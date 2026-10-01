La superstar norvégienne Erling Haaland a engagé une procédure judiciaire contre la compagnie aérienne Norwegian Air Shuttle ASA à la suite de la Coupe du monde. Selon VG Sports et Dagbladet, le cabinet d'avocats Schjodt a déposé une assignation officielle devant le tribunal de district d'Oslo au nom de l'attaquant de Manchester City et de la société britannique York Promotions Ltd.

La plainte affirme que le transporteur a exploité illégalement les caractéristiques commerciales et les marques déposées de Haaland pour commercialiser des billets d'avion pendant le tournoi.

Une audience de planification par visioconférence dirigée par le tribunal est prévue pour le vendredi 9 octobre.