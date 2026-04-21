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Adhe Makayasa

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Fabio Capello affirme que l’Angleterre, « fatiguée », joue avec « la peur » lors des grands tournois et adresse un avertissement à Thomas Tuchel

Angleterre
Coupe du monde
F. Capello

L'ancien sélectionneur de l'Angleterre, Fabio Capello, a adressé un avertissement sévère à Thomas Tuchel concernant les obstacles psychologiques et physiques auxquels les Three Lions devront faire face avant la Coupe du monde 2026. Selon l'Italien, Tuchel doit impérativement s'attaquer à une culture profondément ancrée de « peur » et de fatigue si l'Angleterre veut prétendre au titre en Amérique du Nord.

  • Un ancien patron met le doigt sur des lacunes bien connues

    Capello, qui a dirigé l’Angleterre entre 2007 et 2012, s’inquiète de la résistance mentale des Three Lions dans les grands tournois. Revenant sur son parcours à la Coupe du monde 2010 – où son équipe avait peiné à marquer avant d’être éliminée en huitièmes de finale –, l’entraîneur de 79 ans constate que les joueurs anglais arrivent souvent usés au coup d’envoi des phases finales. Malgré une campagne de qualification parfaite sous la houlette de Tuchel, Capello reste prudent après les récents résultats décevants en matchs amicaux contre l’Uruguay et le Japon.

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    Tuchel doit mettre fin à la spirale négative.

    L'Italien estime que la qualité technique de l'équipe est trop souvent compromise par l'absence de trêve hivernale et par un manque de confiance dévastateur dans les moments décisifs. Capello a cité les échecs passés comme preuve d'un schéma récurrent que le staff technique actuel doit briser avant l'été.

    S’adressant à BBC Sport au sujet des principaux défis auxquels Tuchel est confronté, Capello a déclaré : « C’est le problème de l’Angleterre. Les joueurs sont fatigués et ils ont peur. Le sélectionneur doit mettre fin à ces deux choses. »

  • Le spectre de l'Euro 2020

    Pour illustrer son propos, Capello a évoqué la finale de l'Euro 2020 à Wembley, où l'Angleterre n'a pas su capitaliser sur son avantage initial face à l'Italie, son pays d'origine. Il a fait valoir que cette tendance à se replier sur une défense hermétique est un symptôme direct du poids psychologique lié au maillot national.

    Il a ajouté : « Je me souviens du match contre l'Italie. Ils menaient après 10 à 15 minutes, puis ils ont arrêté de jouer. Ils jouaient avec peur. »

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    Le parcours à venir dans la compétition

    L'Angleterre affrontera la Croatie, le Ghana et le Panama au sein du groupe L lors de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord. L'équipe de Tuchel entamera la compétition face à la Croatie le 17 juin, à l'AT&T Stadium d'Arlington, au Texas. Après un match nul et une défaite en mars, les Three Lions doivent désormais veiller à la gestion de la fatigue de leurs joueurs durant les dernières semaines de la saison nationale afin d'aborder le tournoi dans les meilleures conditions.