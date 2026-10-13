Fabregas : « Nico Paz est jugé uniquement sur ses buts et ses passes décisives, cela ne m’inquiète pas. La Ligue des champions me manque »

« Nico Paz a livré de bons matchs. Évidemment, on le juge toujours sur ses buts et ses passes décisives, mais contre la Roma, c’est lui qui a eu nos trois occasions les plus franches.

C’est un joueur décisif, talentueux, qui continue de progresser. Il n’en est qu’à sa troisième saison chez les professionnels, et il a parcouru plus de 30 000 kilomètres, disputé trois matchs.

C’est un processus, cela ne m’inquiète pas. Il y a parfois des hauts et des bas, mais je le trouve toujours très bon et, pour moi, le plus important, c’est de voir qu’il a envie de progresser. »