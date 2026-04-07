« Nous faisons confiance à l'entraîneur », a déclaré le joueur de 22 ans avant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions qui opposera les Reds au Paris Saint-Germain mercredi (21 h).
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« Faire confiance à l'entraîneur » : Florian Wirtz apporte son soutien à Arne Slot, actuellement sous le feu des critiques au FC Liverpool
La confiance en Slot devrait être très forte, a souligné Wirtz, ne serait-ce que parce que le Néerlandais a mené Liverpool au titre de champion d'Angleterre la saison dernière. Cette saison encore, son équipe aurait livré « de nombreux bons » matchs.
« Nous aurions souhaité que ce soit encore mieux, mais c'est comme ça », a déclaré Wirtz, « mais nous avons toujours des objectifs. Tout ce que je peux dire, c'est que nous croyons en l'entraîneur et que nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes demain. »
Ce n'a toutefois pas souvent été le cas ces derniers temps. Sur ses cinq derniers matchs officiels, Liverpool n'en a remporté qu'un seul. La défaite 0-4 en quart de finale de la FA Cup le week-end dernier à Manchester City a notamment laissé des traces.
Wirtz : « Nous devons rester solidaires et ne pas perdre espoir »
Wirtz a toutefois affirmé avec conviction : « Nous croyons en nous, nous avons un bon groupe composé de joueurs au caractère formidable et d'un bon entraîneur qui s'efforce de bien nous préparer pour ce match. »
Que faut-il pour s'imposer au Parc des Princes face au tenant du titre ? « 90 minutes pleines d'énergie et de dévouement », a déclaré Wirtz, « sinon, nous n'avons aucune chance. » Si un but est encaissé, « nous devons rester soudés et ne pas perdre confiance ».
La saison dernière, Liverpool avait été éliminé par le PSG en huitièmes de finale. Les Reds s’étaient certes imposés 1-0 en France, mais après la défaite 0-1 à Anfield Road, Paris s’était imposé aux tirs au but (4-1).