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« Exploitation illégale ! » - Pourquoi Erling Haaland poursuit une grande compagnie aérienne en justice à cause d'une publicité virale sur une queue de cheval
Haaland engage une action en justice contre Norwegian Air Shuttle
La superstar norvégienne Erling Haaland a engagé une procédure judiciaire contre la compagnie aérienne Norwegian Air Shuttle ASA à la suite de la Coupe du monde. Selon VG Sports et Dagbladet, le cabinet d'avocats Schjodt a déposé une assignation officielle devant le tribunal de district d'Oslo au nom de l'attaquant de Manchester City et de la société britannique York Promotions Ltd.
La plainte affirme que le transporteur a exploité illégalement les caractéristiques commerciales et les marques déposées de Haaland pour commercialiser des billets d'avion pendant le tournoi.
Une audience de planification par visioconférence dirigée par le tribunal est prévue pour le vendredi 9 octobre.
- NTB
Une publicité supprimée sur une queue de cheval est au cœur du litige judiciaire
Le litige porte sur des promotions sur les réseaux sociaux publiées sur Instagram et TikTok pendant la campagne de la Norvège en Coupe du monde. Selon VG Sports et Dagbladet, Norwegian Air Shuttle a partagé une image représentant l’un de ses avions retouché numériquement avec la reconnaissable coiffure en queue de cheval blonde de Haaland, accompagnée de la légende : « Nous n’avons jamais eu l’air aussi norvégiens ».
Les publications ont été supprimées après une intervention juridique, mais la compagnie aérienne a défendu ses actes, les présentant comme des plaisanteries bon enfant sur les réseaux sociaux.
« Il est vrai que nous avons reçu une plainte que nous ne comprenons pas », a déclaré l’attaché de presse de Norwegian, Eivind Hammer Myhre. « C’est dommage que les encouragements aient été accueillis par des poursuites, mais nous espérons un dialogue raisonnable afin de pouvoir aussi être autorisés à encourager à l’avenir nos héros sportifs communs. »
Des experts juridiques soutiennent la position de l’attaquant en matière de propriété intellectuelle
Selon VG Sports, le professeur Tore Lunde, expert en droit du marketing à l’université de Bergen, estime que Haaland dispose de solides fondements juridiques en vertu de la loi norvégienne sur le marketing et des dispositions protégeant les droits de la personnalité. Des spécialistes du droit soulignent l’existence de précédents de la Cour suprême protégeant l’image des athlètes contre une exploitation commerciale non autorisée par des entreprises.
Cette action en justice intervient après que Haaland a inscrit sept buts lors du parcours de la Norvège jusqu’aux quarts de finale de la Coupe du monde, où elle a battu le Brésil avant de s’incliner contre l’Angleterre.
Les avocats insistent sur le fait que ne pas protéger les marques risque de créer des précédents commerciaux préjudiciables.
- AFP
L’attention se porte désormais sur le terrain alors que la Norvège prépare son choc contre le pays de Galles
Malgré la procédure judiciaire en cours à Oslo, Haaland reste avec la sélection nationale norvégienne à Cardiff. L’équipe de Stale Solbakken affronte le pays de Galles jeudi soir en Ligue des nations de l’UEFA, dans la continuité de sa dynamique estivale.
Norwegian Air Shuttle espère résoudre le litige par un dialogue extrajudiciaire avant l’audience officielle d’octobre.
Haaland vise à maintenir sur le terrain son impressionnant bilan de buteur en sélection.
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