La confiance en Slot devrait être très forte, a souligné Wirtz, ne serait-ce que parce que le Néerlandais a mené Liverpool au titre de champion d'Angleterre la saison dernière. Cette saison encore, son équipe aurait livré « de nombreux bons » matchs.

« Nous aurions souhaité que ce soit encore mieux, mais c'est comme ça », a déclaré Wirtz, « mais nous avons toujours des objectifs. Tout ce que je peux dire, c'est que nous croyons en l'entraîneur et que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes demain. »

Ce n'a toutefois pas souvent été le cas ces derniers temps. Sur ses cinq derniers matchs officiels, Liverpool n'en a remporté qu'un seul. La défaite 0-4 en quart de finale de la FA Cup le week-end dernier à Manchester City a notamment laissé des traces.