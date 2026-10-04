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Emanuele Tramacere
Traduit par

Fabregas : « Non » à l’Inter par courage ou par peur ? Disons que je réfléchis beaucoup... Conte me disait comment faire la passe. Mon Scudetto ? Voir les joueurs grandir »

Como
Inter
C. Fabregas

L’entraîneur de Côme est revenu sur son refus adressé à l’Inter à l’été 2025

Cesc Fabregas a sans aucun doute été l’une des révélations les plus retentissantes de ces dernières années parmi les entraîneurs émergents en Italie et pas seulement. Son Côme est passé de la Serie B à la Ligue des champions en très peu de temps et peut désormais continuer à rêver en grand.

Directement depuis la scène du Festival dello Sport de Trente, organisé par la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur espagnol est aussi revenu sur son refus de l’Inter à l’été 2025, sur sa vision du rôle d’entraîneur et sur les prochaines manœuvres du club biancoblù.


  • Le choix de Côme

    « Ça a commencé de manière étrange, je ne savais pas quoi faire après Monaco. Parfois, on prend des décisions plus avec les tripes qu’avec la tête, et celle-ci en fait partie. J’allais souvent à Côme avec ma famille, mais je ne savais pas qu’il y avait une équipe de football. »

  • Beau jeu et victoires

    « Débat très intéressant : que veut dire bien jouer ? L’idée que l’on a, il faut la porter avec une très grande conviction. Au départ, le président pensait à l’aspect structurel du club, il voulait attirer davantage de tourisme et, pour y parvenir, il avait besoin d’un football attractif.

    Plus le football est beau, plus les gens aiment venir. C’est de cela qu’il a été question lors de la première discussion avec le président. Ensuite, j’ai intégré les personnes au staff, les joueurs qu’il fallait pour suivre notre idée.

    La victoire, c’est la victoire. Ce n’est pas comme si, avant chaque match, je me demandais : "Comment est-ce que je veux perdre ?" Aujourd’hui, au pire, je rentre chez moi en ayant perdu avec notre idée. Parce que si tu perds le match d’une manière en laquelle tu ne crois pas, alors les regrets sont doublés. »

  • DA CUNHA

    « Le mérite lui revient entièrement. J’ai cru en lui, mais sa progression a été incroyable, par son mental et par la faim qui l’anime, qui sont incroyables. Au début, je disais cela à Ludi et au club : je veux des gens qui ont faim, qui visent à jouer au Real Madrid, au FC Barcelone.

    Je préfère quelqu’un qui a moins de talent, mais une faim incroyable de faire carrière, plutôt que quelqu’un qui arrive avec un grand passé et qui a déjà gagné de l’argent. C’est ce qu’il faut à Côme ».

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  • LES RECRUES DE COMO

    « Avant d’acheter quelqu’un, le processus est très long, je ne sais pas combien de réunions nous faisons, nous pensons toujours au mercato suivant pour avoir six mois d’avance. Je ne sais pas qui je vais recruter, mais je sais quel profil il me faut pour progresser.

    Ludi fait un travail incroyable, sur un mercato il a déjà réalisé 31 opérations entre arrivées et départs. Pour un entraîneur et pour un club, une chose comme ça n’est pas facile à gérer : vous repartez avec une équipe nouvelle tous les six mois. Cela vous fait grandir, mais il y a un très grand risque, parce qu’il peut manquer d’expérience à certains et cela peut ralentir le processus de croissance. »

  • CONTE

    « Avec Conte à Chelsea, j’avais déjà 29 ans. Avant, j’ai eu Wenger et on ne faisait pas autant de travail tactique, il ne travaillait pas autant sur le mental, mais il était très fort pour prendre des joueurs qui avaient la même idée du football, en te laissant beaucoup de liberté.

    Conte était attentif au détail, à la structure, au mouvement, pour moi au début c’était même pesant. Personne ne m’avait jamais dit où je devais passer le ballon. Le latéral me passe le ballon, en une touche je le mets à Diego Costa qui marque. Je pensais que c’était bien puisque nous avions marqué, mais Conte, à la fin de l’entraînement : "Nooo, le football, ce n’est pas ça", et il m’explique où j’aurais dû la passer. »

  • LE NON À L’INTER

    « Dire non à l’Inter a-t-il été un choix courageux ou y avait-il aussi un peu de peur à l’idée d’aller dans un environnement aussi grand et aussi tôt après seulement quelques années comme entraîneur ? Je suis quelqu’un qui réfléchit beaucoup et analyse beaucoup. Je sais que pour juger un entraîneur à la fin d’une carrière, on comptera les trophées remportés, et il est juste qu’il en soit ainsi.

    La chose la plus importante, c’est le temps, mais pour un entraîneur, il n’y a jamais de temps : le cas le plus frappant est celui d’Arteta, qui a terminé huitième à trois reprises puis cinquième, avant de remporter aujourd’hui la Premier League après 7 ans et d’atteindre la finale de la Ligue des champions. À Côme, nous avons une vision claire, nous nous faisons confiance mutuellement : je préfère grandir ici et faire grandir l’identité de ce club. Si un jour je quitte Côme, nous voulons tous que celui qui viendra ensuite poursuive le projet ».

  • Mon Scudetto ? Faire grandir les joueurs

    « Beaucoup de garçons sont venus à Côme pour moi, je ne le dis pas par arrogance. Ils ont cru en moi. Nico Paz est arrivé ici en provenance du Real Castilla, et aujourd’hui on parle de lui donner le numéro 10 de Messi. Il y a deux ans, son père m’a accordé toute sa confiance. Je peux dire la même chose d’Alex Valle, de Perrone, de Da Cunha, de beaucoup d’autres. Quand je les vois, je ne peux pas aller dans d’autres équipes : je me sens redevable, ils m’ont fait confiance et maintenant je dois leur consacrer toute ma vie. Pour moi, ils sont mon Scudetto. »

  • LES JEUNES ITALIENS ET LIBÉRAUX

    « Je ne suis personne pour dire ce qui est faux. Nous avons désormais essayé de créer notre propre académie, qui est née il y a pratiquement deux ans. Tous ces experts peuvent vous dire qu’il faudra peut-être 10 ans. Nous avons 3 joueurs chez les moins de 16 ans, 3 chez les moins de 17 ans, 3 chez les moins de 18 ans et ainsi de suite ; petit à petit, nous construisons et nous avançons. Nous voulons les amener en équipe première. Il faut travailler, construire, y croire.

    Je prends Liberali : quand j’ai parlé avec lui, je lui ai dit : “Nous ne te prenons pas parce que tu es Italien.” J’aime sa manière de jouer, sa personnalité, la façon dont il transmet son football dans un contexte qui ne le favorise pas physiquement. Devant lui, il y a Nico Paz, Baturina, Caqueret, mais s’il fait bien les choses et qu’il le mérite, son âge, je m’en fiche complètement. Nous faisons partie du football italien, je me sens Italien, je passe toujours mes vacances en Italie même si je vis ici. Nous essayons aussi désormais d’aider à former les footballeurs italiens. »

  • DOUVIKAS

    « Son histoire est intéressante. Nous avions analysé notre équipe après les six premiers mois. Nous jouions comme je l’avais en tête, mais il manquait ensuite le dernier geste, il manquait la puissance physique quand des défenseurs comme Ndicka ou Hien arrivaient. Il nous fallait quelqu’un avec cette puissance, qui sait marquer. Il avait aussi marqué aux Pays-Bas. En Espagne, il avait une moyenne de buts élevée mais il ne jouait pas toujours. J’aimais énormément sa mentalité, on m’en avait beaucoup parlé. La mentalité fait la différence dans la vie. Il faut avoir la mentalité de Douvikas, qui après chaque match vient me voir et me demande où il s’est trompé et où il doit s’améliorer. »

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