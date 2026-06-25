Klopp a salué la performance de Messi. L’Argentin, auteur d’une prestation remarquable lors de la victoire 2-0 contre l’Autriche, a ébloui l’entraîneur par son efficacité sur le terrain. « J’ai vu Lionel Messi en direct, et quand on analyse la rencontre et qu’on note qu’il parcourt huit kilomètres, on se dit : “Voilà la distance optimale.” Huit kilomètres, pas plus, et c’est précisément ce qui lui permet d’être décisif au moment clé. Mais bien sûr, ce n’est pas possible pour tout le monde. Imaginez si tout le monde ne courait que huit kilomètres », a déclaré Klopp.

Pour Klopp, cette apparente « promenade » est en réalité le summum de la précision tactique. « C’est extraordinaire de l’observer, c’est vraiment fou. Les gens diront qu’il marche ; je réponds qu’il scrute le terrain. Je l’ai souvent observé, même quand le ballon était ailleurs : je voulais simplement comprendre ce qu’il faisait. Il évalue les distances ; il sait exactement : « Là, je suis ici, ensuite je me positionne à droite, puis au centre », a-t-il ajouté.

« Longtemps, le match contre l’Autriche ne lui a pas souri, puis, soudain : il inscrit le premier but parce qu’il en est capable, le deuxième par simple envie. Il manque même un penalty, sinon il aurait totalisé six buts en deux matchs. On se dit alors qu’une Coupe du monde, pour lui, n’est rien. Zlatan Ibrahimović a dit de lui qu’il avait inscrit cinq buts en une seule Coupe du monde, contre zéro pour lui en deux éditions. C’est aussi simple que ça. »