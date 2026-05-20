Bien qu’il soit l’artisan de la renaissance du club, Arteta s’est tenu à l’écart des premières célébrations au centre d’entraînement. Tandis que des cadres comme Declan Rice, Bukayo Saka et Jurrien Timber prolongeaient la fête jusqu’en fin de nuit, l’Espagnol avait déjà annoncé qu’il vivrait ce moment historique loin des caméras.

Le manager d’Arsenal avait en effet décidé de suivre la rencontre face à City depuis son canapé. « Je ne sais pas combien de temps je vais le regarder. Je serai devant la télévision. Mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir le regarder, c’est la réalité », avait-il expliqué plus tôt dans la semaine.

Interrogé sur la possibilité de rejoindre joueurs et staff en cas de titre officiel, il avait déjà prévenu : « Je n’ai pas prévu de le faire. Je prévois de regarder le match avec ma famille et, encore une fois, je ne sais pas combien de temps. »