Sky : « Nous avons demandé à Mikel de trouver une solution. Et il l’a trouvée. » Pour cela, il mérite notre respect.

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