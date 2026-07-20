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Explications : quelles conditions doivent être réunies pour que le Real Madrid officialise une offre concernant Michael Olise ? Des rumeurs évoquent un transfert supérieur à 200 millions d’euros concernant l’ailier du Bayern Munich
La transparence, premier réflexe
Olise s'est imposé comme la priorité de Florentino Pérez pour renforcer le Real Madrid cet été. L'ailier de 24 ans a impressionné en Bundesliga, et même si l'attaque madrilène regorge déjà de stars, la direction estime que le Français peut encore élever le niveau du groupe.
Néanmoins, le Real entend gérer ce dossier avec le plus grand professionnalisme. Le club a déjà fait savoir qu’il n’entamerait aucune « guerre » pour s’offrir le joueur. Selon Mundo Deportivo, les Merengues ont établi un dialogue transparent avec le Bayern, s’engageant à informer le géant allemand de toute démarche officielle concernant Olise.
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La seule voie vers une candidature de Madrid
Pour que le Real Madrid dépose une offre officielle, le discours du joueur doit évoluer. La seule issue à l’impasse actuelle serait qu’Olise informe clairement le Bayern de son souhait de rejoindre le Santiago Bernabéu. Tant que ce geste concret n’interviendra pas, les « Blancos » resteront en retrait, respectant le contrat liant Olise au Bayern ainsi que la bonne entente entre les deux géants européens.
En coulisses, les champions d’Espagne maintiennent toutefois une veille active : si les relations entre Olise et le Bayern se tendent ou si le joueur manifeste un désir de départ, ils seront prêts à intervenir.
Le cap des 200 millions d'euros de valorisation
L'un des principaux obstacles à la conclusion de ce transfert potentiellement historique réside dans la valeur astronomique attribuée à l'ancien joueur de Crystal Palace. Selon certaines informations, le club allemand serait tellement déterminé à conserver son joyau qu'il n'envisagerait pas de le céder, même pour 200 millions d'euros.
Au Bernabéu, on prend peu à peu conscience qu’un transfert cet été relève de l’impossible. Le refus du Bayern de négocier, combiné au bonheur apparent du joueur à Munich, complique encore l’équation. Si certains échos en France laissent entendre que l’international allemand pourrait être réceptif à un départ, l’opinion dominante en Espagne est que le dossier est dans l’impasse.
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Le Real doit faire preuve de patience
En Allemagne, on estime que le joueur a peu de chances d’imposer son départ, ce qui permet au Bayern de rester serein. Le club de Bundesliga connaît bien les méthodes du Real et ne craint pas de « coup de poignard dans le dos ».
Les relations entre le Real et le Bayern sont actuellement qualifiées de parfaites, et les responsables du Bernabéu ne sont pas disposés à compromettre ce lien pour un seul transfert. Bien qu’Olise soit la cible principale, le club respecte scrupuleusement un protocole de respect. Il n’a aucune intention d’agir dans le dos du Bayern ni d’utiliser des tactiques agressives, ce qui explique pourquoi la direction reste patiente.
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