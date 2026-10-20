Fabregas : « Manchester United en crise ? Un gros mensonge. Longue indisponibilité pour Jesus Rodriguez, Chalobah absent deux semaines. Kean ? On verra samedi. »

« Les crises n’existent pas dans le football : il y a un match tous les trois jours et on n’a pas le temps de se demander s’il y a une crise ou non. À onze contre onze, on essaie de gagner. La crise, c’est vous qui l’inventez. Nous, nous ne la ressentons pas, car nous sommes des professionnels qui veulent être compétitifs. Je ne crois pas à ces choses-là : c’est Manchester United et ils ont de très grands joueurs. Nous essaierons de gagner, comme je l’ai dit. »