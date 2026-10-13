Le Côme se prépare à affronter le Feyenoord pour son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Cesc Fabregas s’est exprimé en conférence de presse avant la rencontre. Parmi les nombreux sujets abordés, au-delà du match, il a aussi dû défendre Nico Paz, très exposé médiatiquement en ce moment et critiqué pour son faible apport devant le but par rapport à il y a un an.
Fabregas : « Nico Paz est jugé uniquement sur ses buts et ses passes décisives, cela ne m’inquiète pas. La Ligue des champions me manque »
DEUX FOIS FACE À VAN BRONCKHORST
« Il y a eu la finale de la Ligue des championset aussi la finale de la Coupe du monde, puis nous nous sommes croisés à Jakarta pour faire quelque chose. Giovanni est quelqu’un de formidable et il montre qu’il est aussi un grand entraîneur. La Coupe du monde est la plus belle chose qu’un joueur puisse gagner, mais cette Ligue des champions me manque. Pour moi, c’est la seule chose qui me manque en tant que joueur, mais le passé est fait de souvenirs. Aujourd’hui, je suis entraîneur, et c’est formidable. »
LA DÉFENSE DE NICO PAZ
« Nico Paz a livré de bons matchs. Évidemment, on le juge toujours sur ses buts et ses passes décisives, mais contre la Roma, c’est lui qui a eu nos trois occasions les plus franches.
C’est un joueur décisif, talentueux, qui continue de progresser. Il n’en est qu’à sa troisième saison chez les professionnels, et il a parcouru plus de 30 000 kilomètres, disputé trois matchs.
C’est un processus, cela ne m’inquiète pas. Il y a parfois des hauts et des bas, mais je le trouve toujours très bon et, pour moi, le plus important, c’est de voir qu’il a envie de progresser. »
LA GESTION DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
« Comment gérer la Ligue des champions ? Ce qui est bien, c’est que je n’en sais rien : c’est la première fois que nous la disputons. Pour beaucoup, c’était une première. C’est bien de voir que le club progresse constamment. Nous savons que nous serons jugés sur le résultat, mais pour nous, c’est un rêve qui doit peu à peu devenir réalité. Pour nous, c’est un processus : ce que l’on fait au début n’est pas la même chose que ce que l’on fera cinq ans plus tard »
UNE CHANCE POUR TOUS
Je veux donner sa chance à tout le monde, parce qu’ils me régalent à l’entraînement comme en match, par exemple lorsque nous allions nous battre contre l’AC Milan à San Siro ou gagner contre l’Atalanta. Nous n’en sommes qu’au début, je suis fier qu’ils pensent que nous sommes à un niveau supérieur, mais je suis serein quant à la nécessité de poursuivre notre parcours. »
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