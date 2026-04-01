Fabio Capello avoue qu'il « n'arrive pas à dormir la nuit » ; le légendaire entraîneur qualifie l'échec de l'Italie à la Coupe du monde de « tragédie sportive et de honte »

Le tacticien chevronné a qualifié cette récente élimination de « moment le plus sombre de l'histoire », soulignant que le prestige du maillot italien avait été gravement terni. Le choc émotionnel qu'il a subi est évident, comme il l'a avoué : « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. »

Interrogé sur l'ampleur de cette élimination, il n'a pas mâché ses mots, s'assurant que ses propos reflètent la colère d'une nation en deuil. Il a déclaré : « Nous parlons d'une équipe quadruple championne du monde, c'est une tragédie sportive, une honte. C'est l'une des pires choses qui soient arrivées au football italien dans son histoire récente. »