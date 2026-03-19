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Gianluca Minchiotti

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Fabrizio Romano : « Cela fait deux ans que la Juve tente de faire revenir Tonali en Italie »

Le point sur les efforts constants, mais infructueux, de la Juventus pour offrir Tonali à Spalletti

« Depuis deux ans, la Juve tente de faire revenir Sandro Tonali en Italie. Le joueur lui-même semble également assez convaincu par cette idée. » C'est ce qu'affirme Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, avant de préciser que le problème pour les Bianconeri réside dans les négociations avec Newcastle.


« Sandro Tonali ne se débrouille pas très bien à Newcastle depuis son retour, il a maintenu un niveau très, très élevé », explique Fabrizio Romano. À propos de Sandro Tonali, les amis, nous vous disions déjà ces dernières semaines que l'orientation de l'opération Tonali en vue de l'été 2026 se dirigeait de plus en plus vers l'Angleterre, où il se trouve déjà clairement à Newcastle, mais où il peut franchir une nouvelle étape. Voilà, là encore, la question est d’ordre financier, économique. Pour la Juventus, Tonali a toujours été une obsession ces dernières années. Ça l’a été pour Cristiano Giuntoli et ça l’a été pour Comolli lui-même l’été dernier. »


  • « La Juve tente depuis deux ans de faire revenir Sandro Tonal en Italie », précise Romano, comme le rapporte TuttoJuve.com. Le joueur lui-même y met aussi beaucoup de conviction, mais quand vient le moment de s’asseoir à la table des négociations avec Newcastle, c’est ce même club qui, en somme, vous tient en haleine pendant peut-être trois mois. Liverpool l’a vu avec un joueur de haut niveau comme Alexander Isaac, en allant le chercher le dernier jour du mercato et en établissant un record du mercato anglais en termes de chiffres. Il faut donc payer très cher et faire preuve de patience dans des négociations très longues et très compliquées. Il est clair que si, pour Tonali, on atteint les 100 millions d’euros et plus, cela devient une affaire très compliquée pour l’Italie. »

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