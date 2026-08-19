La piste suivie par Arsenal a soudainement pris de l’ampleur en raison d’inquiétudes croissantes liées aux blessures en défense, William Saliba et Jurrien Timber étant actuellement indisponibles. Le Français fait face à une longue absence après qu’un problème persistant au dos, qu’il gérait durant les derniers mois de la saison passée, a finalement atteint un point critique lorsqu’il a dû sortir lors de la défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Confronté à ces absences majeures, Arteta a identifié Konsa comme la cible idéale, capable d’avoir un impact immédiat dans le onze de départ.

Si Konsa était la priorité du club du nord de Londres cet été, il n’était pas le seul nom étudié. Comme l’a rapporté The Athletic vendredi, Arsenal a également exploré la possibilité d’un mouvement pour le défenseur du Bayer Leverkusen Jarell Quansah dans le cadre de ses options plus larges en défense. Au final, cependant, l’expérience du défenseur de Villa en Premier League et sa polyvalence tactique ont fait la différence, faisant de lui la priorité absolue du club.