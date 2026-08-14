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Ezri Konsa révèle sa position sur un transfert à Arsenal alors qu’Aston Villa stupéfie Arsenal en réclamant le DOUBLE de son offre initiale
Arsenal fait face à un énorme écart de valorisation
Arsenal est actuellement dans une impasse avec Aston Villa au sujet du transfert potentiel de Konsa. Le club du nord de Londres veut absolument renforcer son secteur défensif, mais il s’est heurté à un obstacle majeur sous la forme d’un énorme écart d’évaluation.
Arsenal a déjà tâté le terrain avec une approche formelle, mais sa première offre était bien en deçà des attentes de Villa. Selon les informations disponibles, l’offre initiale de 30 millions de livres sterling d’Arsenal a été immédiatement rejetée par le club des Midlands. L’équipe d’Unai Emery réclame un montant aux alentours de 60 millions de livres sterling, exigeant ainsi effectivement le double de ce que les champions ont d’abord proposé.
- AFP
Konsa ouvert à un transfert à l’Emirates
Malgré l’impasse entre les deux clubs, le joueur lui-même semble réceptif à l’idée d’un transfert dans la capitale. Selon The Telegraph, Konsa est « ouvert » à un transfert dans l’équipe d’Arteta, voyant l’opportunité de jouer pour le champion en titre de Premier League comme une étape importante dans sa carrière. Cependant, le défenseur n’a aucune intention de détériorer sa relation avec son club actuel.
Konsa est actuellement en vacances prolongées après son parcours avec l’Angleterre à la Coupe du monde et était notamment absent du groupe qui s’est rendu à Salzbourg pour la Supercoupe de l’UEFA. S’il reste professionnel, la perspective de jouer le titre à l’Emirates est un facteur très attractif.
Arteta exige des améliorations de l’effectif
Arteta a fait entendre sa voix sur son désir de continuer à dépenser, en insistant sur le fait que l'ambition du club de rester au sommet demeure plus forte que jamais. S'exprimant après un récent match nul de pré-saison contre Côme, l'Espagnol s'est montré franc au sujet des défis du marché estival.
« Il y a encore des choses que nous voulons faire, car chaque fois que nous avons une opportunité d'améliorer l'effectif et d'apporter davantage de qualité et de profondeur à l'effectif, nous devons le faire, a déclaré Arteta. Nous essayons activement de le faire. Sur le marché, cela ne dépend pas seulement de vous, et nous en sommes très conscients. Mais l'approche, la volonté et le désir du club, cela ne fait aucun doute, et nous voulons essayer de le faire. »
- AFP
La crise défensive impose d’agir
La poursuite de Konsa s’est accélérée en raison de la malheureuse blessure de William Saliba, dont le problème de dos a laissé un vide important dans le onze de départ d’Arsenal. Arteta sait que la marge d’erreur dans la course au titre est minime, et s’appuyer sur des options limitées pourrait s’avérer fatal pour leurs chances de conserver la couronne.
Si Arsenal a étudié d’autres pistes comme Konstantinos Mavropanos, l’expérience confirmée de Konsa en Premier League fait de lui le candidat idéal pour s’intégrer dans le système. Aston Villa a montré sa volonté de vendre ses stars si le prix est juste, comme l’ont montré les récents départs de Morgan Rogers et Youri Tielemans.
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