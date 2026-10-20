Le Como est lui aussi confronté à une série de blessures. Avant le match de Ligue des champions qui verra le club affronter Manchester United, l’entraîneur espagnol Cesc Fabregas a présenté la rencontre en confirmant que plusieurs de ses joueurs seraient absents pour une longue période. En conférence de presse, il a ensuite précisé que les Red Devils n’étaient absolument pas en crise et que ce match serait assurément historique pour le club.
Fabregas : « Manchester United en crise ? Un gros mensonge. Longue indisponibilité pour Jesus Rodriguez, Chalobah absent deux semaines. Kean ? On verra samedi. »
JOURNÉE HISTORIQUE
« Demain sera une journée historique, une fois de plus. Nous vivons un moment spécial depuis quelques mois et nous devons bien nous adapter, conscients de l’importance de ce match. United est une très grande équipe, avec de très grands joueurs et une histoire incroyable. Nous essaierons de gagner, comme toujours »
United en crise ? C’est vous qui l’inventez
« Les crises n’existent pas dans le football : il y a un match tous les trois jours et on n’a pas le temps de se demander s’il y a une crise ou non. À onze contre onze, on essaie de gagner. La crise, c’est vous qui l’inventez. Nous, nous ne la ressentons pas, car nous sommes des professionnels qui veulent être compétitifs. Je ne crois pas à ces choses-là : c’est Manchester United et ils ont de très grands joueurs. Nous essaierons de gagner, comme je l’ai dit. »
JESUS RODRIGUEZ : LONGUE INDISPONIBILITÉ
« Jesus Rodriguez sera absent longtemps : aujourd’hui, il a tiré au but à la fin de l’entraînement et s’est blessé. Cela ne semble pas être une blessure légère, mais quelque chose d’un peu plus grave. Chalobah sera absent deux semaines et manquera donc quatre matches. Pour Kean, nous verrons s’il peut être prêt pour samedi, tandis que Diao reviendra après la trêve. »
LE MAILLOT DE MESSI
« Je pense que c’est un honneur de voir le meilleur joueur de l’histoire porter notre maillot. Il y a encore quelque temps, c’était inimaginable. Une soirée comme celle de demain est une récompense pour ce que nous avons fait ces dernières années. Nous méritons de disputer des matches de ce genre. Nous avons très envie de jouer ce match et nous sommes fiers de pouvoir le faire. »
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