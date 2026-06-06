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Explications : pourquoi TOUS les joueurs de l’équipe participent désormais à la cérémonie d’avant-match et à l’hymne national lors de la Coupe du monde, suite à un changement inhabituel décidé par la FIFA
L'instance dirigeante modifie le rituel d'avant-match
Jusqu’ici, seuls les onze titulaires prenaient place sur la pelouse pour écouter les hymnes nationaux, tournés vers les bancs de touche. Selon le nouveau protocole dévoilé pour le tournoi nord-américain, l’ensemble des joueurs, titulaires et remplaçants, se rassembleront désormais directement autour du cercle central. Cette évolution stratégique est la pierre angulaire d’une initiative cérémonielle conçue pour transformer radicalement la façon dont les rencontres internationales sont vécues dans les stades.
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Infantino présente sa vision de l’unité
Les instances dirigeantes défendent cette réorganisation comme une avancée moderne qui privilégie la participation collective plutôt que les rôles individuels de titulaires.
Présentant cette vision sur Instagram, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré : « Alors que la Coupe du monde de la FIFA prend de l’ampleur, nous continuons à innover dans la façon dont le jeu est vécu. Les cérémonies d’avant-match de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ne feront pas exception.
Le fait que tous les joueurs et l’équipe arbitrale se fassent face au centre du terrain durant les hymnes nationaux créera un instant d’unité, de fierté et d’émotion qui appartiendra pleinement aux équipes et à l’ensemble des spectateurs présents dans l’enceinte.
De plus, une cérémonie à 360° entièrement repensée impliquera l’ensemble des supporters, avec des bannières aux couleurs des drapeaux nationaux et des dispositifs sur le terrain conçus pour offrir une expérience immersive depuis chaque siège. Des arches d’entrée pour les joueurs et des drapeaux à main renforceront le sentiment d’anticipation, avec des fonctionnalités améliorées pour certains matchs.
« La Coupe du Monde de la FIFA concerne chaque joueur et chaque supporter, et cette nouvelle cérémonie d’avant-match en est le reflet. »
Une nouvelle expérience immersive au stade
La nouvelle chorégraphie s’appuie sur un concept « à 360 degrés » : des drapeaux nationaux géants se déploieront simultanément depuis les deux côtés du terrain. Malgré ces ajouts visuels spectaculaires, les rituels sportifs demeurent inchangés : les titulaires se serreront toujours la main, et les capitaines procéderont au tirage au sort dès la fin de la musique. Les organisateurs entendent ainsi transformer la pelouse en une scène inclusive et partagée, aussi bien pour le public présent que pour les téléspectateurs.
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La rencontre d’ouverture dévoile des innovations techniques
Les nouvelles directives relatives aux cérémonies entreront en vigueur jeudi prochain, à l’occasion du match d’ouverture du tournoi à Mexico, qui verra le Mexique, l’un des pays coorganisateurs, affronter l’Afrique du Sud. Les spectateurs présents pour les premiers matchs de la phase de groupes découvriront une ambiance soignée, mais l’instance dirigeante promet d’ajouter des effets encore plus spectaculaires au fur et à mesure que la compétition gagnera en intensité. Les responsables ont confirmé qu’au fil de la compétition, la cérémonie d’avant-match sera enrichie d’éléments supplémentaires, tels que de la fumée colorée ou des jeux de feu, réservés aux phases à élimination directe.