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Adhe Makayasa
Traduit par

Fabio Vieira explique pourquoi il a quitté Arsenal pour rejoindre définitivement Hambourg après un été incertain

F. Vieira
Hambourg
Bundesliga
Arsenal
Premier League

Fabio Vieira s’est exprimé sur sa décision de quitter Arsenal de manière permanente après une période de grande incertitude concernant son avenir à l’Emirates Stadium. Le meneur de jeu portugais, qui a réalisé un prêt fructueux en Allemagne la saison dernière, s’est désormais engagé sur le long terme avec le club de Bundesliga.

  • Vieira s’engage sur le long terme avec Hambourg

    Le meneur de jeu portugais a dévoilé les raisons qui l'ont poussé à couper les ponts avec le club de l'Emirates Stadium et à s'engager sur le long terme avec Hambourg. Après avoir joué un rôle central dans le maintien du club dans l'élite lors de son prêt en 2025-2026, de longues négociations autour de son évaluation de transfert ont finalement abouti dans les derniers instants du mercato. L'opération, estimée à 9 millions d'euros, met fin aux quatre années du milieu offensif sous contrat avec Arsenal après son arrivée en provenance de Porto en 2022.

  • Hamburger SV v 1. FC Köln - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Le meneur de jeu détaille des négociations estivales tendues

    S’exprimant dans un entretien accordé à la Bundesliga, le joueur de 26 ans est revenu sur la manière dont l’incertitude en dehors du terrain a pesé lourdement sur lui avant qu’un accord ne soit finalisé : « C’était difficile, comme toujours, parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver, si vous allez ailleurs ou si vous revenez à Hambourg.

    « Je ne savais pas ce qui pouvait se passer, y compris pour ma famille, et bien sûr on est un peu mal à l’aise dans cette situation. Mais au final, quand tout est clair, quand vous avez votre contrat, quand tout est signé et que vous êtes là où vous voulez être, c’est beaucoup plus facile. »

    Il a également souligné que le soutien de l’entraîneur a renforcé son désir de rester en Allemagne : « Parce que je vois tout ce qui entoure le club, toutes les personnes, tout, le championnat. L’entraîneur me donne toujours le soutien dont j’ai besoin et me donne confiance. La saison dernière, je pense qu’au final j’ai fait une bonne saison, et je veux continuer à faire la même chose, voire mieux. »

  • Des supporters passionnés convainquent le maestro créatif

    Le meneur de jeu a mis en avant l’épanouissement de sa famille dans le nord de l’Allemagne et le soutien inconditionnel des fidèles du Volksparkstadion : « Tout est spécial depuis la saison dernière. Ce que j’ai vécu ici a été incroyable sur le plan personnel. Toute ma famille en profite aussi. »

    Il a ajouté : « C’est une très belle ville, un très beau club. Toutes les personnes autour et les supporters sont de bonnes personnes, et ils nous soutiennent toujours. Peu importe que nous gagnions ou perdions, ils sont toujours là pour nous. Au final, quand vous avez un club et des supporters qui vous aiment, vous êtes bien plus heureux d’avoir rejoint un club comme celui-ci. »

    Vieira a également désigné l’élite allemande comme le cadre idéal pour mettre en valeur son talent : « J’aime ce championnat. La Bundesliga est vraiment très belle, elle est très compétitive, et il y a beaucoup d’espace pour continuer à grandir et à se développer.

    « Au final, je pense que c’est aussi le bon endroit pour moi parce que je veux continuer à jouer au football. Je veux faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football, et ici, je me sens très à l’aise. Quand les gens vous apprécient, c’est beaucoup plus facile pour vous. »

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    La lutte pour le maintien met à l’épreuve le créateur du milieu de terrain

    Les priorités immédiates de Vieira se tournent vers le difficile déplacement de samedi à Hoffenheim alors que Hambourg cherche à lancer sa campagne en championnat. Avec seulement trois points pris en quatre matches, le HSV végète à la 16e place, ce qui met déjà la pression sur ce déplacement à Sinsheim. Beaucoup dépendra de l'apport créatif du meneur de jeu pour percer la défense adverse et sortir le club de la zone rouge.

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