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Explications : pourquoi Neymar n’apparaît pas dans l’album de la Coupe du monde de Panini, qui compte 980 stickers. La star brésilienne a été écartée par l’éditeur et par son entraîneur Carlo Ancelotti
Les raisons de l’exclusion de Panini
Panini a confirmé samedi, lors d’un événement de lancement, l’exclusion de Neymar de sa collection de 980 stickers. Bien qu’il ait figuré dans les éditions 2014, 2018 et 2022, la star de Santos n’a pas été sélectionnée parmi les 18 joueurs brésiliens de l’édition 2026. Raul Vallecillo, PDG de Panini au Brésil, a expliqué à Globo que la sélection est gérée par une équipe spécialisée en Italie, selon une approche statistique rigoureuse.
Il a détaillé la procédure : « Un département spécialisé suit en permanence les convocations et calcule la probabilité de participation de chaque joueur à la Coupe du monde. Il y a toujours des aléas, des blessures, des surprises, mais la sélection finale repose sur ces critères objectifs. Nous nous appuyons sur des probabilités calculées à partir des dernières convocations. C’est ce qui décide de la présence ou non d’un joueur. Si un joueur n’a pas été appelé ou ne joue pas en sélection au moment de la coupe, sa probabilité d’inclusion baisse. »
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Les exigences physiques d'Ancelotti et l'avertissement de Rai
Si Panini s’occupe des décisions commerciales, le dernier mot revient au sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti, qui ne dévoilera sa liste officielle que le 18 mai. Ancelotti aurait imposé des critères physiques très stricts, ce qui remet en question la présence de Neymar. Un point de vue partagé par Rai, champion du monde 1994, qui estime que l’attaquant de Santos a perdu le niveau athlétique requis sur la scène internationale.
Rai a développé ses préoccupations en déclarant : « S'il vient, il aura un impact sur l'équipe. Ancelotti évalue les joueurs pour voir ce qu'ils en pensent. C’est un entraîneur avisé ; il saura déterminer si Neymar a une influence positive sur le groupe. Il n’est pas au meilleur de sa forme ; il a connu de nombreux problèmes physiques. Il ne peut pas retrouver son meilleur niveau ; il a perdu de la vitesse. Bien sûr, il continue à délivrer de superbes passes – c’est une star – mais, en l’état actuel des choses, je ne pense pas qu’il soit au niveau requis. »
Le long chemin du retour depuis Montevideo
L’absence de Neymar des dernières convocations explique pourquoi il ne figure pas sur les stickers de la Seleção. Sa dernière sortie remonte à octobre 2023, soirée au cours de laquelle il a subi une rupture du ligament croisé antérieur face à l’Uruguay à Montevideo. Depuis, malgré un retour au club de ses débuts, Santos, en 2025, il peine à retrouver l’explosivité qui en avait fait le joueur le plus cher du monde.
Selon Vallecillo, la production de la section brésilienne de l’album avait déjà commencé en 2025. À mesure que chaque équipe se qualifiait, les illustrations étaient validées pour la production. Ce calendrier explique pourquoi des joueurs comme la star du Real Madrid Rodrygo et le jeune prodige de Chelsea Estevao figurent dans l’album malgré leurs récents problèmes de blessures. Au moment où la probabilité a été calculée, ils étaient considérés comme des valeurs sûres pour la sélection finale, contrairement à Neymar, alors en convalescence.
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Qui figurera sur le sticker officiel de la Seleção ?
Alors que Neymar reste sur le banc, Panini mise sur une nouvelle génération de talents et de vétérans confirmés. L’éditeur italien a figé sa sélection plusieurs mois avant la deadline imposée par Ancelotti. Les supporters retrouveront ainsi les stickers d’Alisson, Bento, Marquinhos, Eder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo et Wesley dans les cases dédiées à la défense.
Au milieu et en attaque, Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, Luiz Henrique, Vinícius Jr, Rodrygo, Joao Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha et la jeune sensation Estevao complètent l’effectif, l’édition brésilienne devant arriver en rayon le 30 avril. Reste à savoir si Ancelotti réservera une surprise le 18 mai, mais, pour l’heure, l’album se présente sans sa plus grande star de tous les temps.