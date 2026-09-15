Au-delà de la motivation essentielle puisée auprès de sa famille, le médaillé d’or olympique de 2008 a adressé un message fort de persévérance à ceux qui traversent des difficultés similaires. Insistant sur l’importance de la résilience, Lavezzi a déclaré : « À tous ceux qui souffrent, je dis qu’avec humilité et l’envie de se battre, on peut s’en sortir. »

L’ancien attaquant a également mis en avant le vaste élan de solidarité qu’il a reçu dans le monde du sport, en insistant tout particulièrement sur son lien étroit avec Messi. Évoquant ce cercle de soutien, Lavezzi a ajouté : « Le monde du football a été à mes côtés. Beaucoup de gens m’ont soutenu, comme Messi, Aguero et Paolo Cannavaro. Je partage une amitié particulière avec Messi ; nous parlons de toutes sortes de choses, c’est une personne formidable. »