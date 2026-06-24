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Fabio Cannavaro exhorte Cristiano Ronaldo à « continuer à jouer encore quelques années » après avoir vu l’icône portugaise, qu’il qualifie de « très intelligente », mettre fin au rêve de Coupe du monde de son équipe ouzbèke
Une leçon difficile à digérer pour l'Ouzbékistan
Le Portugal a dominé mardi son deuxième match du groupe K de la Coupe du monde, battant l’Ouzbékistan 5-0 et effaçant ainsi le goût amer d’un nul 1-1 inaugural contre la RD Congo. Au NRG Stadium, Cristiano Ronaldo a répondu à ses détracteurs en signant un doublé. Interrogé par O Jogo, Fabio Cannavaro a reconnu que ses joueurs avaient subi la loi portugaise dès l’entame.
L’entraîneur italien a expliqué que les deux buts encaissés dès l’entame avaient ébranlé son groupe, même si les Ouzbeks avaient ensuite tenté de revenir dans la rencontre. Un but refusé a encore accentué leur découragement face à une formation portugaise qui, selon lui, joue aujourd’hui dans une autre dimension.
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Écrasés par un Ronaldo au sommet de sa forme
Cannavaro a souligné la menace unique que représente Ronaldo dans la surface de réparation, notant que le Portugal a articulé son approche tactique autour de l’exploitation maximale de ses atouts. Ronaldo est entré dans l’histoire à Houston, devenant le premier joueur masculin à marquer lors de six Coupes du monde différentes et dépassant Eusébio au classement des meilleurs buteurs portugais de tous les temps dans cette compétition, avec 10 buts.
Cannavaro a prévenu : « J’ai dit aux joueurs que si on laissait un centimètre à Cristiano Ronaldo, on était fichus. C’est ce qui s’est passé et il a marqué deux buts. Les Portugais jouent pour lui et, à son âge, il se déplace avec une intelligence rare dans la surface. »
Prolonger l’aventure de quelques saisons supplémentaires
Malgré ce qu’il a qualifié de « semaine noire » en raison des critiques, Ronaldo a affiché une condition physique remarquable. Il a célébré sa performance pleine de détermination en publiant « Nous sommes là » sur Instagram, pour rappeler au monde qu’il n’a rien perdu de son talent.
Cannavaro a exprimé son admiration et révélé leur échange après le coup de sifflet final : « Cristiano Ronaldo a 41 ans et il a toujours autant d’envie de jouer. C’est un homme qui adore jouer au football. Il fait déjà partie de l’histoire du football, il restera éternel et, malgré tout, il continue à jouer de cette manière. Je lui ai dit de continuer encore quelques années, de savourer chaque instant sur le terrain. Il suffit de le regarder : il est en pleine forme, sa condition physique est remarquable, et j’espère qu’il persévérera encore un moment. »
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Quelle est la suite ?
Ronaldo et le Portugal se tournent désormais vers leur dernier match décisif de la phase de groupes, face à la Colombie. Actuellement en tête avec six points, la Colombie devance le Portugal, qui en compte quatre. Pour s’emparer de la première place, la sélection portugaise doit donc l’emporter. Ronaldo visera ainsi une nouvelle réalisation afin de propulser son équipe en phase à élimination directe en tant que leader du groupe.