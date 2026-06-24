Le Portugal a dominé mardi son deuxième match du groupe K de la Coupe du monde, battant l’Ouzbékistan 5-0 et effaçant ainsi le goût amer d’un nul 1-1 inaugural contre la RD Congo. Au NRG Stadium, Cristiano Ronaldo a répondu à ses détracteurs en signant un doublé. Interrogé par O Jogo, Fabio Cannavaro a reconnu que ses joueurs avaient subi la loi portugaise dès l’entame.

L’entraîneur italien a expliqué que les deux buts encaissés dès l’entame avaient ébranlé son groupe, même si les Ouzbeks avaient ensuite tenté de revenir dans la rencontre. Un but refusé a encore accentué leur découragement face à une formation portugaise qui, selon lui, joue aujourd’hui dans une autre dimension.