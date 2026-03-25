AFP
Traduit par
Fabinho affirme que Neymar reste le « joueur le plus talentueux » du Brésil et qu'il pourrait jouer un rôle « très important » lors de la Coupe du monde 2026
La « pression » du Brésil
Le Brésil aborde le cycle de la Coupe du monde 2026 sous une pression énorme, n'ayant plus remporté le trophée depuis son triomphe de 2002 au Japon et en Corée du Sud. Sous la houlette d'Ancelotti, l'équipe a été versée dans le groupe C aux côtés du Maroc, de l'Écosse et d'Haïti pour le prochain tournoi qui se déroulera en Amérique du Nord. Le milieu de terrain d'Al-Ittihad, Fabinho, qui a fait un retour surprise en sélection nationale à la fin de l'année dernière et a récemment disputé un match amical contre la Tunisie en novembre 2025, insiste sur le fait que l'équipe est déterminée à mettre fin à cette période de disette, qu'elle soit considérée ou non comme favorite du tournoi. « Pour le Brésil, il est rare de connaître une telle disette de titres », a-t-il déclaré à L'Équipe. « Nous, les joueurs, on se fiche de savoir si on est favoris ou non. Nous savons que nous pouvons réaliser quelque chose d’exceptionnel, que nous pouvons aller jusqu’au bout. Je pense que c’est la mentalité qu’il nous faut. »
- AFP
Fabinho mise sur Neymar pour 2026
Bien que Neymar ait été écarté de la dernière sélection pour les matchs amicaux contre la France et la Croatie afin de se concentrer sur sa remise en forme à Santos, son influence reste au cœur des discussions. Même si l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain n'a plus joué pour son pays depuis octobre 2023, Fabinho est convaincu qu'un Neymar en pleine forme reste le meilleur joueur décisif de la nation. « Pour moi, il reste aujourd’hui le joueur brésilien le plus talentueux », a déclaré l’ancien joueur de Liverpool après avoir été retenu dans la dernière sélection d’Ancelotti. « Il peut faire la différence à tout moment, il peut donc jouer un rôle très important en Coupe du monde. S’il est en forme et en bonne condition physique, c’est le meilleur. »
- AFP
Des éloges pour le vétéran Benzema
La discussion sur les talents d'élite s'est étendue aux prochains adversaires du Brésil, Fabinho émettant un avis surprenant sur l'attaque française. Bien que Karim Benzema ait pris sa retraite internationale depuis 2022, son ancien coéquipier à Al-Ittihad insiste sur le fait que le vétéran reste le meilleur attaquant français : « Bien sûr, il a le talent. Je pense qu’il est toujours le meilleur numéro 9 français. D’ailleurs, je ne sais même pas s’il est un vrai numéro 9, mais Karim est très fort, il fait la différence », a déclaré Fabinho. « Il peut marquer, il peut créer… c’est Karim. À l’entraînement, je pouvais encore voir sa qualité devant le but. Il est impressionnant. En Arabie saoudite, certains matchs sont un peu plus difficiles à cause de la chaleur. Mais on a l’impression que ça ne change rien pour lui. Il court, il travaille dur et il est décisif. »
- AFP
Derniers préparatifs pour l'Amérique du Nord
Le Brésil aura un test décisif à passer face à la France ce jeudi, offrant à Ancelotti une occasion cruciale de voir si son équipe est capable de faire preuve de créativité sans son ancien leader. Bien que Neymar ait contribué à quatre buts en seulement trois apparitions avec Santos cette saison, il doit d'abord prouver sa régularité physique pour faire taire les sceptiques avant l'annonce de la sélection définitive pour la Coupe du monde en mai.