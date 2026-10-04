« Débat très intéressant : que veut dire bien jouer ? L’idée que l’on a, il faut la porter avec une très grande conviction. Au départ, le président pensait à l’aspect structurel du club, il voulait attirer davantage de tourisme et, pour y parvenir, il avait besoin d’un football attractif.

Plus le football est beau, plus les gens aiment venir. C’est de cela qu’il a été question lors de la première discussion avec le président. Ensuite, j’ai intégré les personnes au staff, les joueurs qu’il fallait pour suivre notre idée.

La victoire, c’est la victoire. Ce n’est pas comme si, avant chaque match, je me demandais : "Comment est-ce que je veux perdre ?" Aujourd’hui, au pire, je rentre chez moi en ayant perdu avec notre idée. Parce que si tu perds le match d’une manière en laquelle tu ne crois pas, alors les regrets sont doublés. »