Cesc Fabregas a sans aucun doute été l’une des révélations les plus retentissantes de ces dernières années parmi les entraîneurs émergents en Italie et pas seulement. Son Côme est passé de la Serie B à la Ligue des champions en très peu de temps et peut désormais continuer à rêver en grand.
Directement depuis la scène du Festival dello Sport de Trente, organisé par la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur espagnol est aussi revenu sur son refus de l’Inter à l’été 2025, sur sa vision du rôle d’entraîneur et sur les prochaines manœuvres du club biancoblù.