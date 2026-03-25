Fabinho affirme que Neymar reste le « joueur le plus talentueux » du Brésil et qu'il pourrait jouer un rôle « très important » lors de la Coupe du monde 2026

Le Brésil aborde le cycle de la Coupe du monde 2026 sous une pression énorme, n'ayant plus remporté le trophée depuis son triomphe de 2002 au Japon et en Corée du Sud. Sous la houlette d'Ancelotti, l'équipe a été versée dans le groupe C aux côtés du Maroc, de l'Écosse et d'Haïti pour le prochain tournoi qui se déroulera en Amérique du Nord. Le milieu de terrain d'Al-Ittihad, Fabinho, qui a fait un retour surprise en sélection nationale à la fin de l'année dernière et a récemment disputé un match amical contre la Tunisie en novembre 2025, insiste sur le fait que l'équipe est déterminée à mettre fin à cette période de disette, qu'elle soit considérée ou non comme favorite du tournoi. « Pour le Brésil, il est rare de connaître une telle disette de titres », a-t-il déclaré à L'Équipe. « Nous, les joueurs, on se fiche de savoir si on est favoris ou non. Nous savons que nous pouvons réaliser quelque chose d’exceptionnel, que nous pouvons aller jusqu’au bout. Je pense que c’est la mentalité qu’il nous faut. »