Fabian Hurzeler, l'entraîneur de Brighton, révèle un échange de SMS avec Mikel Arteta après les critiques visant Arsenal pour avoir « perdu du temps »

« Je ne voulais pas faire tout ce tapage, je voulais simplement exprimer ce que je ressentais », a expliqué Hurzeler en évoquant les retombées de l'affaire.

« Cela n’a rien à voir avec ce qu’ils ont accompli, c’est incroyable. Pour moi, Arteta est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, c’est un modèle – mais il est important d’exprimer son opinion et de ne pas la cacher. Même quand on est un petit club. »

Il a ajouté : «Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que j’avais un immense respect pour tout le monde à Arsenal. S’ils remportent la Premier League, ils le méritent sans aucun doute, mais ce sont juste des choses qui m’ont ému, et je suis quelqu’un qui reste fidèle à ses principes et à ses opinions. Ça a fait beaucoup de bruit, mais il est important de défendre son opinion – mais j’ai dit à Mikel que j’avais un immense respect [pour lui]. Rien ne doit s’interposer entre nous, et le travail continue. »