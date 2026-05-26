Explications : pourquoi Pep Guardiola a montré une vidéo de Bruno Fernandes à ses joueurs de Manchester City pour illustrer un comportement « inacceptable »

Alors que Manchester City tire son efficacité d’un collectif huilé, la propension de Fernandes à extérioriser sa frustration lui vaut souvent des critiques acerbes. Après une lourde défaite il y a plusieurs années, la légende du club Gary Neville avait ainsi fustigé le milieu de terrain, déclarant : « Je commence par Bruno Fernandes. J’en ai assez de le voir gesticuler devant ses coéquipiers, j’en ai assez de le voir ne pas revenir en défense. Il se plaint à tout le monde. » Malgré ces critiques, le meneur de jeu a défendu son tempérament fougueux lors d’une interview accordée à Sky Sports : « Parfois, je dépasse les bornes. Je le sais. Ça peut arriver pendant un match et c’est difficile de contrôler ses émotions. Mais je n’essaie jamais d’être irrespectueux envers qui que ce soit. »