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Fabio Capello avoue qu'il « n'arrive pas à dormir la nuit » ; le légendaire entraîneur qualifie l'échec de l'Italie à la Coupe du monde de « tragédie sportive et de honte »
Les répercussions d'un échec
Dans une interview exclusive accordée au journal espagnol *Marca*, Capello a fait part de son incrédulité totale après la défaite de l'Italie face à la Bosnie. Ce résultat catastrophique, qui s'est soldé par un match nul 1-1 suivi d'une défaite 4-1 aux tirs au but, signifie que les Azzurri manqueront leur troisième Coupe du monde consécutive. L'ancien entraîneur, qui a précédemment dirigé des clubs comme l'AC Milan, la Juventus et l'AS Rome, qui ont historiquement dominé le championnat national, ressent profondément la gravité de la situation. Il estime qu'il est extrêmement difficile pour les supporters passionnés de tout le pays d'accepter qu'une nation d'une telle stature footballistique soit à nouveau absente de la compétition.
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Un niveau historiquement bas pour le pays
Le tacticien chevronné a qualifié cette récente élimination de « moment le plus sombre de l'histoire », soulignant que le prestige du maillot italien avait été gravement terni. Le choc émotionnel qu'il a subi est évident, comme il l'a avoué : « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. »
Interrogé sur l'ampleur de cette élimination, il n'a pas mâché ses mots, s'assurant que ses propos reflètent la colère d'une nation en deuil. Il a déclaré : « Nous parlons d'une équipe quadruple championne du monde, c'est une tragédie sportive, une honte. C'est l'une des pires choses qui soient arrivées au football italien dans son histoire récente. »
Exiger la démission des dirigeants
Au-delà des joueurs et du staff technique, l'entraîneur a tourné son regard vers les instances dirigeantes du football italien. Il a fait part de sa profonde frustration face au manque de responsabilité au sein de la fédération, laissant entendre que les dirigeants s'accrochent à leurs fonctions malgré les preuves de plus en plus nombreuses d'une défaillance systémique. Appelant à des démissions immédiates au sein de la Fédération italienne de football (FIGC) afin d'ouvrir la voie à un véritable changement, il a insisté : « Personne ne démissionne ici, et c'est ce qui est le plus inquiétant. Le premier à assumer ses responsabilités devrait être le président de la fédération, ainsi que l’ensemble de l’équipe dirigeante. »
Proposant une voie claire pour l'avenir, il a expliqué : « Nous devons nous asseoir avec des experts, analyser ce qui se passe et entamer une reconstruction à partir de la base. Le problème ne réside pas seulement dans les résultats, il est structurel. »
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Gattuso va-t-il démissionner ?
La déception des Azzurri a semé le doute quant à l'avenir de l'entraîneur Gennaro Gattuso. L'ancien milieu de terrain avait remplacé Luciano Spalletti en fin de campagne de qualification et avait réussi à arracher une place en barrages alors que les espoirs de qualification semblaient s'amenuiser. Il a dirigé l'équipe pendant huit matches : six victoires et deux défaites.
Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a publié un communiqué de soutien à l'équipe technique, déclarant : « Je dois féliciter Gattuso. Je pense qu'il a été un excellent entraîneur. Je lui ai demandé de rester à la tête de ces joueurs. » Cependant, les appels demandant à Gravina de démissionner de ses fonctions se multiplient.