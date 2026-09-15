Antonio Balasco
Traduit par
Ezequiel Lavezzi se confie sur son combat contre la dépression et sur la manière dont Lionel Messi a soutenu son rétablissement après son admission dans une clinique psychiatrique
Le vide après la retraite déclenche une dépression
L’attaquant argentin a officiellement pris sa retraite du football professionnel en décembre 2019, après un dernier passage au Hebei China Fortune, pensionnaire de la Chinese Super League. Au sommet de sa carrière en Europe, il a connu une période riche en trophées à Naples et au Paris Saint-Germain, remportant dix titres nationaux majeurs en France. Cependant, la perte soudaine de sa routine après avoir raccroché les crampons a créé un profond vide émotionnel qui a entraîné de graves problèmes de santé mentale.
- Antonio Balasco
Lavezzi détaille son admission en clinique
S’exprimant sans détour dans un entretien accordé à Prime Video, l’ancien attaquant est revenu sur ses jours les plus sombres, entre traitement psychiatrique intensif et nouveau sens trouvé grâce à la paternité. Détaillant son difficile processus de rétablissement, Lavezzi a expliqué : « Quand j’ai arrêté de jouer, un vide est apparu et il n’y avait rien pour le combler. J’ai souffert de dépression, j’ai été admis dans une clinique, et je prends actuellement des médicaments et je suis un traitement ; petit à petit, je me rétablis. La naissance de mon fils a changé ma vie, il m’apporte tellement de joie et me fait me sentir vivant. Il m’a donné la force de continuer. »
D’anciens coéquipiers apportent leur soutien
Au-delà de la motivation essentielle puisée auprès de sa famille, le médaillé d’or olympique de 2008 a adressé un message fort de persévérance à ceux qui traversent des difficultés similaires. Insistant sur l’importance de la résilience, Lavezzi a déclaré : « À tous ceux qui souffrent, je dis qu’avec humilité et l’envie de se battre, on peut s’en sortir. »
L’ancien attaquant a également mis en avant le vaste élan de solidarité qu’il a reçu dans le monde du sport, en insistant tout particulièrement sur son lien étroit avec Messi. Évoquant ce cercle de soutien, Lavezzi a ajouté : « Le monde du football a été à mes côtés. Beaucoup de gens m’ont soutenu, comme Messi, Aguero et Paolo Cannavaro. Je partage une amitié particulière avec Messi ; nous parlons de toutes sortes de choses, c’est une personne formidable. »
- Antonio Balasco
Le parcours de rétablissement se poursuit
Lavezzi reste concentré sur sa rééducation à long terme, sous supervision médicale et avec le soutien rapproché de sa famille. Sa décision de s’exprimer livre un message crucial sur les obstacles psychologiques que les sportifs professionnels rencontrent fréquemment lors de leur transition vers la retraite. Soutenu par son entourage proche, le joueur de 41 ans continue de construire un chapitre plus sain loin des terrains.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles