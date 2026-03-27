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Fagioli : « Je ne m'attendais pas à être appelé par Gattuso, ceux qui font partie de l'équipe nationale le méritent. Si on m'avait convoqué, ça aurait quand même fait polémique. »

N. Fagioli
Italie
Fiorentina

Sky Sport a recueilli les commentaires de Nicolò Fagioli, milieu de terrain de la Fiorentina, qui n’a pas été retenu dans la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Gennaro Gattuso pour les matchs contre la Corée du Nord et (en cas de victoire en demi-finale) la Bosnie. Fagioli s’est montré serein face à la décision du sélectionneur.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à être appelé, a-t-il déclaré. Je pense que ceux qui ont été appelés le méritaient. Si ça avait été moi et non l’un d’entre eux, il y aurait eu la même polémique. Il ne reste plus qu’à soutenir l’équipe pour la finale en Bosnie. Nous savons tous quel genre de joueur est Dzeko, il faudra être particulièrement vigilant. »

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    « Il est phénoménal. Cette année, il a peut-être eu un peu plus de mal que la saison dernière, car en Italie, lorsqu'un joueur réalise une grande saison, il est beaucoup plus étudié l'année suivante. Pour lui, cette saison a certainement été plus difficile ; de plus, quelques blessures ont limité sa condition physique et il n’était donc pas au meilleur de sa forme pendant les matchs. Mais petit à petit, il va nous aider à sortir de ces situations. C’est un joueur très fort, il le prouve aussi en équipe nationale ».

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