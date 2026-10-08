Fabio Vieira explique pourquoi il a quitté Arsenal pour rejoindre définitivement Hambourg après un été incertain

S’exprimant dans un entretien accordé à la Bundesliga, le joueur de 26 ans est revenu sur la manière dont l’incertitude en dehors du terrain a pesé lourdement sur lui avant qu’un accord ne soit finalisé : « C’était difficile, comme toujours, parce que vous ne savez jamais ce qui peut arriver, si vous allez ailleurs ou si vous revenez à Hambourg.

« Je ne savais pas ce qui pouvait se passer, y compris pour ma famille, et bien sûr on est un peu mal à l’aise dans cette situation. Mais au final, quand tout est clair, quand vous avez votre contrat, quand tout est signé et que vous êtes là où vous voulez être, c’est beaucoup plus facile. »

Il a également souligné que le soutien de l’entraîneur a renforcé son désir de rester en Allemagne : « Parce que je vois tout ce qui entoure le club, toutes les personnes, tout, le championnat. L’entraîneur me donne toujours le soutien dont j’ai besoin et me donne confiance. La saison dernière, je pense qu’au final j’ai fait une bonne saison, et je veux continuer à faire la même chose, voire mieux. »