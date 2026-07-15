Si Mbappé a pointé du doigt les lacunes tactiques, il s’est aussi montré honnête concernant les défaillances techniques de son équipe. La France a affiché un visage inhabituellement imprécis en possession et n’a cadré aucun tir durant les 80 premières minutes. Le score a été ouvert à la 22^e minute lorsque Lucas Digne a concédé un penalty pour une faute sur Lamine Yamal, transformé par Mikel Oyarzabal, avant que Pedro Porro ne double la mise juste avant l’heure de jeu.

« Nous n’avons pas joué le match que nous voulions, ni sur le plan technique, ni sur le plan tactique », a admis Mbappé. « Quand on ne fait pas ce qu’il faut en demi-finale de Coupe du monde, on ne gagne pas. L’Espagne a respecté son plan de jeu et ce que l’équipe a l’habitude de faire. Elle aime contrôler le ballon et le rythme. Notre plan était de les presser haut pour qu’ils ne puissent pas imposer leur rythme.

« Parce qu’ils sont meilleurs que nous pour contrôler un match. Nous n’avons pas réussi à le faire. Nous avons été trop imprécis techniquement. Nous n’avons pas su les mettre en difficulté alors que nous en avions l’occasion. Même lorsque nous récupérions le ballon, nos premières touches n’étaient pas assez précises. C’est ce qui a conduit à la défaite. »



