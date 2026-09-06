Son apport capital s’est révélé évident en finale de la Coupe du monde, où il a affiché une précision de passe de 91,7 % et créé deux occasions avant d’être remplacé à la 62e minute.

Interrogé par Téléfoot, comme le rapporte AS, il a déclaré : « Je pense que c’est le rêve de chaque footballeur. D’être reconnu individuellement pour tout votre travail pendant cette saison ou sur plusieurs années de suite.

« La vérité, c’est que j’ai eu la chance de remporter de nombreux titres collectifs. Des titres individuels, peu. Et pourquoi ne pas rêver d’être le plus près possible de soulever ce trophée ? Ce serait quelque chose de très spécial et un honneur de pouvoir soulever le Ballon d’Or. »