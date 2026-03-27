Fagioli : « Je ne m'attendais pas à être appelé par Gattuso, ceux qui font partie de l'équipe nationale le méritent. Si on m'avait convoqué, ça aurait quand même fait polémique. »

Sky Sport a recueilli les commentaires de Nicolò Fagioli, milieu de terrain de la Fiorentina, qui n’a pas été retenu dans la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Gennaro Gattuso pour les matchs contre la Corée du Nord et (en cas de victoire en demi-finale) la Bosnie. Fagioli s’est montré serein face à la décision du sélectionneur.

« Honnêtement, je ne m’attendais pas à être appelé, a-t-il déclaré. Je pense que ceux qui ont été appelés le méritaient. Si ça avait été moi et non l’un d’entre eux, il y aurait eu la même polémique. Il ne reste plus qu’à soutenir l’équipe pour la finale en Bosnie. Nous savons tous quel genre de joueur est Dzeko, il faudra être particulièrement vigilant. »