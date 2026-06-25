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« Extraordinaire ! » : Jürgen Klopp admire Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le duo de « GOAT », qui impressionne à la Coupe du monde
Klopp admire la capacité de Ronaldo à toujours rebondir au plus haut niveau.
Messi et Ronaldo ont brillé durant cette Coupe du monde, confirmant leur statut de « GOAT » malgré leur âge. L’entraîneur de 59 ans a été particulièrement impressionné par la réaction de Ronaldo après les premières critiques. Après un début de tournoi en demi-teinte, la star portugaise a répondu en inscrivant un doublé lors de la victoire 5-0 contre l’Ouzbékistan, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de son pays en Coupe du monde.
« En tant que simple spectateur, cela me captive naturellement un peu, car ce sont les meilleurs joueurs de ces dix ou quinze dernières années », a expliqué Klopp dans une interview accordée à Sky Sports. « Mais ce qui était formidable à voir, c’est ceci : après le premier match, au cours duquel Cristiano Ronaldo a été vivement critiqué – je l’ai moi-même remarqué –, de revenir ensuite en force comme ça, à 41 ans, avec une prestation extrêmement dynamique et intense, cela m’a fait très plaisir. Le fait qu’il soit encore si affecté à son âge quand quelque chose ne se passe pas comme prévu est extraordinaire, et sa réaction n’en est que plus impressionnante. »
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Analyse du phénomène Lionel Messi
Klopp a salué la performance de Messi. L’Argentin, auteur d’une prestation remarquable lors de la victoire 2-0 contre l’Autriche, a ébloui l’entraîneur par son efficacité sur le terrain. « J’ai vu Lionel Messi en direct, et quand on analyse la rencontre et qu’on note qu’il parcourt huit kilomètres, on se dit : “Voilà la distance optimale.” Huit kilomètres, pas plus, et c’est précisément ce qui lui permet d’être décisif au moment clé. Mais bien sûr, ce n’est pas possible pour tout le monde. Imaginez si tout le monde ne courait que huit kilomètres », a déclaré Klopp.
Pour Klopp, cette apparente « promenade » est en réalité le summum de la précision tactique. « C’est extraordinaire de l’observer, c’est vraiment fou. Les gens diront qu’il marche ; je réponds qu’il scrute le terrain. Je l’ai souvent observé, même quand le ballon était ailleurs : je voulais simplement comprendre ce qu’il faisait. Il évalue les distances ; il sait exactement : « Là, je suis ici, ensuite je me positionne à droite, puis au centre », a-t-il ajouté.
« Longtemps, le match contre l’Autriche ne lui a pas souri, puis, soudain : il inscrit le premier but parce qu’il en est capable, le deuxième par simple envie. Il manque même un penalty, sinon il aurait totalisé six buts en deux matchs. On se dit alors qu’une Coupe du monde, pour lui, n’est rien. Zlatan Ibrahimović a dit de lui qu’il avait inscrit cinq buts en une seule Coupe du monde, contre zéro pour lui en deux éditions. C’est aussi simple que ça. »
Un instant privilégié sur le bord du terrain
Klopp se dit ravi d’appartenir à cette époque et raconte une anecdote vécue sur la touche. Malgré son palmarès, l’Allemand sait que ce moment est exceptionnel.
« C’est extraordinaire de pouvoir vivre cette génération. C’est unique. Et quand on s’est brièvement croisés sur le bord du terrain et que Messi a eu la gentillesse de nous inclure parmi ceux qui venaient le féliciter, même à 59 ans, j’ai réalisé à quel point un moment comme celui-là pouvait être exceptionnel. Parce que c’était exceptionnel. J’étais également ravi de retrouver mon ancien joueur Alexis Mac Allister pour échanger quelques mots. Puis Messi est arrivé. Là, c’est autre chose », a-t-il admis.
- AFP
Une mention spéciale est attribuée à Deniz Undav.
Outre les superstars mondiales, Jürgen Klopp garde un œil attentif sur l’équipe nationale allemande, et plus particulièrement sur Deniz Undav. L’attaquant du VfB Stuttgart s’est récemment illustré en marquant le but décisif contre la Côte d’Ivoire. « Son sens du but le distingue. Il sait exactement où se positionner, sa technique est exceptionnelle et sa finition est superbe. Sur son premier but contre la Côte d’Ivoire, tout a semblé facile : il n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets à quatre ou cinq mètres. C’était techniquement brillant », a ajouté Klopp.
Néanmoins, il refuse de réclamer sa place dans le onze de départ de Julian Nagelsmann. « Ce n’est pas une obligation, c’est une décision qui revient à l’entraîneur. Je le dis sérieusement, ne vous méprenez pas : c’est à l’entraîneur de décider. En fin de compte, il ne faut pas le comparer à qui que ce soit d’autre. Deniz Undav, c’est Deniz Undav, et nous sommes tous incroyablement heureux de l’avoir parmi nous », a conclu Klopp.