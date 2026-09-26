AFP
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Fabian Ruiz vise un sacre en Ligue des nations alors que l’Espagne, championne du monde, se prépare à affronter l’Angleterre
Les géants européens reprennent la compétition
Le choc de Wembley marque le premier match compétitif de l’Espagne depuis sa victoire contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde en juillet. Ce triomphe historique a permis à l’Espagne de détenir simultanément la Coupe du monde et le Championnat d’Europe, dans le prolongement de son âge d’or entre 2008 et 2012. Les visiteuses arrivent à Londres avec une série extraordinaire de 38 matches sans défaite toutes compétitions confondues.
- Getty Images Sport
Ruiz relève avec enthousiasme un nouveau défi pour le titre
S'exprimant dans les colonnes du quotidien espagnol AS, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Ruiz a insisté sur le fait que le vestiaire ne comptait pas se reposer sur ses lauriers de l'été. Relayant le message de Luis de la Fuente et le défi consistant à maintenir des standards d'élite, le joueur de 30 ans a déclaré : « Le sélectionneur nous a déjà dit que le passé est oublié ; c'est de l'histoire ancienne, et c'est merveilleux, mais il est maintenant temps de se concentrer sur le présent. Le plus difficile dans le football, c'est de gagner à nouveau. Gagner une fois, c'est formidable, mais le refaire, c'est là toute la difficulté. »
La série d’invincibilité nourrit l’ambition continentale
L'Espagne affiche un impressionnant pedigree dans cette compétition, ayant atteint trois des quatre dernières finales tout en ne subissant qu'une seule défaite dans le temps réglementaire lors de ses 18 derniers matches de Ligue des nations.
Soulignant la faim de ce groupe à l'idée de décrocher un nouveau grand titre, l'ancien milieu de terrain de Naples a ajouté : « C'est le défi qui nous attend désormais : vouloir gagner encore, continuer à gagner. C'est très difficile, mais cette équipe a ce qu'il faut pour y parvenir, et nous allons chercher ce titre avec beaucoup d'enthousiasme ; nous le considérons aussi comme très important. Nous espérons faire partie du dernier carré [de la Ligue des nations]. »
- ZUMA Press Wire
Un calendrier chargé attend les champions du monde
L’histoire est favorable à l’Espagne, qui a remporté six de ses neuf dernières confrontations contre l’Angleterre, dont une victoire 2-1 en finale de l’Euro 2024. L’équipe de De la Fuente cherchera à préserver son bilan sans faute avant de négocier les délicats tests du groupe 3 contre la Croatie et la Tchéquie. Le résultat sous l’arche de Wembley servira de repère essentiel pour les championnes du monde dans leur quête d’une place en phase finale de la Ligue des nations.
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