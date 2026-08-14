Arsenal est actuellement dans une impasse avec Aston Villa au sujet du transfert potentiel de Konsa. Le club du nord de Londres veut absolument renforcer son secteur défensif, mais il s’est heurté à un obstacle majeur sous la forme d’un énorme écart d’évaluation.

Arsenal a déjà tâté le terrain avec une approche formelle, mais sa première offre était bien en deçà des attentes de Villa. Selon les informations disponibles, l’offre initiale de 30 millions de livres sterling d’Arsenal a été immédiatement rejetée par le club des Midlands. L’équipe d’Unai Emery réclame un montant aux alentours de 60 millions de livres sterling, exigeant ainsi effectivement le double de ce que les champions ont d’abord proposé.



