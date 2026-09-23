S’exprimant auprès de talkSPORT, Hurzeler a expliqué comment le fait de se concentrer sur les bases a posé les fondations du succès de son équipe. « Notre approche, c’était de vraiment nous concentrer sur nous-mêmes, et nous voulions d’abord gagner les petits duels », a-t-il expliqué. « Gagner le premier duel aérien, gagner le premier tacle, gagner la première touche, gagner le premier corner.

« Cela semble un peu à l’ancienne, mais c’était vraiment notre approche parce que lorsque vous gagnez ces petits duels, vous entrez alors dans le match et vous pouvez ensuite vous créer une occasion plus importante. Quand vous gagnez les petits duels, les joueurs prennent confiance, développent cette croyance en eux-mêmes et se font vraiment confiance les uns aux autres. »

Cet état d’esprit agressif a complètement pris de court les visiteurs d’entrée. Un Mikel Arteta frustré a reconnu que son équipe avait été dominée dans les premiers échanges, admettant qu’elle n’avait pas su répondre à l’envie affichée très tôt par Brighton. « Ils ont mérité de gagner le match et c’est une grande leçon pour nous », a reconnu l’entraîneur d’Arsenal. « Dès la première touche, on pouvait le sentir, c’était tellement clair. »



