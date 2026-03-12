Goal.com
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

« Exposé comme un novice tactique » : la presse anglaise démolit Manchester City, « anéanti » par le Real Madrid, et ridiculise Pep Guardiola

Manchester City s'est incliné face au Real Madrid et risque d'être éliminé prématurément de la Ligue des champions. La presse anglaise n'a pas ménagé Pep Guardiola et ses joueurs.

Pep Guardiola s'est glissé dans les vestiaires, la tête baissée, visiblement affecté par la sévère défaite infligée par le Real Madrid. Et comme si le score de 0-3 (0-3) après un triplé de Federico Valverde n'était pas déjà une punition suffisante, la presse britannique n'a pas ménagé ses critiques sur la faible performance des Cityzens.

  • Guardiola et ses joueurs ont été littéralement « mis en pièces » par le Real, écrit The Telegraph. Et The Guardian estime que le club de Premier League a été « anéanti » à juste titre par le Real et que Guardiola a été « ridiculisé comme un novice tactique » en raison de son orientation offensive. 

    Selon The Sun, City est « au bord du gouffre » avant le match retour la semaine prochaine à Manchester (mardi, 21h00/DAZN). Le deuxième du classement de la Premier League risque d'échouer pour la troisième fois consécutive face au Real dans la compétition reine.

    Manchester City au bord de l'élimination après sa défaite face au Real Madrid : « La situation semble vraiment sombre »

    « La situation semble vraiment sombre », a déclaré Bernardo Silva à TNT Sports, alors que le gardien Gianluigi Donnarumma avait évité le pire en arrêtant un penalty de Vinicius Junior (58e). 

    Guardiola ne voulait toutefois pas encore abandonner tout espoir d'un retour. « C'est comme ça. J'avais le sentiment que nous étions meilleurs que le résultat. Il est maintenant temps de se remettre », a déclaré l'Espagnol : « Dans le football, on ne sait jamais. Nous allons essayer. »

  • Les prochains matchs de Manchester City

    DateConcoursMatch
    Samedi 14 marsPremier LeagueWest Ham United vs Manchester City
    Mardi 17 marsLigue des championsManchester City vs Real Madrid
    Dimanche 22 marsCoupe EFLFC Arsenal vs Manchester City
    Dimanche 12 avrilPremier LeagueFC Chelsea vs Manchester City
