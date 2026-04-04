FA Cup : Arsenal éliminé par Southampton, septième du championnat : les résultats des quarts de finale

Week-end de pause pour la Premier League, qui reprendra la semaine prochaine avec le premier match avancé de la 32e journée, prévu vendredi 10 avril entre West Ham et Wolverhampton. Aujourd’hui, cependant, trois des quatre quarts de finale de la FA Cup se sont disputés en Angleterre. Le premier grand club à entrer en lice a été le Manchester City de Pep Guardiola, qui s'est imposé haut la main contre Liverpool lors du grand match de samedi en Angleterre : 4-0 sans appel, avec un triplé de Haaland et un but de Semenyo. Chelsea a inscrit sept buts contre Port Vale, dernier de la League One (troisième division). Rosenior a procédé à un renouvellement partiel de son effectif, avec sept buteurs différents : Hato a ouvert le score après seulement deux minutes, puis Joao Pedro a doublé la mise et, à trois minutes de la mi-temps, Lawrence-Gabriel a marqué contre son camp. En deuxième mi-temps, Adarabioyo, Andrey Santos, Estevao et Garnacho ont marqué.



