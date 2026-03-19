Fabrizio Romano : « Cela fait deux ans que la Juve tente de faire revenir Tonali en Italie »

« Depuis deux ans, la Juve tente de faire revenir Sandro Tonali en Italie. Le joueur lui-même semble également assez convaincu par cette idée. » C'est ce qu'affirme Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, avant de préciser que le problème pour les Bianconeri réside dans les négociations avec Newcastle.





« Sandro Tonali ne se débrouille pas très bien à Newcastle depuis son retour, il a maintenu un niveau très, très élevé », explique Fabrizio Romano. À propos de Sandro Tonali, les amis, nous vous disions déjà ces dernières semaines que l'orientation de l'opération Tonali en vue de l'été 2026 se dirigeait de plus en plus vers l'Angleterre, où il se trouve déjà clairement à Newcastle, mais où il peut franchir une nouvelle étape. Voilà, là encore, la question est d’ordre financier, économique. Pour la Juventus, Tonali a toujours été une obsession ces dernières années. Ça l’a été pour Cristiano Giuntoli et ça l’a été pour Comolli lui-même l’été dernier. »



