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Fabian Hurzeler, l'entraîneur de Brighton, révèle un échange de SMS avec Mikel Arteta après les critiques visant Arsenal pour avoir « perdu du temps »
Des excuses en privé pour des critiques publiques
« Je ne voulais pas faire tout ce tapage, je voulais simplement exprimer ce que je ressentais », a expliqué Hurzeler en évoquant les retombées de l'affaire.
« Cela n’a rien à voir avec ce qu’ils ont accompli, c’est incroyable. Pour moi, Arteta est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, c’est un modèle – mais il est important d’exprimer son opinion et de ne pas la cacher. Même quand on est un petit club. »
Il a ajouté : «Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que j’avais un immense respect pour tout le monde à Arsenal. S’ils remportent la Premier League, ils le méritent sans aucun doute, mais ce sont juste des choses qui m’ont ému, et je suis quelqu’un qui reste fidèle à ses principes et à ses opinions. Ça a fait beaucoup de bruit, mais il est important de défendre son opinion – mais j’ai dit à Mikel que j’avais un immense respect [pour lui]. Rien ne doit s’interposer entre nous, et le travail continue. »
- AFP
Arteta répond à cette main tendue
Arteta, s'exprimant avant le match opposant Arsenal à Everton, a confirmé avoir reçu le message, mais est resté, comme à son habitude, très discret sur les détails de leur échange. L'Espagnol semblait satisfait de laisser l'animosité derrière lui, saluant le caractère de son homologue de Brighton pour avoir pris directement contact avec lui. La tension entre les deux hommes avait été palpable pendant le match, avec au moins un échange houleux relevé par les observateurs au bord du terrain alors que les Gunners cherchaient à obtenir un résultat crucial dans leur quête du titre.
« Non, c'est une conversation privée », a déclaré Arteta lorsqu'on l'a interrogé sur le SMS. « De toute évidence, il a rendu publics certains commentaires qu’il avait faits auparavant. Cela en dit long sur ses qualités en tant que personne. J’apprécie cela. Pour le reste, je pense que c’est un entraîneur fantastique. Le travail qu’il accomplit à Brighton est vraiment, vraiment excellent. Ça me va. » Lorsqu’on lui a initialement rapporté que Hurzeler avait laissé entendre qu’une seule équipe avait tenté de remporter le match, Arteta avait simplement répondu : « Quelle surprise. »
Le débat sur les « arts sombres » se poursuit
La frustration de Hurzeler tient principalement à ce qu'il perçoit comme un manque de cohérence dans la manière dont les arbitres gèrent les manœuvres dilatoires et les interférences sur les coups de pied arrêtés. Il avait déjà déclaré que personne ne s'en rendait compte, mais lorsque Arsenal obtient un corner alors qu'il mène au score, il lui arrive parfois de mettre plus d'une minute à le tirer.
Cette attention portée aux « manœuvres douteuses » a suivi Arsenal tout au long de la saison, l'équipe d'Arteta ayant privilégié l'efficacité et la solidité défensive parallèlement à son sens de l'attaque.
- AFP
Échanger ses points de vue dans le feu de l'action
Malgré cet échange de messages, il semble que les deux entraîneurs aient toujours des points de vue divergents sur l'éthique des tactiques de jeu. Hurzeler a confirmé que, même si le ton était respectueux, ils n'étaient pas nécessairement d'accord sur le fond. « Oui, nous avons eu un échange constructif », a ajouté le tacticien allemand. « Il a fait part de son opinion et j'ai fait part de la mienne. C'est ça, le football : chacun défend son camp. »
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