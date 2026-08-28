Le technicien allemand a salué l'engagement de son équipe, qui a imposé un rythme soutenu dès l'entame pour faire céder les visiteurs. En expliquant les facteurs clés de la victoire après le match, Hurzeler a déclaré : « Le but inscrit tôt aide toujours, et je pense que nous avons eu une approche très professionnelle aujourd'hui. Il faut rendre hommage aux joueurs, parce qu'ils ont pressé avec intensité et remporté beaucoup de duels individuels. Ils ont poussé Tromso à la faute, et nous avons encore gardé notre cage inviolée.

« Nous avons maintenu des standards élevés avec et sans ballon et inscrit quelques jolis buts. L'approche que nous avons eue a été la clé du succès. En plus de cela, les buts marqués tôt aident, donc dans l'ensemble, ce fut une performance très satisfaisante. »