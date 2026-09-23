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Fabian Hurzeler, l’entraîneur de Brighton, révèle le secret du plan « old school » qui a permis à Brighton de démanteler Arsenal à l’Amex
Picoré par Brighton
Le champion en titre de Premier League est arrivé sur la côte sud invaincu, avant d’être complètement surclassé par une équipe locale infatigable. Si une victoire de Brighton n’était pas totalement inimaginable, l’ampleur même de la correction a pris beaucoup de monde par surprise, tant les locaux ont démantelé sans pitié un adversaire sans inspiration.
Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des systèmes modernes complexes, ce triomphe a reposé sur une combativité fondamentale. Brighton a dominé son visiteur dans tous les compartiments du jeu, prenant rapidement le contrôle pour s’offrir trois points mémorables. Les locaux ont exécuté un plan de jeu fondé sur l’agressivité et l’intensité, un défi bien trop grand pour le tenant du titre.
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Gagner les petits duels
S’exprimant auprès de talkSPORT, Hurzeler a expliqué comment le fait de se concentrer sur les bases a posé les fondations du succès de son équipe. « Notre approche, c’était de vraiment nous concentrer sur nous-mêmes, et nous voulions d’abord gagner les petits duels », a-t-il expliqué. « Gagner le premier duel aérien, gagner le premier tacle, gagner la première touche, gagner le premier corner.
« Cela semble un peu à l’ancienne, mais c’était vraiment notre approche parce que lorsque vous gagnez ces petits duels, vous entrez alors dans le match et vous pouvez ensuite vous créer une occasion plus importante. Quand vous gagnez les petits duels, les joueurs prennent confiance, développent cette croyance en eux-mêmes et se font vraiment confiance les uns aux autres. »
Cet état d’esprit agressif a complètement pris de court les visiteurs d’entrée. Un Mikel Arteta frustré a reconnu que son équipe avait été dominée dans les premiers échanges, admettant qu’elle n’avait pas su répondre à l’envie affichée très tôt par Brighton. « Ils ont mérité de gagner le match et c’est une grande leçon pour nous », a reconnu l’entraîneur d’Arsenal. « Dès la première touche, on pouvait le sentir, c’était tellement clair. »
« Défi lancé à l’establishment »
Malgré l’ampleur de la victoire, Hurzeler a refusé de qualifier la performance d’irréprochable, exigeant au contraire que son groupe fasse de ces victoires marquantes une habitude. L’entraîneur de 33 ans est déterminé à pousser son équipe au-delà des exploits ponctuels pour l’installer durablement dans la lutte. « Était-ce un match parfait ? Je ne dirai pas que c’est un match parfait, il y a des choses à améliorer », a noté Hurzeler. « Dans l’ensemble, notre défi désormais est de faire de ces performances exceptionnelles quelque chose de normal. »
Cette ambition repose sur une éthique de travail sans concession sans le ballon, qui leur permet d’imposer leur volonté. « Nous avons cette phrase : nous voulons bousculer l’ordre établi », a-t-il poursuivi. « Bousculer l’ordre établi ne signifie pas les défier sur un seul match, il faut les défier quand on ne joue pas contre eux. Nous devons être constants dans nos performances. »
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Maintenir la dynamique
Pour Brighton, il s’agit désormais d’afficher ce niveau de performance semaine après semaine. Après avoir prouvé qu’il pouvait démanteler l’élite de la division, le club doit faire en sorte que cette intensité « à l’ancienne » devienne sa norme. Sa capacité à reproduire cette agressivité déterminera s’il peut réellement bouleverser la hiérarchie de la Premier League cette saison.
Arsenal, de son côté, fait face à une période urgente de réflexion après avoir été nettement dominé dans l’engagement. Arteta doit comprendre comment ses champions ont pu être aussi facilement malmenés sur le terrain et trouver un moyen de leur redonner de l’intensité. Si Arsenal veut réussir sa défense du titre, il ne peut pas se permettre une nouvelle performance poussive qui laisse ses adversaires dicter les termes du match.
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