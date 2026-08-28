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Fabian Hurzeler salue le Brighton « professionnel » après une victoire autoritaire contre Tromso qui assure une place en Ligue Europa Conférence
Les Seagulls, dominateurs, valident leur qualification
Après un match aller sans but, Brighton a assuré sa place en phase de groupes européenne grâce à une prestation clinique à domicile. Les hôtes ont pris le contrôle avec trois buts en première période avant de sceller une large victoire 4-0 sur l’ensemble des deux matches. Les talentueux adolescents Kostoulas et Luka Vuskovic ont volé la vedette, dominant dans la possession, les duels aériens et la création d’occasions dangereuses.
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Hurzeler salue une démonstration sans pitié
Le technicien allemand a salué l'engagement de son équipe, qui a imposé un rythme soutenu dès l'entame pour faire céder les visiteurs. En expliquant les facteurs clés de la victoire après le match, Hurzeler a déclaré : « Le but inscrit tôt aide toujours, et je pense que nous avons eu une approche très professionnelle aujourd'hui. Il faut rendre hommage aux joueurs, parce qu'ils ont pressé avec intensité et remporté beaucoup de duels individuels. Ils ont poussé Tromso à la faute, et nous avons encore gardé notre cage inviolée.
« Nous avons maintenu des standards élevés avec et sans ballon et inscrit quelques jolis buts. L'approche que nous avons eue a été la clé du succès. En plus de cela, les buts marqués tôt aident, donc dans l'ensemble, ce fut une performance très satisfaisante. »
Le parcours européen enthousiasme l'entraîneur
Selon Hurzeler, accéder à la scène européenne représente une étape majeure, à la fois pour le développement du club et pour les fidèles de Brighton. Évoquant l’ambiance électrique de l’Amex et les défis continentaux à venir, il a ajouté : « Je suis très heureux pour l’ensemble du club et pour tous ceux qui ont pris part à cette aventure. En plus de cela, je suis très heureux pour les joueurs et les supporters. Ils ont encore créé une superbe ambiance ici ce soir. C’était très énergique et spécial, donc merci aux supporters pour cela.
« Nous sommes très reconnaissants d’avoir cette opportunité de jouer en Europe. Nous savons que ce sera un grand défi à relever, mais nous semblons être prêts. La clé sera de maintenir ces standards et cette intensité en Premier League, mais aussi en Europe. Espérons que nous soyons préparés pour cela. Nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes, match après match, et nous verrons ce qu’il se passera. »
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Le test de Stamford Bridge se profile
Brighton tourne désormais de nouveau son attention vers la Premier League avec un déplacement exigeant à Stamford Bridge pour affronter Chelsea ce week-end. Les performances remarquées de Kostoulas et Vuskovic offrent de précieuses options tactiques et de sains casse-têtes de sélection dans le secteur offensif comme dans la ligne défensive de Hurzeler. Il sera essentiel de maintenir cette dynamique avant que l’effectif ne se disperse pour la trêve internationale, à l’approche d’un calendrier européen chargé.
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