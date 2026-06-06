Explications : pourquoi TOUS les joueurs de l’équipe participent désormais à la cérémonie d’avant-match et à l’hymne national lors de la Coupe du monde, suite à un changement inhabituel décidé par la FIFA

Les instances dirigeantes défendent cette réorganisation comme une avancée moderne qui privilégie la participation collective plutôt que les rôles individuels de titulaires.

Présentant cette vision sur Instagram, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : « Alors que la Coupe du monde de la FIFA prend de l’ampleur, nous continuons à innover dans la façon dont le jeu est vécu. Les cérémonies d’avant-match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne feront pas exception.

Le fait que tous les joueurs et l’équipe arbitrale se fassent face au centre du terrain durant les hymnes nationaux créera un instant d’unité, de fierté et d’émotion qui appartiendra pleinement aux équipes et à l’ensemble des spectateurs présents dans l’enceinte.

De plus, une cérémonie à 360° entièrement repensée impliquera l’ensemble des supporters, avec des bannières aux couleurs des drapeaux nationaux et des dispositifs sur le terrain conçus pour offrir une expérience immersive depuis chaque siège. Des arches d’entrée pour les joueurs et des drapeaux à main renforceront le sentiment d’anticipation, avec des fonctionnalités améliorées pour certains matchs.

« La Coupe du Monde de la FIFA concerne chaque joueur et chaque supporter, et cette nouvelle cérémonie d’avant-match en est le reflet. »