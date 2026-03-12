Pep Guardiola s'est glissé dans les vestiaires, la tête baissée, visiblement affecté par la sévère défaite infligée par le Real Madrid. Et comme si le score de 0-3 (0-3) après un triplé de Federico Valverde n'était pas déjà une punition suffisante, la presse britannique n'a pas ménagé ses critiques sur la faible performance des Cityzens.
Traduit par
« Exposé comme un novice tactique » : la presse anglaise démolit Manchester City, « anéanti » par le Real Madrid, et ridiculise Pep Guardiola
Guardiola et ses joueurs ont été littéralement « mis en pièces » par le Real, écrit The Telegraph. Et The Guardian estime que le club de Premier League a été « anéanti » à juste titre par le Real et que Guardiola a été « ridiculisé comme un novice tactique » en raison de son orientation offensive.
Selon The Sun, City est « au bord du gouffre » avant le match retour la semaine prochaine à Manchester (mardi, 21h00/DAZN). Le deuxième du classement de la Premier League risque d'échouer pour la troisième fois consécutive face au Real dans la compétition reine.
- Getty
Manchester City au bord de l'élimination après sa défaite face au Real Madrid : « La situation semble vraiment sombre »
« La situation semble vraiment sombre », a déclaré Bernardo Silva à TNT Sports, alors que le gardien Gianluigi Donnarumma avait évité le pire en arrêtant un penalty de Vinicius Junior (58e).
Guardiola ne voulait toutefois pas encore abandonner tout espoir d'un retour. « C'est comme ça. J'avais le sentiment que nous étions meilleurs que le résultat. Il est maintenant temps de se remettre », a déclaré l'Espagnol : « Dans le football, on ne sait jamais. Nous allons essayer. »
Les prochains matchs de Manchester City
Date Concours Match Samedi 14 mars Premier League West Ham United vs Manchester City Mardi 17 mars Ligue des champions Manchester City vs Real Madrid Dimanche 22 mars Coupe EFL FC Arsenal vs Manchester City Dimanche 12 avril Premier League FC Chelsea vs Manchester City