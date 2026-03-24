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Fabian Hurzeler de retour en Bundesliga ? L'entraîneur de Brighton pressenti pour le Bayer Leverkusen alors que Kasper Hjulmand est sur le point d'être limogé
Leverkusen envisage de recruter Hurzeler cet été
Selon Sky Sports, les champions de la Bundesliga 2023-2024 suivent de près la situation de Hurzeler sur la côte sud. Bien que le club souhaite bâtir une nouvelle ère de domination, des doutes ont surgi en interne quant à savoir si l'actuel entraîneur, Hjulmand, possède le profil adéquat pour mener ce projet sur le long terme.
Hjulmand a pris les rênes en septembre 2025 après le départ d'Erik ten Hag, mais son mandat n'a pas réussi à convaincre la direction. Bien que son contrat court jusqu'en 2027, le club serait prêt à une « séparation à l'amiable » cet été s'il parvient à trouver un successeur de premier plan.
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Succès sur la côte sud
Hurzeler a vu sa cote monter en flèche depuis qu'il a quitté St. Pauli pour la Premier League à l'été 2024. Lors de sa première saison à Brighton, il a mené l'équipe à la huitième place, manquant la qualification européenne de justesse, à seulement quatre points près. Sa capacité à mettre en place un style de jeu attractif, basé sur un pressing haut, n'est pas passée inaperçue auprès de l'élite européenne, notamment auprès des dirigeants de Leverkusen.
L'entraîneur de 33 ans a poursuivi sur sa lancée lors de la campagne actuelle. Brighton occupe actuellement la dixième place du classement de la Premier League, mais reste bien en lice pour une place en Coupe d'Europe. Une récente victoire 2-1 contre Liverpool a rappelé le sens tactique de Hurzeler, laissant Brighton à seulement six points du top 5. Ces performances exceptionnelles et régulières avec le club du Sussex ont fait de lui l’un des jeunes entraîneurs les plus convoités du football mondial.
Des doutes quant à l'avenir de Hjulmand
Leverkusen envisagerait plusieurs options, mais la connaissance approfondie de la Bundesliga dont dispose Hurzeler et son expérience récente en Premier League le placent en tête de liste. Le club est prêt à tourner la page Hjulmand dès qu'un remplaçant adéquat aura été trouvé, afin de se donner les moyens d'aller de l'avant dans sa prochaine campagne de recrutement ambitieuse.
Hurzeler pourrait faire son retour dans la ligue où il s'est fait un nom. Cependant, Tony Bloom, le propriétaire de Brighton, est réputé pour être un interlocuteur difficile, et Leverkusen devrait probablement verser une indemnité de rupture importante pour résilier son contrat, qui court actuellement jusqu'en juin 2027.
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La lutte de Brighton pour se qualifier pour une compétition européenne
Avant de prendre une décision concernant son avenir, Hurzeler continuera de se concentrer sur la fin de la saison avec les Seagulls. Brighton reste en lice pour terminer parmi les sept premiers, après avoir remporté quatre de ses cinq derniers matchs de Premier League. Le club affrontera Burnley à Turf Moor le 11 avril prochain.