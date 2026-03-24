Fabian Hurzeler de retour en Bundesliga ? L'entraîneur de Brighton pressenti pour le Bayer Leverkusen alors que Kasper Hjulmand est sur le point d'être limogé

Selon Sky Sports, les champions de la Bundesliga 2023-2024 suivent de près la situation de Hurzeler sur la côte sud. Bien que le club souhaite bâtir une nouvelle ère de domination, des doutes ont surgi en interne quant à savoir si l'actuel entraîneur, Hjulmand, possède le profil adéquat pour mener ce projet sur le long terme.

Hjulmand a pris les rênes en septembre 2025 après le départ d'Erik ten Hag, mais son mandat n'a pas réussi à convaincre la direction. Bien que son contrat court jusqu'en 2027, le club serait prêt à une « séparation à l'amiable » cet été s'il parvient à trouver un successeur de premier plan.