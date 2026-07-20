Olise s'est imposé comme la priorité de Florentino Pérez pour renforcer le Real Madrid cet été. L'ailier de 24 ans a impressionné en Bundesliga, et même si l'attaque madrilène regorge déjà de stars, la direction estime que le Français peut encore élever le niveau du groupe.

Néanmoins, le Real entend gérer ce dossier avec le plus grand professionnalisme. Le club a déjà fait savoir qu’il n’entamerait aucune « guerre » pour s’offrir le joueur. Selon Mundo Deportivo, les Merengues ont établi un dialogue transparent avec le Bayern, s’engageant à informer le géant allemand de toute démarche officielle concernant Olise.







