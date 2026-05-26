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Explications : pourquoi Pep Guardiola a montré une vidéo de Bruno Fernandes à ses joueurs de Manchester City pour illustrer un comportement « inacceptable »
La référence à l’Etihad
Selon The Athletic, Guardiola a profité des suites d’une large victoire 3-0 lors du derby de Manchester en début de saison pour adresser un message sans équivoque. En plein débriefing avec le groupe, le technicien de City a projeté une vidéo montrant Bruno gesticulant avec colère envers un coéquipier après un but de Phil Foden. Le technicien a rappelé avec fermeté que de tels comportements ne seraient pas tolérés, réaffirmant une culture d’harmonie dans laquelle les joueurs doivent se soutenir mutuellement sous pression. Cette rigueur a permis à son effectif de rester soudé, à l’inverse des frictions qui ont parfois touché Manchester United.
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Une décennie fastueuse touche à sa fin
Les standards d’excellence affichés lors du débriefing d’après-derby incarnent parfaitement la culture que Guardiola a façonnée durant son règne historique. En fin de saison, le technicien bouclera officiellement une décennie de management (2016-2026) marquée par des succès retentissants. Son ère aurifère a permis de remporter pas moins de 20 trophées, révolutionnant complètement la structure tactique du club. Ce palmarès sans précédent comprend six titres de Premier League, dont l’exploit historique de quatre couronnes nationales consécutives, ainsi que la première Ligue des champions du club, trois FA Cups, cinq Carabao Cups, trois Community Shields, une Supercoupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs de la FIFA.
Analyseurs et joueurs s’opposent sur la question de l’attitude
Alors que Manchester City tire son efficacité d’un collectif huilé, la propension de Fernandes à extérioriser sa frustration lui vaut souvent des critiques acerbes. Après une lourde défaite il y a plusieurs années, la légende du club Gary Neville avait ainsi fustigé le milieu de terrain, déclarant : « Je commence par Bruno Fernandes. J’en ai assez de le voir gesticuler devant ses coéquipiers, j’en ai assez de le voir ne pas revenir en défense. Il se plaint à tout le monde. » Malgré ces critiques, le meneur de jeu a défendu son tempérament fougueux lors d’une interview accordée à Sky Sports : « Parfois, je dépasse les bornes. Je le sais. Ça peut arriver pendant un match et c’est difficile de contrôler ses émotions. Mais je n’essaie jamais d’être irrespectueux envers qui que ce soit. »
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Quelle sera la suite pour les deux clubs de Manchester ?
Prochainement, Manchester City devra relever le défi colossal de remplacer son entraîneur le plus titré la saison prochaine. Dans le même temps, Manchester United et son nouvel entraîneur permanent, Michael Carrick, devront canaliser positivement l’esprit de compétition de leur figure de proue, afin de capitaliser sur ses 21 passes décisives en Premier League – un record – et de défier à nouveau leurs rivaux locaux.