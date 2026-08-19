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Ezri Konsa va passer sa visite médicale avec Arsenal avant un transfert de 51 M£ en provenance d’Aston Villa
Arteta obtient le joueur qu’il voulait dans un transfert coûteux
Selon The Athletic, Arsenal a conclu un accord de 51 M£, plus des bonus, avec Aston Villa pour le défenseur Konsa. L’international anglais de 28 ans a fait ses adieux à ses coéquipiers de Villa mercredi et doit passer sa visite médicale jeudi, alors que Mikel Arteta agit rapidement pour renforcer ses options défensives après les blessures de plusieurs éléments clés.
Le transfert a progressé rapidement après l’ouverture de discussions constructives au niveau des propriétaires afin de combler l’écart initial d’évaluation, Aston Villa ayant auparavant repoussé une offre de 30 M£ d’Arsenal dans l’optique d’obtenir 60 M£ pour le défenseur anglais. Ces divergences étant désormais levées, les deux clubs de Premier League avancent rapidement pour finaliser les documents.
- Getty Images Sport
Résoudre la crise des blessures en défense
La piste suivie par Arsenal a soudainement pris de l’ampleur en raison d’inquiétudes croissantes liées aux blessures en défense, William Saliba et Jurrien Timber étant actuellement indisponibles. Le Français fait face à une longue absence après qu’un problème persistant au dos, qu’il gérait durant les derniers mois de la saison passée, a finalement atteint un point critique lorsqu’il a dû sortir lors de la défaite de la France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Confronté à ces absences majeures, Arteta a identifié Konsa comme la cible idéale, capable d’avoir un impact immédiat dans le onze de départ.
Si Konsa était la priorité du club du nord de Londres cet été, il n’était pas le seul nom étudié. Comme l’a rapporté The Athletic vendredi, Arsenal a également exploré la possibilité d’un mouvement pour le défenseur du Bayer Leverkusen Jarell Quansah dans le cadre de ses options plus larges en défense. Au final, cependant, l’expérience du défenseur de Villa en Premier League et sa polyvalence tactique ont fait la différence, faisant de lui la priorité absolue du club.
Un gagnant confirmé au pedigree international
Le joueur de 28 ans arrive dans le nord de Londres avec des références de tout premier plan, après avoir joué un rôle important dans le parcours de l’Angleterre jusqu’aux demi-finales de la Coupe du monde cet été. Konsa a débuté chaque match avant la défaite 2-1 contre l’Argentine en demi-finale, lors de laquelle il est entré en jeu à la 72e minute. Tout au long de la compétition, il a été principalement utilisé à son poste naturel en défense centrale, tout en apportant une couverture précieuse au poste d’arrière droit lorsque cela était nécessaire.
Konsa a été un pilier indispensable de l’Aston Villa d’Unai Emery, jouant un rôle clé dans son ascension, d’un statut de club de milieu de tableau à celui de prétendant régulier aux places européennes et de Premier League. Avec plus de 280 apparitions sous le maillot du club des West Midlands, l’international anglais, qui entre dans les deux dernières années de la prolongation de cinq ans qu’il a signée en septembre 2023, apporte exactement la dureté acquise en Premier League et le leadership qu’Arteta recherche pour sa ligne défensive.
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Laisser un héritage à Villa Park
La saison dernière a peut-être été la meilleure de la carrière de Konsa jusqu'à présent, lui qui a disputé 48 matches toutes compétitions confondues avec une équipe qui a dépassé toutes les attentes. Au cours de cette campagne historique, Aston Villa a remporté la Ligue Europa et terminé quatrième de Premier League pour s'assurer une place à la table des grands d'Europe, couronnant l'ascension remarquable du défenseur depuis son arrivée en 2019 en provenance de Brentford.
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