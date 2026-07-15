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« Fabian Ruiz et Rodri avaient tout le temps ! » Kylian Mbappé a publiquement critiqué la tactique de Didier Deschamps après la victoire de l’Espagne face à une équipe de France « peu rigoureuse », qui qualifie les Ibériques pour la finale de la Coupe du monde
Mbappé pointe du doigt les lacunes du milieu de terrain.
Les espoirs de la France d’atteindre une troisième finale consécutive de Coupe du monde se sont envolés au Texas, face à une équipe espagnole supérieure qui a contrôlé le rythme du match du début à la fin. Mbappé, qui avait été l’un des joueurs les plus brillants du tournoi aux côtés de Lionel Messi, a affiché une grande frustration tout au long des 90 minutes. Après le coup de sifflet final, la superstar du Real Madrid a pointé du doigt le dispositif tactique qui a permis aux milieux de terrain de la Roja de dicter le jeu.
« Nous étions trois contre deux au milieu de terrain et, face à l’Espagne, c’est difficile », a expliqué Mbappé après la rencontre. « Fabian [Ruiz] et Rodri avaient tout le temps de jouer. Il y a eu un manque de communication sur le pressing. Je pense que nous aurions dû opter pour un marquage individuel et les forcer à courir avec nous. »
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Des Bleus trop approximatifs ont été logiquement sanctionnés par la Roja.
Si Mbappé a pointé du doigt les lacunes tactiques, il s’est aussi montré honnête concernant les défaillances techniques de son équipe. La France a affiché un visage inhabituellement imprécis en possession et n’a cadré aucun tir durant les 80 premières minutes. Le score a été ouvert à la 22^e minute lorsque Lucas Digne a concédé un penalty pour une faute sur Lamine Yamal, transformé par Mikel Oyarzabal, avant que Pedro Porro ne double la mise juste avant l’heure de jeu.
« Nous n’avons pas joué le match que nous voulions, ni sur le plan technique, ni sur le plan tactique », a admis Mbappé. « Quand on ne fait pas ce qu’il faut en demi-finale de Coupe du monde, on ne gagne pas. L’Espagne a respecté son plan de jeu et ce que l’équipe a l’habitude de faire. Elle aime contrôler le ballon et le rythme. Notre plan était de les presser haut pour qu’ils ne puissent pas imposer leur rythme.
« Parce qu’ils sont meilleurs que nous pour contrôler un match. Nous n’avons pas réussi à le faire. Nous avons été trop imprécis techniquement. Nous n’avons pas su les mettre en difficulté alors que nous en avions l’occasion. Même lorsque nous récupérions le ballon, nos premières touches n’étaient pas assez précises. C’est ce qui a conduit à la défaite. »
Cherki se joint au concert de frustration
Mbappé n’était pas le seul Bleu à afficher son incrédulité après la rencontre. Rayan Cherki, entré en jeu en seconde période pour tenter de relancer la remontée, a fait écho aux propos de son capitaine au sujet du manque d’engagement de l’équipe sur la grande scène. Le meneur de jeu de Manchester City a estimé que, malgré le talent à la disposition de Deschamps, le groupe n’avait pas su élever son niveau de jeu.
« Je ne sais pas quoi dire. Ils ont été meilleurs que nous dans tous les aspects du jeu, et je pense qu’ils avaient plus faim que nous », a déclaré Cherki. « C’est triste parce que je continue de croire que nous sommes une meilleure équipe qu’eux, mais cet après-midi, l’Espagne a été meilleure que nous. Même lors d’un mauvais jour, nous devons être un peu meilleurs sur le plan technique, tactique et en termes d’envie.
« À bien des égards, la France a tout manqué aujourd’hui. Vraiment, tout nous a manqué aujourd’hui. Nous reviendrons dans quatre ans, et nous ne commettrons pas les mêmes erreurs. »
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La responsabilité incombe au capitaine.
La tension était palpable sur la pelouse à mesure que le temps s’écoulait, culminant avec le carton jaune reçu par Mbappé à la 86^e minute pour un choc tardif avec le gardien espagnol Unai Simon. Malgré ses frustrations envers le staff technique et la performance collective, le joueur de 27 ans a reconnu qu’en tant que leader du groupe, il lui incombait d’assumer la responsabilité de cette élimination. Les Bleus doivent désormais se remobiliser pour la petite finale à Miami Gardens, bien loin de l’objectif initial.
« C’est une énorme déception. Mais si l’on est objectif, nous n’avons pas réuni tous les ingrédients nécessaires pour aller en finale », a conclu Mbappé. « En tant que capitaine, je dois assumer l’entière responsabilité et cela ne me pose aucun problème. Nous voulions aller en finale. Nous n’y sommes pas allés. » Une issue amère pour Deschamps, qui a vu son équipe dominée par une sélection espagnole qui l’a désormais battue à trois reprises d’affilée.
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