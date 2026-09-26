Fabian Ruiz vise un sacre en Ligue des nations alors que l’Espagne, championne du monde, se prépare à affronter l’Angleterre

L'Espagne affiche un impressionnant pedigree dans cette compétition, ayant atteint trois des quatre dernières finales tout en ne subissant qu'une seule défaite dans le temps réglementaire lors de ses 18 derniers matches de Ligue des nations.

Soulignant la faim de ce groupe à l'idée de décrocher un nouveau grand titre, l'ancien milieu de terrain de Naples a ajouté : « C'est le défi qui nous attend désormais : vouloir gagner encore, continuer à gagner. C'est très difficile, mais cette équipe a ce qu'il faut pour y parvenir, et nous allons chercher ce titre avec beaucoup d'enthousiasme ; nous le considérons aussi comme très important. Nous espérons faire partie du dernier carré [de la Ligue des nations]. »