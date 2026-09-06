PsnewZ
Traduit par
Fabian Ruiz admet rêver du Ballon d’Or alors que la star du PSG et de l’Espagne vise la récompense individuelle suprême du football
Le milieu de terrain vise une récompense individuelle
Le meneur de jeu de 30 ans s’est imposé comme un outsider pour le Ballon d'Or après avoir enrichi son palmarès d’une impressionnante moisson de trophées tout au long de la saison 2025-2026. Malgré une longue absence sur blessure, le maestro du milieu de terrain a remporté la Ligue 1, la Ligue des champions et la Supercoupe de l’UEFA avec le PSG. Sur la scène internationale, il a pris part aux huit matches de l’Espagne lorsqu’elle a remporté la Coupe du monde 2026.
« C’est le rêve de chaque footballeur »
Son apport capital s’est révélé évident en finale de la Coupe du monde, où il a affiché une précision de passe de 91,7 % et créé deux occasions avant d’être remplacé à la 62e minute.
Interrogé par Téléfoot, comme le rapporte AS, il a déclaré : « Je pense que c’est le rêve de chaque footballeur. D’être reconnu individuellement pour tout votre travail pendant cette saison ou sur plusieurs années de suite.
« La vérité, c’est que j’ai eu la chance de remporter de nombreux titres collectifs. Des titres individuels, peu. Et pourquoi ne pas rêver d’être le plus près possible de soulever ce trophée ? Ce serait quelque chose de très spécial et un honneur de pouvoir soulever le Ballon d’Or. »
Le joueur clé s’engage pour l’avenir
Une saison régulière l’a vu inscrire deux buts et délivrer cinq passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues avec le PSG la saison dernière. Le géant français a rapidement bougé pour sécuriser son avenir à long terme, en le liant à un nouveau contrat qui court jusqu’en juin 2028. Cette reconnaissance individuelle représente une juste récompense pour un milieu de terrain qui a souvent œuvré dans l’ombre au cœur du jeu.
Le calendrier de tests attend les champions
Ruiz a participé aux trois premiers matches de Ligue 1 du PSG cette saison, mais le champion en titre n'a toujours pas gagné et végète à la 13e place avec deux points. Le tenant du titre européen doit rapidement redresser la barre lorsqu'il recevra le Slovan Bratislava mercredi, lors de son entrée en lice dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Un autre test exigeant attend l'équipe de Luis Enrique avec un déplacement pour affronter Brest en championnat le dimanche 13 septembre.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles