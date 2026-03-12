« Exposé comme un novice tactique » : la presse anglaise démolit Manchester City, « anéanti » par le Real Madrid, et ridiculise Pep Guardiola

Guardiola et ses joueurs ont été littéralement « mis en pièces » par le Real, écrit The Telegraph. Et The Guardian estime que le club de Premier League a été « anéanti » à juste titre par le Real et que Guardiola a été « ridiculisé comme un novice tactique » en raison de son orientation offensive.

Selon The Sun, City est « au bord du gouffre » avant le match retour la semaine prochaine à Manchester (mardi, 21h00/DAZN). Le deuxième du classement de la Premier League risque d'échouer pour la troisième fois consécutive face au Real dans la compétition reine.