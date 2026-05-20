Getty Images Sport
Traduit par
Explications : pourquoi Mikel Arteta était absent de la fête endiablée organisée pour célébrer le titre de champion d’Angleterre d’Arsenal au centre d’entraînement de London Colney
La nuit où Arsenal a été sacré champion
Arsenal a été officiellement sacré champion de Premier League après le match nul 1-1 de Manchester City face à Bournemouth, un résultat qui a mathématiquement mis fin aux espoirs de Pep Guardiola de prolonger la course au titre jusqu'à la dernière journée. Les Gunners s'étaient rassemblés à leur centre d'entraînement de London Colney pour suivre le déroulement du match au Vitality Stadium, et ont laissé éclater leur joie dès le coup de sifflet final.
Les célébrations ont immédiatement gagné tout le nord de Londres, où des milliers de supporters se sont massés devant l’Emirates Stadium. La légende du club Ian Wright a même été repérée au milieu de la foule, fêtant un sacre que les fidèles attendaient avec impatience depuis la saison 2003-2004 des « Invincibles ».
- Getty Images Sport
Arteta privilégie un moment en famille et renonce à la fête organisée à Colney.
Bien qu’il soit l’artisan de la renaissance du club, Arteta s’est tenu à l’écart des premières célébrations au centre d’entraînement. Tandis que des cadres comme Declan Rice, Bukayo Saka et Jurrien Timber prolongeaient la fête jusqu’en fin de nuit, l’Espagnol avait déjà annoncé qu’il vivrait ce moment historique loin des caméras.
Le manager d’Arsenal avait en effet décidé de suivre la rencontre face à City depuis son canapé. « Je ne sais pas combien de temps je vais le regarder. Je serai devant la télévision. Mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir le regarder, c’est la réalité », avait-il expliqué plus tôt dans la semaine.
Interrogé sur la possibilité de rejoindre joueurs et staff en cas de titre officiel, il avait déjà prévenu : « Je n’ai pas prévu de le faire. Je prévois de regarder le match avec ma famille et, encore une fois, je ne sais pas combien de temps. »
Un moment historique pour l’Espagnol
Même si l’entraîneur espagnol n’était pas présent physiquement à la fête, sa légende à l’Emirates Stadium est désormais bien établie. En remportant le titre, il est devenu le premier ancien joueur d’Arsenal à mener le club au titre de champion de première division en tant qu’entraîneur. À 44 ans et 54 jours, l’Espagnol devient le plus jeune manager des Gunners à soulever le trophée, devançant de justesse George Graham, qui comptait 124 jours de plus au moment de son sacre lors de la mythique saison 1988-1989. Seul l’ancien coach de Chelsea, José Mourinho, a fait mieux : 42 ans et 94 jours lors de son sacre en 2004-2005.
- Getty Images Sport
De nouveaux trophées se profilent à l’horizon
Les nouveaux champions pourront enfin brandir le trophée de la Premier League ce dimanche, lorsqu’ils se rendront à Selhurst Park pour affronter Crystal Palace. Ce qui s’annonçait comme un derby londonien à haute tension s’est désormais transformé en une parade de la victoire, avant que les célébrations officielles ne battent véritablement leur plein dans toute la capitale.
Pour autant, le travail n’est pas achevé pour Mikel Arteta et son groupe. Le sacre en Premier League acquis, les Gunners visent désormais un doublé historique. Prochaine étape : Budapest, où ils défieront le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions le 30 mai, avec l’ambition d’ajouter une consécration européenne à leur succès national.