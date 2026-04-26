Panini a confirmé samedi, lors d’un événement de lancement, l’exclusion de Neymar de sa collection de 980 stickers. Bien qu’il ait figuré dans les éditions 2014, 2018 et 2022, la star de Santos n’a pas été sélectionnée parmi les 18 joueurs brésiliens de l’édition 2026. Raul Vallecillo, PDG de Panini au Brésil, a expliqué à Globo que la sélection est gérée par une équipe spécialisée en Italie, selon une approche statistique rigoureuse.

Il a détaillé la procédure : « Un département spécialisé suit en permanence les convocations et calcule la probabilité de participation de chaque joueur à la Coupe du monde. Il y a toujours des aléas, des blessures, des surprises, mais la sélection finale repose sur ces critères objectifs. Nous nous appuyons sur des probabilités calculées à partir des dernières convocations. C’est ce qui décide de la présence ou non d’un joueur. Si un joueur n’a pas été appelé ou ne joue pas en sélection au moment de la coupe, sa probabilité d’inclusion baisse. »