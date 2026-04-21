Fabio Capello affirme que l’Angleterre, « fatiguée », joue avec « la peur » lors des grands tournois et adresse un avertissement à Thomas Tuchel

L'Italien estime que la qualité technique de l'équipe est trop souvent compromise par l'absence de trêve hivernale et par un manque de confiance dévastateur dans les moments décisifs. Capello a cité les échecs passés comme preuve d'un schéma récurrent que le staff technique actuel doit briser avant l'été.

S’adressant à BBC Sport au sujet des principaux défis auxquels Tuchel est confronté, Capello a déclaré : « C’est le problème de l’Angleterre. Les joueurs sont fatigués et ils ont peur. Le sélectionneur doit mettre fin à ces deux choses. »